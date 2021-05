Übersicht: Welche Corona-Regeln gelten bei welchen Inzidenzen in NRW?

Die Landesregierung in NRW reduziert angesichts sinkender Infektions- und steigender Impfzahlen zahlreiche Beschränkungen und schafft gleichzeitig einen belastbaren Rahmen für schrittweise Öffnungen. CityNEWS gibt hier eine Übersicht, welche Corona-Regeln bei welchen Inzidenzen in NRW gelten!

Grundsätzliche Corona-Regelungen in NRW

AKTUELLE REGELN BEI EINER INZIDENZ ÜBER 100

Ab einer mehrtägigen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen in einem Landkreis (entscheidend sind die dem RKI gemeldeten Zahlen) greift eine bundeseinheitliche “Notbremse”. Das bedeutet konkret: Liegt die Inzidenz an 3 aufeinander folgenden Tagen über 100, gelten ab dem übernächsten Tag die im neuen Infektionsschutzgesetz genannten zusätzlichen Maßnahmen.

Wenn die Inzidenz mehrtägig über 150 steigt, müssen Geschäfte schließen, die nicht der Grundversorgung dienen.

Wenn die Inzidenz mehrtägig über 165 steigt, wechseln die zusätzlich die Schulen in den Distanzunterricht und die Vor-Ort-Betreuung in den Kitas endet mit Ausnahme der Notbetreuung.

Sinkt in dem betroffenen Kreis oder der kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen wieder unter den Wert von 100, 150 bzw. 165, treten dort ab dem übernächsten Tag die dem jeweiligen Schwellenwert zugeordneten Maßnahmen wieder außer Kraft.

AKTUELLE REGELN BEI EINER INZIDENZ VON 50 BIS 100

Erforderlich ist, dass die Inzidenz an 5 Werktagen in Folge unter 100 liegt. Dann tritt die Bundesnotbremse am übernächsten, also am 7. Tag außer Kraft und es gelten die folgenden Regeln.

AKTUELLE REGELN BEI EINER INZIDENZ UNTER 50

Stand: 18.05.2021. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere wichtige Infos zum Coronavirus

Die aktuell gültige Verordnung haben für Sie hier zum Download.

Weitere Infos zum Thema Schutzmasken-Pflicht finden Sie hier bei CityNEWS.

Weitere Infos sind auf www.land.nrw sowie auf www.mags.nrw abrufbar. Antworten auf Fragen zur Testpflicht finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit und auf den Internetseiten der Stadt Köln.

Die Stadt Köln hat ein Bürgertelefon für alle Fragen rund um das Coronavirus eingerichtet: 0221 – 22 13 35 00. Die Telefon-Hotline der Stadt Köln ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Ebenso ist der Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116 117 rund um die Uhr zu erreichen.

Für alle Kölner Bürger mit Fragen zum Thema Corona-Schutzimpfungen steht eine weitere Telefon-Hotline zur Verfügung. Es können dort keine medizinischen Fragen geklärt werden. Die Telefon-Hotline ist von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr unter 0221 – 22 13 35 78 erreichbar.