Trattoria Enoteca im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg: Italienische Lebensfreude und moderner Genuss

Wer Lust auf echte italienische Lebensfreude, gute Gespräche und exzellentes Essen direkt vor den Toren Kölner Stadtgrenzen hat, darf sich freuen: Die beliebte Trattoria Enoteca im majestätischen Althoff Grandhotel Schloss Bensberg hat nach einer umfassenden Neugestaltung am 11. September 2026 wieder ihre Türen geöffnet.

Mit neuem Interieur, frischen kulinarischen Ideen und einer gewohnt erstklassigen Weinauswahl präsentiert sich die Trattoria Enoteca so warm, stilvoll und einladend wie nie zuvor. Aus der klassisch-traditionellen Ausrichtung ist eine moderne Cucina Italiana geworden, die das typische Dolce Vita direkt auf die Teller und an die Tische bringt.

Dolce Vita vor den Toren Kölns: Das neue Konzept der Trattoria Enoteca

Italienische Esskultur bedeutet weit mehr als nur fantastische Gerichte – sie steht für Geselligkeit, das gemeinsame Lachen mit Familie und Freunden sowie den entspannten Genuss eines guten Glases Wein. Genau dieses Lebensgefühl fängt die neu gestaltete Trattoria Enoteca perfekt ein.

Im Mittelpunkt des überarbeiteten Konzepts steht das Prinzip der condivisione – des Teilens. Hier geht es ungezwungen und locker zu: Das Essen wird gemeinsam verkostet, Geschichten werden ausgetauscht und ein einfacher Abend verwandelt sich in ein unvergessliches Erlebnis. Die Räumlichkeiten erstrahlen nach dem Relaunch in neuem Glanz, wirken noch wärmer sowie atmosphärischer und laden sofort zum Verweilen ein. Der Service begleitet Gäste dabei aufmerksam, aber völlig unkompliziert durch den Abend.

Cucina Creativa in der Trattoria Enoteca: So schmeckt Italien heute

Für die kulinarische Handschrift zeichnet Küchendirektor Marcus Graun verantwortlich. Seine Cucina Creativa verbindet tief verwurzelte Traditionen der italienischen Küche mit moderner Leichtigkeit. Hochwertige Zutaten, frische regionale Produkte und typisch mediterrane Aromen bilden das Fundament der saisonal wechselnden Speisekarte.

Wer in die Trattoria Enoteca einkehrt, sollte das Genuss-Erlebnis am besten gemeinsam beginnen:

Antipasti all’Enoteca (ab 2 Personen): Ein gelungener Auftakt mit Prosciutto di Modena, Salsiccia Passita, frischen Gamberetti, Pilzfrittata, Taleggio-Crostini und würzigen Tomaten-Arancini.

Ein gelungener Auftakt mit Prosciutto di Modena, Salsiccia Passita, frischen Gamberetti, Pilzfrittata, Taleggio-Crostini und würzigen Tomaten-Arancini. Pasta da Vittorio (ab 2 Personen): Kulinarische Nostalgie trifft Geselligkeit – köstliche Paccheri mit aromatischer Tomatensauce, Parmigiano und frischem Basilikum.

Kulinarische Nostalgie trifft Geselligkeit – köstliche Paccheri mit aromatischer Tomatensauce, Parmigiano und frischem Basilikum. Hausgemachte Pastakreationen: Für Pasta-Liebhaber bieten Ravioli di Zucca, Fontina Fagottelli mit feinstem Trüffel oder klassische Tagliatelle mit frischen Steinpilzen echte Highlights.

Für Pasta-Liebhaber bieten Ravioli di Zucca, Fontina Fagottelli mit feinstem Trüffel oder klassische Tagliatelle mit frischen Steinpilzen echte Highlights. Klassiker neu interpretiert: Auch zartes Saltimbocca alla Romana oder frische Fisch- und Risottospezialitäten finden ihren gewohnt feinen Platz auf der Karte.

Essenza della Cucina: Kulinarische Vielfalt der Trattoria Enoteca zum Teilen

Wer die gesamte Vielfalt der italienischen Genusswelt an einem einzigen Abend entdecken möchte, findet mit der Essenza della Cucina in der Trattoria Enoteca ein besonderes Highlight. Immer von montags bis donnerstags bringt das Küchenteam die pure Essenz der Karte auf den Tisch: Zehn fein abgestimmte kleine Gerichte – aufgeteilt in fünf Antipasti und fünf Secondi – laden dazu ein, gemeinsam probiert, kombiniert und genossen zu werden. Dieses Sharing-Konzept bringt die kulinarische Seele Italiens auf besonders abwechslungsreiche und gesellige Weise ins Grandhotel Schloss Bensberg.

Wein-Boutique der Trattoria Enoteca: Edle Tropfen auch für zu Hause

Was wäre eine Enoteca ohne den passenden Wein? Die Weinkarte der Trattoria Enoteca ist ideal auf die Speisen abgestimmt und lädt zum entspannten Entdecken ein – egal, ob als Begleitung zum ausgedehnten Mehr-Gänge-Menü oder spontan auf ein Glas nach Feierabend.

Besonders gelungen: Sämtliche Weine der Karte können in der hauseigenen Wein-Boutique direkt erworben werden. Wer seinen Lieblingswein nach dem Restaurantbesuch mit nach Hause nehmen oder stilvoll als Geschenk verpacken lassen möchte, wird hier bestens beraten. So nimmt man ein Stückchen italienische Genusskultur direkt mit in die eigenen vier Wände.

Italienischer Genuss neu erlebt: Unser Fazit zur Trattoria Enoteca

Die Trattoria Enoteca im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg beweist nach dem Relaunch eindrucksvoll, wie charmant, leicht und unkompliziert gehobene italienische Gastronomie sein kann. Wer exzellentes Essen, herausragende Weine und ein stilvolles Ambiente schätzt, ohne dass es zu förmlich wird, sollte sich einen Tisch in der neuen Trattoria Enoteca reservieren.

Nähere Informationen, die Möglichkeit zur Reservierung und eine Speisekarte finden Sie auf: www.althoffcollection.com sowie telefonisch unter: 02204 – 429 15 oder per E-Mail: info@schlossbensberg.com oder enoteca@schlossbensberg.com.

Trattoria Enoteca (im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg) Kadettenstraße

51429 Bergisch Gladbach (nahe Köln)

Öffnungszeiten Montags bis sonntags: 18:00 – 22:00 Uhr (Küchenannahmeschluss 21:30 Uhr)