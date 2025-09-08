Tag des offenen Denkmals in Köln – Geschichte hautnah erleben

Der Tag des offenen Denkmals in Köln ist Teil der größten Kulturveranstaltung Deutschlands, die jedes Jahr am zweiten Sonntag im September stattfindet. Seit mehr als dreißig Jahren öffnet sich an diesem Tag die Tür zu historischen Orten, die sonst oft verborgen bleiben. Besucherinnen und Besucher können Denkmäler in Köln hautnah erleben, sich von fachkundigen Führungen begleiten lassen und Geschichte in all ihren Facetten in den Veedeln entdecken.

Köln als Stadt der Denkmäler

Mit rund 9.500 Denkmälern zählt Köln zu den denkmalreichsten Städten Deutschlands. Vom römischen Erbe über das Mittelalter bis zur Industriearchitektur und Nachkriegsmoderne bietet die Stadt eine unvergleichliche Vielfalt. Am Tag des offenen Denkmals in Köln wird dieses kulturelle Erbe lebendig: Kirchen, historische Rathäuser, alte Stadtmauern und moderne Bauten öffnen ihre Türen.

Programm und Motto 2025

Der Tag des offenen Denkmals Köln 2025 findet am Sonntag, den 14. September 2025, statt. Unter dem bundesweiten Motto “WERT-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?” werden die ideellen und kulturellen Werte der Denkmäler in den Mittelpunkt gestellt. Über 160 historische Orte in allen Stadtbezirken beteiligen sich mit Führungen, Vorträgen und Aktionen. Damit bietet Köln eines der größten Programme in Deutschland.

Highlights am Tag des offenen Denkmals Köln

Zu den Highlights in Köln gehören das Historische Rathaus mit seinen prachtvollen Sälen, die mittelalterlichen Stadttore und die römische Grabkammer in Köln-Weiden, die Besucher in die Antike entführt. Besonders eindrucksvoll ist auch das Funkhaus des Deutschlandradios, ein architektonisches Meisterwerk der 1950er-Jahre. Ein weiteres Highlight ist das Hotel Stadtpalais, das ehemalige Deutz-Kalker Schwimmbad, das zeigt, wie historische Gebäude eine neue Funktion finden können. Auch bedeutende Kirchen wie St. Kunibert und Groß St. Martin zählen zu den Höhepunkten des Programms.

Vielfalt der Angebote für Besucher

Das Programm des Tags des offenen Denkmals Köln reicht von klassischen Besichtigungen bis zu thematischen Führungen, die sich mit Baugeschichte, Archäologie oder denkmalgerechter Restaurierung befassen. Neben Bauwerken öffnen auch Friedhöfe, Parks und private historische Gebäude ihre Türen. So ist der Aktionstag gleichermaßen für Familien, Architekturinteressierte, Geschichtsfans und neugierige Köln-Besucher geeignet.

Kirchen und sakrale Denkmäler in Köln

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den sakralen Denkmälern. Viele große und kleine Kirchen öffnen ihre Türen, darunter bekannte Gotteshäuser wie Groß St. Martin oder St. Kunibert. Die Dombauhütte bietet zudem exklusive Einblicke in ihre Arbeit am Kölner Dom, die sonst nur selten zugänglich sind. Damit rückt der Tag auch die religiöse Baukultur Kölns in den Mittelpunkt.

Praktische Informationen zum Tag des offenen Denkmals Köln

Um das umfangreiche Programm optimal zu nutzen, können Interessierte auf digitale Angebote wie die App zum Tag des offenen Denkmals, der Webseite oder das Programmheft zurückgreifen. Viele Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich, für spezielle Führungen ist jedoch eine Anmeldung erforderlich.

Warum sich der Tag des offenen Denkmals Köln lohnt

Der Tag des offenen Denkmals Köln 2025 ist eine einzigartige Gelegenheit, die Stadtgeschichte neu zu entdecken. Das Motto “WERT-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?” lädt dazu ein, historische Orte nicht nur als alte Bauwerke, sondern als lebendige Zeugnisse der Kölner Identität zu verstehen. Wer Köln an diesem Wochenende besucht, erlebt 2.000 Jahre Stadtgeschichte in einer Intensität, die an keinem anderen Tag des Jahres möglich ist.