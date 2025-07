Kostenlos und live dabei: Hier den Kölner CSD 2025 im Stream schauen

Wer den Kölner Christopher Street Day 2025 nicht vor Ort miterleben kann, hat auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, das gesamte Spektakel kostenlos und live über das Internet zu verfolgen. Der Veranstalter ColognePride überträgt das komplette Wochenende inklusive Bühnenprogramm und CSD-Parade erneut als Livestream über den offiziellen YouTube-Kanal. So können Menschen weltweit teilhaben – ganz bequem von zu Hause aus.

Der Startschuss: Livestream ab Freitag

Die Übertragung beginnt bereits am Freitag, dem 4. Juli 2025, mit der feierlichen Eröffnung auf dem Heumarkt, wo die Hauptbühne steht. Ab dem Nachmittag werden dort Konzerte, Redebeiträge und politische Statements gestreamt. Der Samstag bietet ein durchgehendes Kultur- und Musikprogramm, das ebenfalls live gesendet wird.

Höhepunkt des Wochenendes: Die große CSD-Parade am Sonntag im Stream

Am Sonntag, dem 6. Juli, startet schließlich das Herzstück des CSD-Wochenendes: die große CSD-Parade, die ab etwa 11:30 Uhr live zu sehen ist. Die Kameras begleiten den bunten Zug mit über 250 Gruppen und rund 90 Festwagen vom Startpunkt an der Deutzer Brücke quer durch die abgesperrten Straßen der Kölner Innenstadt. Dort geht es mit Konzerten und Ansprachen auf der Bühne weiter, was ebenfalls live übertragen wird.

Musik, Emotionen und Vielfalt auf der Bühne

Das Bühnenprogramm nach der CSD-Parade bietet musikalische Highlights mit nationalen und internationalen Acts. Unter anderem werden Künstler wie Culcha Candela, Brings oder The Weather Girls auftreten. Auftritte und Reden werden live gestreamt und stehen im Anschluss auch als Aufzeichnung zur Verfügung. Wer möchte, kann das Programm also auch zeitversetzt anschauen oder bestimmte Beiträge erneut erleben. Ob tatsächlich alle Auftritte live übertragen werden, können wir nicht garantieren, da spezielle Absprachen und vertragliche Regelungen zwischen den Künstlern und dem Veranstalter dies unter Umständen ausschließen können.

So funktioniert der kostenlose Zugang

Der Livestream ist vollständig kostenlos und weltweit abrufbar – eine stabile Internetverbindung genügt. Für den besten Empfang empfehlen die Veranstalter den Zugriff über den YouTube-Kanal von ColognePride, der bereits im Vorfeld abonniert werden kann. So werden Interessierte direkt benachrichtigt, sobald die Übertragung beginnt. Ob auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder Fernseher – der Zugang ist einfach und barrierefrei.

Ein digitales Zeichen der Solidarität

Dass der Kölner CSD live gestreamt wird, ist nicht nur ein Service, sondern auch ein politisches Statement. Sichtbarkeit, Teilhabe und Gemeinschaft sollen nicht an geografischen Grenzen scheitern. Der Livestream gibt Menschen in ländlichen Regionen, in anderen Ländern oder mit eingeschränkter Mobilität die Möglichkeit, sich verbunden zu fühlen und ein Teil der Bewegung zu sein. Gerade in Zeiten, in denen queere Rechte international unter Druck geraten, ist ein global erreichbares Zeichen wie dieses wichtiger denn je.

Ein Motto, das verbindet

Mit dem Motto “Für Queerrechte – Viele. Gemeinsam. Stark.” setzt der ColognePride 2025 erneut ein deutliches politisches Signal. Der Livestream bringt diese Botschaft über Köln hinaus in die ganze Welt. So entsteht ein digitales Pride-Erlebnis, das mehr ist als nur Unterhaltung: Es ist eine Einladung zur Solidarität und zur aktiven Unterstützung queerer Anliegen – für alle, die live dabei sein wollen, ohne vor Ort zu sein.