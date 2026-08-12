JOBMEDI NRW 2026 – Entdecke Deine Zukunft im Gesundheits- und Sozialwesen

Du interessierst Dich für eine Karriere im Gesundheits-, Pflege- oder Sozialwesen? Dann solltest Du Dir die JOBMEDI NRW 2026 nicht entgehen lassen! Am 12. Dezember 2026 öffnet die GRUGAHALLE/Messe Essen von 10 bis 15 Uhr ihre Türen und bringt zahlreiche Arbeitgeber, Hochschulen, Bildungseinrichtungen sowie Institutionen aus der Gesundheits-, Pflege- und Sozialbranche an einem Ort zusammen. Hier hast Du die Möglichkeit, Dich umfassend über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, Berufseinstiege sowie vielfältige Karriere- und Entwicklungsperspektiven zu informieren.

Deine Zukunft beginnt hier

Egal, ob Du kurz vor Deinem Schulabschluss stehst, studieren möchtest, bereits im Berufsleben bist oder einen beruflichen Neuanfang planst – auf der JOBMEDI NRW findest Du die passenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Deinen individuellen Karriereweg. Nutze die Gelegenheit, persönliche Gespräche mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu führen, offene Fragen zu stellen und aus erster Hand zu erfahren, welche Möglichkeiten Dir in einer der wichtigsten und zukunftssichersten Branchen offenstehen.

Finde den Arbeitgeber, der zu Dir passt

Auf der Messe präsentieren sich Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, soziale Träger, Hochschulen, Bildungsträger sowie der Öffentliche Dienst mit ihren vielfältigen Angeboten. Informiere Dich über Ausbildungsplätze, duale Studiengänge, Studienangebote, offene Stellen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder Programme wie das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst.

Damit Du Deinen Messebesuch noch effizienter gestalten kannst, unterstützt Dich unser innovatives Matching Tool. Beantworte einfach vor Deinem Besuch einige Fragen zu Deiner Person und Deinen Interessen. Anschließend erhältst Du passende Ausstellende inklusive Standnummer und Online-Ausstellendenprofil vorgeschlagen. So kannst Du Deinen Besuch optimal planen und gezielt die Unternehmen und Einrichtungen besuchen, die am besten zu Deinen beruflichen Interessen und Zielen passen.

JOBMEDI NRW 2026: Mehr als nur eine Karrieremesse

Freu Dich auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit spannenden Vorträgen, wertvollen Karrieretipps und aktuellen Themen aus dem Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen. Expertinnen und Experten geben Einblicke in verschiedene Berufsbilder, informieren über Ausbildung- und Studienwege sowie aktuelle Entwicklungen der Branche und beantworten Fragen rund um den Berufseinstieg und die persönliche Karriereplanung.

Mitmachen lohnt sich

Neben vielen Informationen und persönlichen Gesprächen wartet auch ein attraktives Gewinnspiel auf Dich. Mit etwas Glück kannst Du tolle Preise wie eine Apple Watch, JBL Bluetooth-Kopfhörer oder einen 50 Euro Wunschgutschein gewinnen.

Der Eintritt zur JOBMEDI NRW 2026 ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos! Nutze die Gelegenheit, neue Perspektiven kennenzulernen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und herauszufinden, welcher berufliche Weg am besten zu Dir passt. Ganz egal, ob Du Deine Ausbildung planst, studieren möchtest, einen neuen Arbeitgeber suchst oder Dich beruflich weiterentwickeln möchtest – auf der JOBMEDI NRW findest Du die richtigen Ansprechpartner/-innen und jede Menge Inspiration für Deine Zukunft.