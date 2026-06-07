Kölner Südstadtfest 2026: Volles Programm und echtes Veedels-Gefühl

Es ist wieder so weit: Die Kölner Südstadt schaltet im Sommer für zwei Tage komplett in den Feiermodus! Am Samstag, den 13. Juni, und Sonntag, den 14. Juni 2026, verwandelt sich die Bonner Straße wieder in Kölns wohl schönstes Open-Air-Wohnzimmer. Zwischen Chlodwigplatz und dem Bonner Wall regieren dann zum Südstadtfest 2026 zwei Tage lang Live-Musik, kulinarische Highlights und dieses ganz besondere Lebensgefühl, das es so nur in der Südstadt gibt.

Wer das größte Straßenfest des Veedels, das bereits seit 2011 von der Interessengemeinschaft “ABC der Südstadt” und der Kölner Eventagentur RutWiess Events auf die Beine gestellt wird, auf keinen Fall verpassen möchte, findet hier bei CityNEWS alle wichtigen Highlights und die komplette Programm-Übersicht für das gesamte Wochenende!

Das komplette Programm beim Südstadtfest 2026 in der Übersicht

Das unbestrittene Herzstück des Festivals ist die große Live-Bühne am Bonner Wall. Damit ihr euren Veedels-Ausflug perfekt planen könnt, findet ihr hier alle Acts, alle Uhrzeiten und die Highlights kompakt zusammengefasst. Das Festgelände öffnet am Samstag von 12:00 bis 23:00 Uhr und am Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr.

Samstag, 13. Juni 2026

12:00 Uhr: The Berries – Frischer Sound zum Festivalstart von der talentierten Schülerband des Humboldt-Gymnasiums Köln.

– Frischer Sound zum Festivalstart von der talentierten Schülerband des Humboldt-Gymnasiums Köln. 13:00 Uhr: Offizielle Eröffnung – Das Festwochenende wird feierlich durch Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger eingeläutet.

– Das Festwochenende wird feierlich durch Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger eingeläutet. 13:15 Uhr: Feierabendchor – Gemeinsames Einsingen mit geballter Chorkraft mitten im Veedel.

– Gemeinsames Einsingen mit geballter Chorkraft mitten im Veedel. 14:00 Uhr: Chor der Fründe vun der Akademie för uns Kölsche Sproch e. V. – Echtes kölsches Liedgut fürs Hätz.

– Echtes kölsches Liedgut fürs Hätz. 15:00 Uhr: Mike Müller – Gefühlvolle und mitreißende kölsche Töne.

– Gefühlvolle und mitreißende kölsche Töne. 16:00 Uhr: Palaver – Ehrlicher, handgemachter kölscher Rock und Pop.

– Ehrlicher, handgemachter kölscher Rock und Pop. 17:00 Uhr: Zoum Sondy – Entspannte Vibes mit einer groovigen Mischung aus Reggae und Afrobeat.

– Entspannte Vibes mit einer groovigen Mischung aus Reggae und Afrobeat. 18:00 – 22:00 Uhr: Leon Brooks & Friends – Das große Samstags-Highlight! DJ-Größe Leon Brooks verwandelt die Bonner Straße gemeinsam mit Dylana, Miguel Sanchez und Matonik in einen riesigen Open-Air-Club. “Kölsch Electro”, Dance und Deep-House-Beats unter freiem Himmel!

Sonntag, 14. Juni 2026

13:00 Uhr: Santi´s Truppe – Der Sonntag startet musikalisch mit der ersten talentierten Schülerband des Humboldt-Gymnasiums Köln.

– Der Sonntag startet musikalisch mit der ersten talentierten Schülerband des Humboldt-Gymnasiums Köln. 13:45 Uhr: The Homies – Gleich das nächste Highlight aus der Talentschmiede des Humboldt-Gymnasiums.

– Gleich das nächste Highlight aus der Talentschmiede des Humboldt-Gymnasiums. 15:00 Uhr: Kempes Feinest – Die geballte Frauenpower um Frontfrau Steffie Brings bringt das Veedel mit feinstem Pop, Rock, Ska und Latin op Kölsch zum Tanzen.

– Die geballte Frauenpower um Frontfrau Steffie Brings bringt das Veedel mit feinstem Pop, Rock, Ska und Latin op Kölsch zum Tanzen. 16:00 Uhr: Drummerholics – Atemberaubende Rhythmen und eine energiegeladene Showdrumline & Percussion.

– Atemberaubende Rhythmen und eine energiegeladene Showdrumline & Percussion. 17:00 Uhr: Zambo Super Pizza – Tanzbarer, Gute-Laune-Mix aus Reggae und Ska.

– Tanzbarer, Gute-Laune-Mix aus Reggae und Ska. 18:00 Uhr: Druckluft – Die legendäre Bonner Brass-Formation sorgt mit Party-Pop und voller Bläserkraft für absolute Eskalation.

– Die legendäre Bonner Brass-Formation sorgt mit Party-Pop und voller Bläserkraft für absolute Eskalation. 19:00 Uhr: Kuhl un de Gäng – Kölscher Sound trifft auf moderne Elektro- und EDM-Beats.

– Kölscher Sound trifft auf moderne Elektro- und EDM-Beats. 20:00 Uhr: King Loui – Moderner, tanzbarer und extrem lässiger kölscher Funk-Pop.

– Moderner, tanzbarer und extrem lässiger kölscher Funk-Pop. 21:00 Uhr: Knallblech – Das fulminante Finale! Die Brassband-DJs reißen zum Abschluss noch einmal komplett die Hütte ab.

Schlemmen, Shoppen und Verweilen: Die bunte Erlebnismeile beim Südstadtfest 2026

Wer eine Pause von der Tanzfläche braucht, kann gemütlich über die Bonner Straße flanieren. Auf der Streetfood-Meile warten kulinarische Spezialitäten aus aller Welt sowie traditionelle kölsche Leckereien von Grill und Crêpes-Stand. Ein absoluter Lieblingstreffpunkt ist auch 2026 wieder der gemütliche, große Weingarten rund um die legendäre Bananeninsel.

Abseits der Gastronomie präsentieren sich zahlreiche lokale Ateliers, Designer und inhabergeführte Manufakturen aus der Südstadt. Hier gibt es handgemachten Schmuck, ausgefallene Mode und echtes lokales Design zu entdecken – nichts von der Stange, alles mit Liebe gemacht. Ein besonderer Hingucker ist in diesem Jahr die eigene Kunstmeile, die auf dem nördlichen Teil der angrenzenden Teutoburger Straße stattfindet und lokalen Künstlern eine wunderbare Bühne bietet.

Auch an die kleinsten Veedelsbesucher ist gedacht: Ein weitläufiger Kinderbereich sorgt beim Straßenfest mit tollen Mitmachaktionen, Spielangeboten und jeder Menge Unterhaltung dafür, dass bei Familien mit Pänz garantiert keine Langeweile aufkommt.

Nachhaltigkeit im Fokus und ein wichtiger Appell der Macher

Das Thema Sauberkeit wird beim Südstadtfest 2026 großgeschrieben. Das bewährte Müllvermeidungskonzept verzichtet konsequent auf Einwegplastik und setzt stattdessen auf ein bepfandetes Mehrwegsystem in der Gastronomie. Unterstützt wird das Ganze von der Initiative “Fläschbäck”, die das gesamte Wochenende über Pfandflaschen sammelt und die Erlöse für soziale Projekte spendet.

Zudem richten die Veranstalter einen Appell an alle feierwütigen Kölnerinnen und Kölner: Das gesamte Straßenfest ist komplett eintrittsfrei. Da sich die Veranstaltung ausschließlich über die eigenen Getränkestände und die Unterstützung vor Ort refinanziert, gilt das Motto: Wer auf dem Fest kauft, macht das nächste Fest möglich. Der vorherige Einkauf am Kiosk oder im Supermarkt hilft leider nicht dabei, die Zukunft dieser Traditionsveranstaltung zu sichern.

Anreise und praktische Service-Infos

Da die Parkplätze rund um die Bonner Straße am Festwochenende sehr rar und die Straßen für den Autoverkehr gesperrt sind, wird dringend die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

KVB-Anfahrt: Stadtbahn-Linien 15, 16 und 17 oder die Bus-Linien 106, 132, 133 und 142 (Haltestelle Chlodwigplatz).

Stadtbahn-Linien 15, 16 und 17 oder die Bus-Linien 106, 132, 133 und 142 (Haltestelle Chlodwigplatz). Infrastruktur vor Ort: Entlang der gesamten Meile sind ausreichend Dixi-Toiletten sowie zwei große, betreute Toilettenwagen platziert. Selbstverständlich gibt es auch wieder barrierefreie Handicap-Toiletten. Ein schönes Zeichen für den Zusammenhalt im Veedel: Viele lokale Gastronomiebetriebe der Südstadt öffnen am Wochenende ihre Toilettenanlagen ebenfalls für die Festivalgäste.

Wer das Programm, alle Standorte und kurzfristige Updates immer direkt griffbereit auf dem Smartphone haben möchte, nutzt am besten das digitale “Programm to go” über die offizielle Webseite.

FAQ – Häufige Fragen zum Südstadtfest 2026

Wann findet das Südstadtfest 2026 statt?

Das Fest steigt am Wochenende vom 13. und 14. Juni 2026. Am Samstag ist das Gelände von 12:00 bis 23:00 Uhr geöffnet (Bühnenprogramm bis 22:00 Uhr), am Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr.

Kostet das Südstadtfest 2026 Eintritt?

Nein, der Eintritt ist an beiden Tagen für alle Besucherinnen und Besucher vollkommen frei!

Wo genau in Köln wird gefeiert?

Das Festivalgelände erstreckt sich mitten in der Kölner Südstadt auf der Bonner Straße, genau im Abschnitt zwischen dem Chlodwigplatz und dem Bonner Wall.

Wie finanziert sich das kostenlose Straßenfest?

Das Fest finanziert sich ausschließlich über den Verkauf von Getränken an den offiziellen Festivalständen sowie durch lokale Sponsoren. Die Veranstalter bitten daher alle Gäste herzlich darum, ihre Getränke direkt vor Ort zu kaufen und auf “Vortrinken” mit Kiosk- oder Supermarktbier zu verzichten, um das Fest auch in Zukunft zu sichern.

Gibt es Angebote für Familien und Kinder?

Ja, auf dem Festgelände wird ein großer Kinderbereich eingerichtet, der mit verschiedenen Mitmachaktionen und Spielangeboten für beste Unterhaltung bei den kleinen Gästen sorgt. Zudem wird auf der Teutoburger Straße eine Kunstmeile präsentiert.

Gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag?

Nein, für das Südstadtfest auf der Bonner Straße gibt es keinen verkaufsoffenen Sonntag. Zwar präsentieren sich entlang der Flaniermeile viele lokale Manufakturen, Designer und Ateliers mit eigenen Ständen unter freiem Himmel, die regulären Geschäfte und Boutiquen im Viertel dürfen am Sonntag jedoch nicht öffnen.

Wie reise ich am besten an?

Da das gesamte Areal für den Autoverkehr gesperrt ist und Parkplätze im Veedel Mangelware sind, wird die Anreise mit der KVB empfohlen. Die Linien 15, 16 und 17 fahren direkt bis zur Haltestelle Chlodwigplatz. Zudem halten die Buslinien 106, 132, 133 und 142 in unmittelbarer Nähe.