Gratis-Konzert vor dem Kölner Dom: BRINGS feiert 35-jähriges Jubiläum auf dem Roncalliplatz

Die Kölner Kult-Band BRINGS sorgt für ein absolutes Highlight im spätsommerlichen Veranstaltungskalender der Domstadt. Anlässlich ihres 35-jährigen Bühnenjubiläums lädt die Band zu einem exklusiven Open-Air-Konzert ein – und das völlig kostenlos. Ermöglicht wird dieses besondere Kölner Musikerlebnis von der Sparkasse KölnBonn, die in diesem Jahr selbst auf ihr 200-jähriges Bestehen zurückblickt. Mitten im Herzen der Stadt, vor der beeindruckenden Kulisse des Kölner Doms, erwartet die Fans ein unvergesslicher Abend voller Emotionen und kölscher Hits.

Ein besonderes Doppeljubiläum im Herzen von Köln

Am Samstag, dem 5. September 2026, verwandelt sich der Roncalliplatz ab 20:00 Uhr in eine riesige Open-Air-Bühne. Das Zusammentreffen von 35 Jahren BRINGS und dem 200-jährigen Bestehen der Sparkasse KölnBonn macht den Abend zu einem außergewöhnlichen Meilenstein für die gesamte Region. Beide Institutionen blicken auf eine bewegende Erfolgsgeschichte zurück und sind tief in der Stadt und der Region verwurzelt.

Der Einlass zu dem abgesperrten Areal startet bereits um 17:30 Uhr. Insgesamt 4.999 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Gelegenheit, bei diesem geschichtsträchtigen Gratiskonzert live dabei zu sein. Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, betont die bewusste Entscheidung für den freien Eintritt: Ziel sei es, im Rahmen des Markenversprechens “Füreinander Hier” Kultur für möglichst viele Menschen in Köln und Bonn frei zugänglich zu machen und einen unvergesslichen Moment zu schaffen.

So sichern Sie sich die begehrten Kostenlos-Tickets für das BRINGS-Konzert

Da die Zuschauerkapazität auf dem Roncalliplatz aus Sicherheitsgründen streng auf 4.999 Plätze limitiert ist, müssen sich Fans beeilen. Die kostenlosen Tickets werden nicht vor Ort vergeben, sondern stehen ausschließlich online zur Verfügung.

Start der Ticketvergabe: Freitag, 10. Juli 2026, exakt um 12:00 Uhr

Freitag, 10. Juli 2026, exakt um 12:00 Uhr Wo: Auf der offiziellen Website der Band unter www.brings.com

Auf der offiziellen Website der Band unter Vergabe-Modus: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – der Download ist nur möglich, solange der Vorrat reicht.

Feiern und Gutes tun: Spendenaktion für das RTL-Kinderhaus am Kölnberg

Neben der Musik steht bei diesem Jubiläumskonzert auch der gute Zweck im Fokus. BRINGS nutzt die große Reichweite des Events, um gemeinsam mit der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. Gelder für ein wichtiges lokales Projekt zu sammeln.

Auf jedem der kostenlosen Tickets befindet sich ein aufgedruckter QR-Code. Über diesen können die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher am Abend oder bereits im Vorfeld direkt und unkompliziert spenden. Der gesamte Erlös der Aktion kommt ohne Abzüge dem RTL-Kinderhaus am Kölnberg in Meschenich zugute, um benachteiligte Kinder in der Region nachhaltig zu unterstützen.

Das Jubiläumsjahr 2026 der Sparkasse KölnBonn

Das Open-Air-Konzert auf dem Roncalliplatz ist eingebettet in ein breit gefächertes Jubiläumsprogramm der Sparkasse KölnBonn. Unter dem Motto, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Heimatstädten Köln und Bonn zu suchen, finden das ganze Jahr über zahlreiche Events statt. Die Aktionen erstrecken sich über lokale Filialen, öffentliche Plätze und entstehen in enger Kooperation mit regionalen Partnern. Eine vollständige und stets aktualisierte Übersicht zu allen Terminen und Formaten des Jubiläumsjahres ist auf der Sonderseite www.sparkasse-koelnbonn.de/200 einsehbar.