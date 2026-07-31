Familien-Renntag im Weidenpescher Park: Pferdesport, Spiel und Spaß auf der Pferderennbahn Köln

Der Weidenpescher Park verwandelt sich am Samstag, 1. August 2026, wieder in ein Paradies für Familien, Ausflugslustige und Sportbegeisterte. Der Kölner Renn-Verein lädt zum beliebten Familien-Renntag auf die Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch ein. Neben packenden Pferderennen auf dem grünen Geläuf erwartet die Besucher ein buntes Unterhaltungsprogramm, das besonders für Kinder keine Wünsche offenlässt.

Wenn sich das weitläufige Parkgelände in Köln-Weidenpesch mit fröhlichem Kinderlachen und dem Hufgeklapper von Vollblütern füllt, steht einer der beliebtesten Spieltage im Kölner Veranstaltungskalender an. Familien aus der Domstadt und der gesamten Region schätzen die Veranstaltung als ideale Kombination aus sportlichem Nervenkitzel, Entspannung in der Natur und abwechslungsreichem Kinderprogramm.

Packender Galoppsport für Einsteiger und erfahrene Turf-Fans

Auf der Kölner Pferderennbahn geht es gewohnt dynamisch zu. In mehreren Rennen treten vielversprechende Nachwuchspferde und erfahrene Galopper gegeneinander an. Egal ob zum ersten Mal auf der Tribüne oder als langjähriger Stammgast: Der Augenblick, wenn das Feld auf die Zielgerade einbiegt und die Pferde im Herdentempo vorbeimischen, sorgt jedes Mal für echte Gänsehaut-Atmosphäre.

Wer möchte, kann am Wettausschank einen kleinen Tipp wagen. Schon ab wenigen Euro Einsatz lässt sich auf den eigenen Favoriten setzen. Das steigert das Mitfiebern beim Endspurt enorm. Für Einsteiger stehen vor Ort helfende Hände bereit, die das System der Pferdewette unkompliziert erklären.

Familien-Renntag: Buntes Kinderland mit Ponyreiten, Hüpfburgen und Mitmach-Aktionen

Das Herzstück des Familien-Renntags ist das erweiterte Angebot für die jüngsten Besucher. Im schattigen Parkareal unter altem Baumbestand steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Zu den Highlights zählen:

Kostenloses Ponyreiten: Auf braven Ponys können Kinder selbst erste Erfahrungen im Sattel sammeln und geführte Runden drehen.

Auf braven Ponys können Kinder selbst erste Erfahrungen im Sattel sammeln und geführte Runden drehen. Großes Kinderland: Verschiedene Hüpfburgen und Spielstationen laden zum Klettern, Toben und Ausprobieren ein.

Verschiedene Hüpfburgen und Spielstationen laden zum Klettern, Toben und Ausprobieren ein. Kreativ- und Schminkstationen: Beim Kinderschmink-Team verwandeln sich die Kleinen in Fabelwesen oder Raubkatzen, während Kreativstände zum Mitmachen einladen.

Beim Kinderschmink-Team verwandeln sich die Kleinen in Fabelwesen oder Raubkatzen, während Kreativstände zum Mitmachen einladen. Galoppi auf Tour: Das Maskottchen von Köln-Galopp mischt sich unter die Gäste, verteilt kleine Überraschungen und steht für Erinnerungsfotos bereit.

Sommergefühl und Gastronomie im Weidenpescher Park

Der Weidenpescher Park gehört mit seinen alten Alleen und gepflegten Grünflächen zu den schönsten Parkanlagen im Kölner Norden. Während die Kinder auf den Wiesen spielen, finden Eltern schattige Plätze zum Entspannen oder Genießen.

Auch kulinarisch wird eine breite Palette geboten: Neben regionalen Klassikern wie Stadionwurst und Pommes locken Food-Trucks mit modernen Snack-Variationen. Wer es ruhiger mag, gönnt sich einen Kaffee im Biergarten oder macht es sich mit einer Decke auf der Picknickwiese gemütlich. Die Mischung aus der historischen Tribünenarchitektur und der entspannten Parkstimmung macht den besonderen Charme des Areals aus.

Besucher-Informationen: Zeiten, Tickets und Anreise

Veranstaltungsort: Galopprennbahn Köln-Weidenpesch, Scheibenstraße 40, 50737 Köln

Galopprennbahn Köln-Weidenpesch, Scheibenstraße 40, 50737 Köln Programm-Highlights: Mehrere Galopprennen, Ponyreiten, Kinderland, Hüpfburgen, Maskottchen, Streetfood & Biergarten

Mehrere Galopprennen, Ponyreiten, Kinderland, Hüpfburgen, Maskottchen, Streetfood & Biergarten Tickets: Eintrittskarten sowie günstige Familienkarten sind online im Ticketshop unter koeln-galopp.de oder direkt an der Tageskasse erhältlich. Kinder unter 12 Jahren genießen freien Eintritt.

Eintrittskarten sowie günstige Familienkarten sind online im Ticketshop unter oder direkt an der Tageskasse erhältlich. Kinder unter 12 Jahren genießen freien Eintritt. Anreise mit ÖPNV: Am einfachsten mit den KVB-Stadtbahnlinien 12 und 15 bis Haltestelle “Scheibenstraße”. Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang.

Am einfachsten mit den KVB-Stadtbahnlinien 12 und 15 bis Haltestelle “Scheibenstraße”. Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang. Parken: Gebührenpflichtige Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Renngelände.

Das ideale Ziel für den nächsten Wochenendausflug in Köln

Der Familien-Renntag im Weidenpescher Park bringt Sport, Erholung und Kinderunterhaltung zusammen. Das Konzept bietet einen abwechslungsreichen Tag an der frischen Luft, der Groß und Klein gleichermaßen anspricht. Ein Besuch auf der Galopprennbahn Weidenpesch gehört damit zu den Top-Ausflugstipps für das Wochenende in Köln.