ColognePride 2024: Ein umfassender Überblick zum CSD in Köln

Der Christopher Street Day (CSD) innerhalb des ColognePride in Köln zählt zu den größten und bedeutendsten Veranstaltungen für die LGBTQ+-Gemeinschaft in Deutschland. Im Jahr 2024 wird dieses bunte Fest vom 19. bis 21. Juli 2024 stattfinden und wie gewohnt zahlreiche Besucher aus aller Welt in die Domstadt anziehen.

Programm und Highlights

Straßenfest und Eröffnungsveranstaltung

Das CSD-Wochenende in Köln startet am 19. Juli 2024 mit einem großen Straßenfest auf dem Heumarkt. Dieses Fest bietet eine Vielzahl von Ständen, Bühnen und Attraktionen, die für Unterhaltung und Information sorgen. Abends findet die “Pride-Night” statt, die mit einem aufregenden Line-up und prominenten Künstlern (u.a. Cat Ballou) lockt. Ein besonderes Highlight wird der Auftritt der international bekannten Band Tokio Hotel am 20. Juli 2024 sein. Die Band wird mit ihrer Performance sicherlich viele Fans anziehen und für eine unvergessliche Stimmung sorgen. Am 21. Juli 2024 rockt der Eurovision Song Contest-Champion Nemo die Hauptbühne.

CSD 2024: Programm auf dem Heumarkt und Alter Markt

Das CSD-Straßenfest erstreckt sich über Heumarkt, Gürzenich, Alter Markt, Pipinstraße und Elogiusplatz und bietet eine bunte Mischung aus ausgelassenen Partys, beeindruckenden Bühnenacts, engagierten Reden und bewegenden Momenten. Auf dem Heumarkt können Sie sich auf echtes Open-Air-Feeling mit nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern freuen, ergänzt durch Auftritte aus der Landes- und Bundespolitik auf insgesamt vier Bühnen.

Umfangreiches Programm über drei Tage

An drei Tagen erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm von über 60 Stunden. Die Bühne auf dem Alter Markt bietet dabei ein besonders abwechslungsreiches und hochwertiges Musik- und Infotainment-Programm. Hier kommen sowohl inhaltliche Ansprüche als auch regionale und internationale Künstlerinnen und Künstler zur Geltung.

Übersicht Bühnenprogramm

Freitag, 19. Juli 2024

Bühne Heumarkt

18:00 Uhr: Cassy Carrington

18:30 Uhr: Welcome to future

19:10 Uhr: Jugendchor St. Stephan

19:50 Uhr: Foxee

20:00 Uhr: Stattgarde Colonia Ahoj

20:20 Uhr: Planschemalöör

20:50 Uhr: Cat Ballou

21:40 Uhr: Break free

Bühne Alter Markt

18:00 Uhr: Armin Ceric

18:30 Uhr: Talk LGBTI+ Netzwerk Rhein-Ruhr

19:00 Uhr: Privacy Please

20:00 Uhr: God Meets Gays: Halleluja

20:30 Uhr: Kleinkunstb*tches

21:50 Uhr: DARI

Samstag, 20. Juli 2024

Bühne Heumarkt

15:00 Uhr: DJ Hendrixx & DJ Sean Baker

17:00 Uhr: Lorenzo Amore

17:40 Uhr: ANN KEY

18:10 Uhr: Lost Tapes

19:20 Uhr: Daniel Johnson

20:10 Uhr: JND

20:40 Uhr: Moulin Rouge! Das Musical

21:00 Uhr: OKE

21:30 Uhr: DJ Hendrixx & DJ Sean Baker

22:10 Uhr: Tokio Hotel

Bühne Alter Markt

15:00 Uhr: Armin Ceric & Fey Knus

15:10 Uhr: Dan Moses

16:00 Uhr: Talkrunde: Frieden, Freiheit, Feministische Außenpolitik

16:30 Uhr: Sophie Atlas

17:00 Uhr: Myriam-Catharina

17:40 Uhr: Talkrunde: Völklinger Kreis & Wirtschaftsweiber

18:20 Uhr: Kulturschock (Mixed Show)

20:00 Uhr: Protest While Partying: Haus of Audacity

20:30 Uhr: Protest While Partying: Tree Sequoia

21:00 Uhr: Protest While Partying: SOFRA

21:30 Uhr: Protest While Partying: Mehmet Selvi (anyway)

22:00 Uhr: Protest While Partying: David “Dirk” Smith

22:30 Uhr: Protest While Partying: Jordi

Sonntag, 21. Juli 2024

Bühne Heumarkt

15:30 Uhr: LiLA

16:10 Uhr: MKSM

18:00 Uhr: Leopold

18:50 Uhr: Cassy Carrington

19:40 Uhr: Soffie

20:20 Uhr: Nemo

20:30 Uhr: Ness

21:10 Uhr: Orange Blue

Bühne Alter Markt

15:30 Uhr: Mimose

16:00 Uhr: Talkrunde: Centrum Schwule Geschichte

16:30 Uhr: Dennis Buss ft. Daniela

17:10 Uhr: FRANZ LOSZT & APOLONIA

18:00 Uhr: Talk: Sister Cities

18:30 Uhr: Damiano Maiolini

19:10 Uhr: Miri Leonardo

19:40 Uhr: Joel Spinello

20:20 Uhr: Saskia Leppin

21:00 Uhr: Goodbeats

Demonstration und Parade

Der Höhepunkt des ColognePride ist die Demonstration am 21. Juli. Die Route führt von der Deutzer Brücke über die Hohe Straße, Schildergasse, Neumarkt, Mittelstraße, Rudolfplatz, Hohenzollernring, Magnusstraße, Burgmauer und endet an der Komödienstraße am Kölner Dom. Über 200 Gruppen und Vereine haben sich angemeldet, und es werden rund 60.000 Demonstranten sowie hunderttausende Zuschauer erwartet.

“Das wird wieder eine riesige Herausforderung”, sagt Hans Douma, verantwortlich für die Demo-Leitung. An der Parade nehmen rund 60.000 Demonstranten teil, mehr als 200 Gruppen und Verein haben sich bereits für die Demo angemeldet, und es werden über eine Million Zuschauer erwartet. Diese Demonstration setzt ein starkes Zeichen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Toleranz.

Neu in diesem Jahr ist der frühere Start der Demonstration. Die Eröffnung erfolgt um 11 Uhr, der Zug beginnt um 11.30 Uhr. Hugo Winkels, Vorstand und Sprecher von ColognePride, erklärt: “In der Vergangenheit wurde das Ziel der Demo erst sehr spät erreicht, das wollen wir in diesem Jahr vermeiden.” Die letzten Gruppen sollen gegen 19 Uhr am Dom ankommen.

Neuerungen und zusätzliche Veranstaltungen

Strandbereich und Pool

Eine besondere Neuerung in diesem Jahr ist am Elogiusplatz ein 200 Quadratmeter großer Strandbereich mit einem Pool, der für Erfrischung und eine sommerliche Atmosphäre sorgt. Dieser Bereich bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich zu entspannen und die sommerliche Stimmung zu genießen.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Neben den Hauptveranstaltungen gibt es über 79 weitere Events, die im Rahmen des ColognePride stattfinden. Dazu gehören queere Stadtführungen, Lesungen, Diskussionen und Workshops, die verschiedene Aspekte der LGBTQ+-Kultur und -Geschichte beleuchten.

Sicherheit und Organisation

Die Sicherheit der Besucher steht an erster Stelle. Daher arbeiten die Organisatoren eng mit den städtischen Behörden zusammen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten. Dazu gehören auch Maßnahmen zur Verkehrslenkung und Sicherheitskontrollen an den Veranstaltungsorten. Ein explizites Verbot für Cannabis und Lachgas wird es nicht geben, wie Martin Hommel, Veranstaltungsleiter vom ColognePride, gegenüber der Presse erklärte. Aufgrund der öffentlichen Lage der Veranstaltung sei dies schwer durchsetzbar. Stattdessen appelliert man an die Vernunft der Besucher.

Fazit

Der CSD Köln 2024 verspricht ein beeindruckendes Event zu werden, das die Vielfalt und Lebendigkeit der LGBTQ+-Gemeinschaft feiert. Mit einem abwechslungsreichen Programm, spannenden Neuerungen und der großen Demonstration am 21. Juli 2024 wird dieser ColognePride sicherlich unvergesslich. Es ist eine großartige Gelegenheit für Menschen aller Hintergründe, zusammenzukommen, zu feiern und ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung zu setzen.