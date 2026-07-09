YCON: Küchenplanung neu definiert in Köln

Eine Küche, die so individuell ist wie der eigene Lifestyle: Genau dafür steht YCON, der neue Hotspot für moderne Küchenplanung in Köln. Seit gut einem Jahr bringt das Unternehmen frischen Wind in die Kölner Küchen und verbindet urbanen Stil mit durchdachter Funktionalität. Hier treffen Design, Qualität und faire Preise aufeinander.

Die neue Küche: Von der Idee bis zur Umsetzung

Küchenplanung wird bei YCON bewusst einfach gedacht: klar, schnell und transparent. Das erfahrene Team entwickelt aus Ideen und Anforderungen ein stimmiges Gesamtkonzept – von der ersten Planung bis zur finalen Umsetzung. Im Mittelpunkt steht ein Ergebnis, das sowohl ästhetisch als auch im Alltag überzeugt.

Mit den starken Partnern nobilia und Bosch setzt YCON auf bewährte Markenqualität Made in Germany. Hochwertige Materialien, moderne Technik und langlebige Lösungen sorgen dafür, dass Design und Funktion langfristig überzeugen.

Faire Konditionen und zwei Kölner Showrooms

Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist maximale Transparenz: klare Angebote ohne versteckte Kosten, faire Konditionen und eine 0 % Finanzierung bieten Planungssicherheit. Ergänzt wird dies durch umfassende Garantien – 5 Jahre auf Elektrogeräte und 10 Jahre auf Küchenmöbel.

Erlebbar wird das Konzept in den beiden Kölner Showrooms: in den Köln Arcaden für den Besuch zwischen Kaffee und Shopping sowie in Lindenthal, auf der Aachener Straße 444, für das persönliche Küchenstyling in entspannter Atmosphäre. Hier lassen sich Materialien, Designs und Geräte direkt vergleichen und individuell kombinieren.

YCON steht für moderne Küchenplanung in Köln – individuell, transparent und stilbewusst umgesetzt. Eine neue Art, Küchen zu denken: unkompliziert, hochwertig und auf den individuellen Lebensstil abgestimmt.

Weitere Infos unter: https://ycon.store/

FAQ zur Küchenplanung bei YCON

Wo kann die Küche geplant werden?

Die Küchenplanung findet in den Showrooms in den Köln Arcaden und Köln-Lindenthal (Aachener Straße 444) statt – auf der Website kann vorab auch der kostenlose Online-Planer oder Kücheninspirator genutzt werden.

Was kostet eine neue Küche in Köln?

Die Kosten hängen von Größe, Ausstattung und Marken ab. YCON bietet transparente Angebote ohne versteckte Kosten sowie faire Preisstrukturen für unterschiedliche Budgets.

Wie lange dauert die Küchenplanung und Umsetzung?

Die Planung erfolgt schnell und strukturiert im Showroom. Die Liefer- und Montagezeit variiert je nach Projektumfang und wird im Vorfeld klar kommuniziert.

Gibt es Finanzierungsmöglichkeiten für Küchen?

Ja, unter anderem wird eine flexible 0 % Finanzierung angeboten, die Planungssicherheit und finanzielle Flexibilität ermöglicht.