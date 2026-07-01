Faszination Technik hautnah: Das erwartet Sie bei der Nacht der Technik 2026 in Köln!

Köln öffnet die Tore zu den spannendsten Innovationsschmieden der Region! Am Freitag, den 3. Juli 2026, verwandelt sich die Domstadt bereits zum zehnten Mal in ein riesiges Erlebnislabor. Bei der Jubiläumsausgabe der beliebten Nacht der Technik 2026 gewähren über 50 teilnehmende Stationen zwischen 18:00 und 24:00 Uhr exklusive Blicke hinter die Kulissen, die der Öffentlichkeit sonst strikt verschlossen bleiben. Ob wegweisende Forschung, hochmoderne industrielle Fertigung oder die digitalen Arbeitswelten von morgen – dieses Event bietet ein unvergessliches Programm für Technikbegeisterte, Familien und junge Talente in der Berufsorientierung.

Von Robotern im OP bis zum Wasserstoff-Antrieb: Die Highlights der Kölner Techniknacht

Die Vielfalt der Stationen bei der Nacht der Technik 2026 spiegelt die enorme Wirtschaftskraft und Innovationsstärke des Standorts Köln wider. Besucher haben die Qual der Wahl zwischen zahlreichen hochkarätigen Programmpunkten in der gesamten Stadt:

Nachhaltigkeit & Grüne Technologien: Im TOYOTA-Technikzentrum in Köln-Marsdorf dreht sich alles um -neutrale E-Fuels und zukunftsträchtige Wasserstoff-Antriebe. Auf der anderen Rheinseite, bei SAINT-GOBAIN Glass in Porz, lässt sich live erleben, wie täglich 800 Tonnen Glas in einer der energieeffizientesten Schmelzanlagen geschmolzen werden. Direkt nebenan in Köln-Lind zeigt der Kunststoffexperte igus®, wie Künstliche Intelligenz (KI) und humanoide Roboter die moderne Industrie revolutionieren. Zudem demonstriert das Kölner Traditionsunternehmen Leybold GmbH im Kölner Süden die Fertigung hochkomplexer Vakuumpumpen, die eine Schlüsselrolle im Klimaschutz einnehmen.

Im TOYOTA-Technikzentrum in Köln-Marsdorf dreht sich alles um -neutrale E-Fuels und zukunftsträchtige Wasserstoff-Antriebe. Auf der anderen Rheinseite, bei SAINT-GOBAIN Glass in Porz, lässt sich live erleben, wie täglich 800 Tonnen Glas in einer der energieeffizientesten Schmelzanlagen geschmolzen werden. Direkt nebenan in Köln-Lind zeigt der Kunststoffexperte igus®, wie Künstliche Intelligenz (KI) und humanoide Roboter die moderne Industrie revolutionieren. Zudem demonstriert das Kölner Traditionsunternehmen Leybold GmbH im Kölner Süden die Fertigung hochkomplexer Vakuumpumpen, die eine Schlüsselrolle im Klimaschutz einnehmen. Digitale Arbeitswelten: Wer wissen möchte, wie moderne Logistik funktioniert, wirft in Köln-Niehl einen Blick in das 17.000 Quadratmeter große, hochautomatisierte Logistikzentrum von REWE digital, das mit modernster Shuttle-Technologie arbeitet. Im Rheinauhafen zeigt die Microsoft Deutschland GmbH eindrucksvoll das Zusammenspiel aus Cloud-Technologien, KI und integrativer Raumgestaltung.

Wer wissen möchte, wie moderne Logistik funktioniert, wirft in Köln-Niehl einen Blick in das 17.000 Quadratmeter große, hochautomatisierte Logistikzentrum von REWE digital, das mit modernster Shuttle-Technologie arbeitet. Im Rheinauhafen zeigt die Microsoft Deutschland GmbH eindrucksvoll das Zusammenspiel aus Cloud-Technologien, KI und integrativer Raumgestaltung. Medizin & Infrastruktur: Ein echtes Highlight wartet im Cellitinnen-Krankenhaus St. Marien. Hier begrüßt der Roboter “Pepper” die Gäste, bevor es tief in die sonst verschlossenen Operationsbereiche geht, um digitale Assistenzsysteme im Klinikalltag zu entdecken. Wer sich eher für urbane Infrastruktur interessiert, kann die Hauptwerkstatt und Leitstelle der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) besichtigen, einen neuen Elektrobus bestaunen oder das größte Klärwerk am Rhein bei den Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) in Köln-Stammheim erkunden, wo pro Sekunde 2.500 Liter Abwasser gereinigt werden.

Ein echtes Highlight wartet im Cellitinnen-Krankenhaus St. Marien. Hier begrüßt der Roboter “Pepper” die Gäste, bevor es tief in die sonst verschlossenen Operationsbereiche geht, um digitale Assistenzsysteme im Klinikalltag zu entdecken. Wer sich eher für urbane Infrastruktur interessiert, kann die Hauptwerkstatt und Leitstelle der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) besichtigen, einen neuen Elektrobus bestaunen oder das größte Klärwerk am Rhein bei den Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) in Köln-Stammheim erkunden, wo pro Sekunde 2.500 Liter Abwasser gereinigt werden. Mitmach-Expos an den Hochschulen: Am Campus Ehrenfeld der Rheinischen Hochschule Köln (RH Köln) geht es um Produktionstechnologie zum Anfassen, die virtuelle Steuerung von Maschinen und Materialsimulationen. Auf der anderen Rheinseite zieht es das Publikum hingegen zum Epizentrum des Mitmach-Geschehens: der Techniknacht-Expo in Deutz.

Das Herzstück für Entdecker: Die Techniknacht-Expo am Campus Deutz

Wer Technik nicht nur ansehen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes begreifen möchte, für den ist die Techniknacht-Expo am Campus Deutz der TH Köln die absolute Top-Adresse des Abends. Mitten im Geschehen auf der rechten Rheinseite laden VDI, VDE und die TH Köln zu einer großen Entdeckungsreise in die Welt der Wissenschaft und Praxis ein. Das Besondere an diesem zentralen Knotenpunkt: Hier präsentieren sich nicht nur die Institute der Hochschule, sondern auch zahlreiche externe Aussteller und Partner mit interaktiven Exponaten.

Zu den Highlights der Techniknacht-Expo gehört schweres Gerät zum Bestaunen und Anfassen von der KVB, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der WIRTGEN Group. Für Action sorgt eine professionelle Sandsack-Verbaustation: Hier können Besucher selbst anpacken, einen eigenen Sandsackwall errichten und im Anschluss live testen, ob ihr selbstgebauter Damm den simulierten Wassermassen standhält.

Zusätzlich bietet die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) mit ihrem Schulungswagen spannende Live-Experimente, die anschaulich zeigen, welche unerwarteten Gefahren von Alltagsprodukten wie Haarsprays oder Klebstoffen ausgehen können. Für alle, die sich beruflich orientieren wollen, rollt zudem der beliebte Info-Truck von kölnmetall an. Er bietet Jugendlichen praxisnahe Einblicke und modernste Informationstechnologien rund um die Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie.

Karrierechancen für die Zukunft: Das perfekte Event bei der Nacht der Technik 2026 für junge Talente

Besonders für die Fachkräfte von morgen bietet die Nacht der Technik 2026 einen unschätzbaren Mehrwert. Zahlreiche Programme widmen sich gezielt den Themen Ausbildung und Duales Studium. Jugendliche und junge Erwachsene können direkt vor Ort ungezwungen mit Ausbilderinnen, Ausbildern sowie Auszubildenden ins Gespräch kommen. Ein echtes Novum ist das “Girls Night”-Programm: Hier erhalten Mädchen und junge Frauen exklusive Einblicke in technische, oft noch männlich konnotierte Berufsfelder, geführt von erfolgreichen weiblichen Führungskräften.

Damit der Nachwuchs diese einmalige Chance uneingeschränkt nutzen kann, hat sich die IHK Köln etwas Besonderes einfallen lassen:

“Es ist uns eine Herzensangelegenheit, vielen Menschen die Chance zu geben mit eigenen Augen zu sehen, was unsere heimischen Unternehmen jeden Tag leisten”, betont Dr. Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln.

Aus diesem Grund sponsert die IHK Köln das IHK-Young Talent-Ticket, welches Schülerinnen, Schülern, Auszubildenden und Studierenden komplett kostenfreien Eintritt zur gesamten Veranstaltung gewährt.

Wichtige Infos zu Tickets und Reservierungen für die Nacht der Technik 2026

Die Nacht der Technik 2026 wird vom VDI Kölner Bezirksverein e. V. und dem VDE Bezirk Köln e. V. initiiert und von der Agentur plan deluxe organisiert. Unterstützt wird das Event unter anderem durch die Städte Köln und Bergisch Gladbach, deren Oberbürgermeister Torsten Burmester bzw. Bürgermeister Marcel Kreutz die Schirmherrschaft übernommen haben. Die wissenschaftlichen Partner TH Köln und RH Köln begleiten das Event bereits seit der allerersten Premiere im Jahr 2009 ununterbrochen.

Damit die persönliche Route reibungslos verläuft und niemand die Orientierung verliert, stehen am Veranstaltungstag von 17:00 bis 23:00 Uhr vier zentrale Infostände an den wichtigsten Knotenpunkten der Stadt bereit. Diese Knotenpunkte bieten die perfekte Orientierung vor Ort:

Knotenpunkt City (Infostand): Ebertplatz/Theodor-Heuss-Ring, 50668 Köln (KVB-Anbindung über Haltestelle Ebertplatz: Linien 12, 15, 16, 18)

Ebertplatz/Theodor-Heuss-Ring, 50668 Köln (KVB-Anbindung über Haltestelle Ebertplatz: Linien 12, 15, 16, 18) Knotenpunkt Ehrenfeld (Infostand): RH Köln – Campus Ehrenfeld, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln (Anbindung über Haltestelle Rochusplatz: Linien 3, 4)

RH Köln – Campus Ehrenfeld, Vogelsanger Straße 295, 50825 Köln (Anbindung über Haltestelle Rochusplatz: Linien 3, 4) Knotenpunkt Deutz (Infostand + Techniknacht-Expo): Reitweg, 50679 Köln (Anbindung über Haltestelle Deutz Technische Hochschule: Linien 1, 9)

Reitweg, 50679 Köln (Anbindung über Haltestelle Deutz Technische Hochschule: Linien 1, 9) Knotenpunkt Bergisch Gladbach (Infostand): Busbahnhof Bensberg, Steinstraße, 51429 Bergisch Gladbach (Anbindung über Haltestelle Bensberg, Bergisch Gladbach: Linie 1, inklusive P & R Möglichkeiten)

Da die Plätze bei den begehrten Führungen und exklusiven Stationen erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Planung.

Regulärer Ticketpreis: 12 Euro

12 Euro Ermäßigter Ticketpreis: 6 Euro

6 Euro IHK-Young Talent-Ticket: Kostenfrei (für Schüler, Azubis, Studierende)

Alle Tickets sind online über die offizielle Website der Nacht der Technik sowie über Kölnticket/Westticket erhältlich. Jedes Ticket enthält einen individuellen Techniknacht-Code, mit dem vorab feste Plätze für bis zu drei verschiedene Programmpunkte reserviert werden können. Sichern Sie sich Ihr Ticket, stellen Sie Ihr persönliches Wunschprogramm zusammen und erleben Sie Kölns spannendste Nacht des Jahres!

Weitere Infos im kostenlosen Programmheft und unter https://nacht-der-technik.de/koeln/

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Nacht der Technik 2026

Wann und wo findet die Nacht der Technik 2026 statt?

Das Event findet am Freitag, den 3. Juli 2026, von 18:00 bis 24:00 Uhr statt. Es erstreckt sich über mehr als 50 Stationen im gesamten Kölner Stadtgebiet sowie in Bergisch Gladbach.

Wie plane ich meinen Besuch am besten?

Laut den offiziellen Planungstipps sollten Besucher sich vorab im digitalen Programmheft oder in der Online-Übersicht informieren. Stellen Sie sich eine individuelle Route zusammen und prüfen Sie, ob Ihre Wunsch-Unternehmen eine Reservierung erfordern oder spontan besucht werden können.

Was bietet die Techniknacht-Expo in Deutz?

Die Expo am Campus Deutz (Reitweg) ist die zentrale Erlebnismeile des Events. Neben Präsentationen der TH Köln erwarten Sie dort Großfahrzeuge von KVB und THW, eine interaktive Sandsack-Teststation, spannende Experimente im BG ETEM-Schulungswagen sowie Berufsberatung im Info-Truck von kölnmetall. Die Expo kann ohne zusätzliche Einzelreservierung mit dem normalen Ticket besucht werden.

Muss ich Plätze für die Führungen reservieren?

Ja, für viele beliebte Programmpunkte direkt in den Betrieben ist eine verbindliche Reservierung vorab notwendig. Mit dem Kauf eines Tickets erhalten Sie einen individuellen Techniknacht-Code, mit dem Sie sich für bis zu drei Programmpunkte Plätze reservieren können.

Was muss ich am Veranstaltungstag mitbringen?

Bitte bringen Sie Ihr gültiges Ticket, die ausgedruckten oder digitalen Reservierungsbestätigungen für Ihre gebuchten Stationen sowie ein gültiges Ausweisdokument (z. B. Personalausweis) mit, da manche Sicherheitsbereiche der Unternehmen dies aus Sicherheitsgründen erfordern.

Gibt es eine kostenlose Ticket-Option für Jugendliche?

Ja! Schülerinnen, Schüler, Auszubildende und Studierende können dank des Sponsorings der IHK Köln das kostenlose “IHK-Young Talent-Ticket” beanspruchen. Auch dieses Ticket beinhaltet den Techniknacht-Code für bis zu drei Reservierungen.

Where finde ich während des Events Ansprechpartner bei Fragen?

Am Veranstaltungstag sind von 17:00 bis 23:00 Uhr betreute Infostände an den zentralen Knotenpunkten City (Ebertplatz), Ehrenfeld (RH Köln), Deutz (Reitweg am Campus der TH Köln) sowie am Busbahnhof Bensberg in Bergisch Gladbach besetzt.