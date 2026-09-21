Eröffnung Kölner Oper und Schauspiel: 40.000 Menschen feiern die Rückkehr an den Offenbachplatz

Nach jahrelanger Sanierung sind Oper und Schauspiel Köln endlich wieder an den Offenbachplatz zurückgekehrt. Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher strömten am Wochenende des 19. und 20. September 2026 in die Innenstadt, um das wiedereröffnete Ensemble gebührend zu feiern. Ein emotionales Eröffnungsfest, das neue Kulturareal und ein mitreißendes Neustartkonzert markieren den Beginn einer neuen Ära für das Kölner Kulturleben.

Das Warten hat ein Ende: Die Bühnen Köln haben ihren Stammplatz im Herzen der Domstadt wieder eingenommen. Anstelle eines steifen Protokolls erhielten bewusst die Kölnerinnen und Kölner den Vortritt, um die sanierten und neu geschaffenen Spielstätten aus nächster Nähe zu erkunden. Bei freiem Eintritt öffneten sich die Türen für die gesamte Stadtgesellschaft.

Begeisterung am Offenbachplatz: Kölner erkunden Oper und Schauspiel

Schon am Samstag strömten Tausende Neugierige auf das Areal rund um den Offenbachplatz. Neben dem imposanten Opernhaus und dem Schauspielhaus stießen insbesondere die beiden neuen Spielstätten – die Kinderoper sowie das Kleine Haus – auf großes Interesse. Bei geführten Entdeckungstouren war der Blick nicht nur auf die Ränge, sondern auch hinter die Kulissen erlaubt.

Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester zeigte sich sichtlich bewegt: “An diesem besonderen Wochenende haben wir den Kölnerinnen und Kölnern ihre Bühnen und ihren Offenbachplatz zurückgegeben. Oper und Schauspiel sind in das Herz unserer Stadt zurückgekehrt. Mit den sanierten Gebäuden können von nun an wieder starke künstlerische und gesellschaftliche Impulse in unsere Stadt ausgehen.”

Auch auf dem Platz vor den Häusern herrschte Festivalstimmung. Ein vielfältiges Open-Air-Programm mit Mitmachangeboten, lokalen Kulturinitiativen und Vereinen sorgte für ein rundum gelungenes Stadtfest. Während der Samstag musikalisch ganz im Zeichen von Rock und Pop stand, dominierte am Sonntag ein buntes Familienprogramm mit zahllosen Mitmachaktionen für Kinder.

Aufbruchstimmung bei den Intendanten nach geglückter Eröffnung

Die Erleichterung und Vorfreude bei den künstlerischen Leitern war an allen Ecken spürbar. Schauspielintendant Kay Voges betonte die besondere Atmosphäre des Wochenendes: “Es ist ein überwältigendes Gefühl zu sehen, wie die Kölnerinnen und Kölner unsere Spielstätten an diesem Wochenende mit so viel Neugier, Leben und Energie gefüllt haben. Wir haben jetzt ein hochmodernes, fantastisches Werkzeug an die Hand bekommen – und wir brennen darauf, hier ab nächster Woche Geschichten zu erzählen, die berühren, aufwühlen und diese Stadt bewegen.”

Opernintendant Hein Mulders schloss sich den Worten an: “Nun konnten wir das erleben, was wir uns so lange gewünscht haben: Die Kölnerinnen und Kölner haben den Offenbachplatz und die Bühnen Köln zurückerobert! Ein wichtiger Schritt ist getan – Die Einladung an alle, mit uns gemeinsam diesen Ort wieder mit Leben zu füllen!”

Ein steiniger Weg: Von Kostenexplosionen bis zur geglückten Eröffnung

Dass am Offenbachplatz wieder gefeiert werden kann, glänzt umso heller vor dem Hintergrund der dramatischen Baugeschichte, die das Projekt über Jahre begleitete. Was 2012 ursprünglich als dreijährige Sanierung mit einem veranschlagten Budget von rund 253 Millionen Euro begann, entwickelte sich zu einer der komplexesten und langwierigsten Großbaustellen der Kölner Stadtgeschichte. Massive Hürden in der Denkmalpflege, gravierende Planungsfehler, Kündigungen von Gewerken und vor allem eine hochkomplexe Haustechnik sowie unvorhergesehene Mängel beim Brandschutz sorgten für immer neue Verzögerungen.

Über 14 Jahre zogen ins Land, in denen Oper und Schauspiel im Interim an verschiedenen Ausweichspielstätten gastieren mussten. Auch finanziell geriet das Projekt ins Rollen: Die reinen Baukosten kletterten schließlich auf rund 798 Millionen Euro – rechnet man Interimslösungen und langfristige Finanzierungskosten hinzu, summiert sich der Gesamtaufwand für die Stadt auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Umso erleichterter blicken Verantwortliche und Bürger heute auf das fertige Kulturensemble, das nach all den Rückschlägen nun voll funktionsfähig und modernisiert das Stadtbild bereichert.

Musikalisches Finale: Neustartkonzert und Kasalla heizen Köln ein

Den Höhepunkt und emotionalen Schlusspunkt des Eröffnungswochenendes bildete am Sonntagabend das Neustartkonzert im Opernhaus. Gemeinsam gestalteten das Ensemble und der Chor der Oper Köln, das Gürzenich-Orchester sowie die Kölner Kult-Band Kasalla ein einmaliges musikalisches Erlebnis. Für die vielen Besucherinnen und Besucher auf dem voll besetzten Offenbachplatz wurde die Aufführung live auf einer Großbildleinwand übertragen. Zum krönenden Abschluss betrat Kasalla um 21 Uhr noch einmal die Open-Air-Bühne und verabschiedete das Publikum mit einem mitreißenden Konzert in die Nacht.

Ausblick: Festakt und erste Premieren in Oper und Schauspiel Köln

Mit dem Bürgerfest ist der Auftakt vollbracht, doch die Feierlichkeiten rund um die Eröffnung von Oper und Schauspiel in Köln setzen sich nahtlos fort:

Donnerstag, 24. September 2026: Offizieller Festakt im Opernhaus zur feierlichen Wiedereröffnung.

Offizieller Festakt im Opernhaus zur feierlichen Wiedereröffnung. Freitag, 25. September 2026: Erste Premiere im Schauspielhaus mit der Uraufführung von “In bester Lage”.

Erste Premiere im Schauspielhaus mit der Uraufführung von “In bester Lage”. Sonntag, 27. September 2026: Wiederaufnahme des regulären Opernbetriebs mit Richard Strauss’ Meisterwerk “Der Rosenkavalier”.

Der Offenbachplatz ist damit wieder das, was er immer sein sollte: ein lebendiger Treffpunkt für Kunst, Kultur und die Menschen dieser Stadt.