Bühnen Köln Eröffnungsfest: Das komplette Programm der Oper und Co. mit Kasalla und Chilly Gonzales

Endlich ist es so weit: Die Bühnen Köln kehren zurück an ihren angestammten Platz im Herzen der Domstadt. Am Samstag, 19. September, und Sonntag, 20. September 2026, feiert die ganze Stadt die Wiedereröffnung von Oper, Schauspiel, Kleinem Haus und Kinderoper am Offenbachplatz mit einem großen, kostenlosen Bürgerfest. Ob exklusive Blicke hinter die Kulissen bei den Entdeckungstouren, mitreißendes Open-Air-Programm oder musikalische Highlights wie Chilly Gonzales und Kasalla – hier gibt es alle Infos, Zeiten und Programm-Highlights für das Eröffnungswochenende im Überblick.

Kölner Kulturherz schlägt wieder: Rückkehr der Bühnen Köln an den Offenbachplatz

Nach der umfassenden Sanierung öffnen sich die Türen des historischen Ensembles am Offenbachplatz wieder für das Publikum. Unter dem Motto “Deine Bühne, Köln” gibt das Bühnen-Ensemble der Stadt einen zentralen Ort der Begegnung, Inspiration und künstlerischen Vielfalt zurück. Das Besondere: Das gesamte Eröffnungsfest im Außenbereich sowie die Entdeckungstouren durch die Gebäude sind für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei zugänglich.

Gefeiert wird nicht nur auf dem neu gestalteten Offenbachplatz und dem Dirk-Bach-Platz, sondern auch auf den eigens für das Festwochenende gesperrten Straßenabschnitten der Nord-Süd-Fahrt, der Glockengasse und der Brüdergasse. Die Kölner Innenstadt verwandelt sich damit zwei Tage lang in ein lebendiges Kultur- und Festivalareal. Auf dem Gelände gibt es zwei gastronomische Bereiche mit Innen- und Außenbereich sowie weitere Food-Trucks über das Veranstaltungsgelände verteilt. Für Verpflegung ist also bestens gesorgt.

Backstage & Architektur: Alle Infos zu den Entdeckungstouren

Wer schon immer wissen wollte, wie die sanierten Häuser von innen aussehen, wie die moderne Bühnentechnik funktioniert oder was sich hinter den Kulissen eines großen Theaterbetriebs abspielt, bekommt am Eröffnungswochenende exklusive Einblicke.

Entdeckungstouren durch die Oper

Für die Besichtigung des sanierten Opernhauses stehen zwei Formate zur Auswahl:

Spaziergang “vor der Bühne”: Ein audio-geführter Rundgang durch die Publikumsbereiche und den Saal. Absolutes Highlight ist hierbei die eindrucksvolle Technik-Show auf der Hauptbühne.

Ein audio-geführter Rundgang durch die Publikumsbereiche und den Saal. Absolutes Highlight ist hierbei die eindrucksvolle Technik-Show auf der Hauptbühne. Spaziergang “hinter der Bühne”: In kleineren Gruppen geht es direkt in den Backstage-Bereich, wo Besucherinnen und Besucher seltene Einblicke in den Werkstatt- und Bühnenbetrieb erhalten.

Erkundungen im Schauspielhaus & Kleinem Haus

Das Schauspielhaus lässt sich flexibel auf eigene Faust erkunden. Einzig für den jeweiligen Tagesauftakt (Samstag um 12:30 Uhr, Sonntag um 11:00 Uhr) ist ein kostenloses Starterticket erforderlich – diese sind bereits ausgebucht – für alle weiteren Touren im Tagesverlauf ist der Zutritt frei. Im Kleinem Haus dürfen sich Besucher zudem auf eine offene Tanzfläche mit Live-DJ und Visual Artists (VJ) freuen. Der Einlass erfolgt hier nach Verfügbarkeit ohne Ticket.

Entdeckungstour durch die Kinderoper

Ein besonderes Highlight setzt die Kinderoper – eine Spielstätte, die in dieser Form weltweit einzigartig ist. Kinder und Familien können das eigens für junges Publikum gebaute Theater aus nächster Nähe erleben. Auf dem Programm stehen der Blick in den Orchestergraben, das Probesitzen im Zuschauerraum und das Entdecken der ausgefeilten Technik. Die Kinderoper kann an beiden Tagen ohne Ticket oder Anmeldung besucht werden.

Samstag, 19. September 2026: Rock, Pop und Weltstars Open Air

Der Eröffnungssamstag steht ganz im Zeichen hochkarätiger Live-Musik. Von 12:00 bis 23:00 Uhr präsentiert das Schauspiel Köln ein abwechslungsreiches Konzertprogramm auf der großen Open-Air-Bühne direkt auf dem Offenbachplatz. Neben den Konzerten laden von 12:00 bis 18:00 Uhr zahlreiche Infostände befreundeter Kölner Kulturinstitutionen rund um den Platz zum Flanieren ein.

Sonntag, 20. September 2026: Veedelskultur, Familienfest und Kasalla

Am Sonntag gehört die Bühne der Kölner Stadtgesellschaft. Lokale Vereine, Chöre und Kulturinitiativen aus den verschiedenen Veedeln zeigen die Vielfalt der Domstadt. Von Tanzgruppen über Schulchöre bis hin zur Mitmach-Show mit Ralph Caspers und der Sendung mit der Maus ist für jedes Alter etwas dabei.

Doppelpack mit Neustartkonzert und Kasalla-Finale

Ein besonderes Highlight am Sonntagsabend bildet das große Neustartkonzert um 18:00 Uhr im Opernhaus. Während im ersten Teil das klassische Opernensemble brilliert, steht im zweiten Teil die Kölner Erfolgsband Kasalla gemeinsam mit dem Gürzenich-Orchester auf der Bühne. Da die Saal-Tickets hierfür vorab verlost wurden, überträgt das Veranstalterteam das Konzert für alle Gäste auf dem Platz live als Public Viewing auf eine Großbildleinwand.

Um 21:00 Uhr geht es schließlich nahtlos auf der großen Open-Air-Bühne weiter: Kasalla spielt zum Abschluss ein volles Live-Konzert und setzt damit den gebührenden Schlusspunkt unter das Eröffnungswochenende.

Das komplette Programm der Bühnen Köln zur Eröffnung in der Übersicht

Samstag, 19. September 2026 12:00 – 23:00 Uhr 12:00 Tuning the Space Feierlicher Auftakt & klangvolle Eröffnung des Offenbachplatzes 12:15 Salon Brass Rodenkirchen Mitreißende Blechbläserklänge aus dem Kölner Süden 13:00 Chor Großer Griechenmarkt Kölsche Klassiker und moderne Hits mit viel Herz 13:45 Tanz & Musik AG der KGS Andreas-Hermes-Straße Bunter Auftritt von Kölner Grundschulkindern aus Kalk 14:30 Dana Schechter & Paul Wallfisch Atmosphärisches und emotionales Live-Set 15:20 Moor Mother Fusion aus Afrofuturismus, Jazz und Spoken Word 16:20 Conny & Liser (feat. Monti) Frischer urbaner Sound mit Live-Drums 17:25 Dakh Daughters Ukrainisches Kult-Kollektiv aus Theater & Punk-Energie 18:35 Anja Huwe / Xmal Deutschland Post-Punk-Legende mit neuem Material & Klassikern 20:00 Moka Efti Orchestra Das Original-Orchester aus der Erfolgsserie “Babylon Berlin” 21:35 Chilly Gonzales & Band ★ Klaviervirtuose & Grammy-Gewinner live auf der Open-Air-Bühne Sonntag, 20. September 2026 11:00 – 22:00 Uhr 11:00 Kölner Dommusik Knaben und Mädchen der Kölner Dommusik mit geistlichen & weltlichen Werken 11:45 Kölner Männer-Gesang-Verein Tradition und kölsches Lebensgefühl für den Sonntagsauftakt 12:30 Ralph Caspers Show (Teil 1) Interaktives Mitmach-Format: „Besteht Ralph die Opernprüfung?“ 13:25 Carl-Stamitz-Musikschule (Porz) Das Jugendorchester präsentiert sein Können 13:50 Get-Your-Stage (Chorweiler) Bunte Tanzshow von Kindertanz bis Hip-Hop 14:20 Machbarschaft Petershof (Lindenthal) Video- & Musikperformance inkl. Vorführungen gehörloser Geflüchteter 14:55 Ralph Caspers Show (Teil 2) Zweiter Teil der Familien-Show auf der Hauptbühne 15:50 Schulchor Peter-Ustinov-Realschule Starke Stimmen live aus dem Veedel Nippes 16:15 No Limits e.V. (Ehrenfeld) Breakdance und Hip-Hop Urban Dance Styles 16:45 MTV Köln Tanz Dynamische Performance in Modern Jazz Dance 17:20 „Sing mal mit der Maus“ Die beliebte Maus-Show live für die ganze Familie 18:00 Neustartkonzert (Public Viewing) Live-Übertragung aus der Oper: Opernensemble + Kasalla & Gürzenich-Orchester 21:00 Kasalla Open-Air-Konzert ★ Das große Eröffnungsfinale live auf der Hauptbühne am Offenbachplatz

Langwierige Sanierung: Von 253 Millionen auf fast 1,5 Milliarden Euro

Die Rückkehr an den Offenbachplatz markiert das Ende eines der langwierigsten und am heftigsten diskutierten Bauprojekte der Kölner Nachkriegsgeschichte. Ursprünglich sollten Oper, Schauspiel, Kleines Haus und Kinderoper nach dem Ratsbeschluss im Jahr 2011 mit einem veranschlagten Budget von rund 253 Millionen Euro saniert werden. Vorgesehen war damals eine Wiedereröffnung für den Herbst 2015. Doch kurz vor dem geplanten Eröffnungstermin musste das Vorhaben gestoppt werden: Gravierende Mängel in der Haustechnik, mangelhaft ausgeführte Brandschutz- und Lüftungsplanungen sowie Koordinationsprobleme der beteiligten Gewerke führten zu einem baulichen Debakel.

In den Folgejahren musste die komplexe Gebäudetechnik weitgehend neu geplant und schrittweise zurückgebaut werden. Mangelhafte Dokumentationen, Engpässe bei Fachfirmen sowie Nachbesserungen bei den denkmalgeschützten Bauten sorgten immer wieder für neue Verzögerungen. Am Ende zog sich die Schließung der Spielstätten über fast 14 Jahre hin. Die reine Bausumme stieg im Zuge der Arbeiten auf knapp 800 Millionen Euro an. Rechnet man die langjährigen Kosten für das Interim (wie das Staatenhaus), den Zwischenbetrieb sowie die Finanzierungszinsen hinzu, belaufen sich die Gesamtkosten des Großprojekts inzwischen auf rund 1,5 Milliarden Euro. Umso größer ist in der Domstadt die Erleichterung, dass das Kulturensemble am Offenbachplatz nun endlich vollendet ist und seiner Bestimmung übergeben wird.

Service & Besucher-Infos auf einen Blick