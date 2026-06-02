Eintritt im Kölner Dom: Alle Infos zu Tickets, Preisen und Ausnahmen

Der Kölner Dom ist das unangefochtene Wahrzeichen der Domstadt, weltbekanntes UNESCO-Weltkulturerbe und für Millionen Menschen ein hochemotionaler Anziehungspunkt. Um die Strahlkraft der Kathedrale auch für künftige Generationen zu erhalten und den laufenden Betrieb dauerhaft auf sichere finanzielle Beine zu stellen, geht das Domkapitel nun neue Wege. Ab dem 1. Juli 2026 wird eine Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher eingeführt. Es wird aber auch zahlreiche Ausnahmen vom Eintritt und Ermäßigungen für den Besuch des Kölner Doms geben.

Dompropst Msgr. Guido Assmann hat in Köln den konkreten Fahrplan und das finale Preisgefüge vorgestellt. Dabei zeigt sich: Das Domkapitel hat die teils emotionalen Diskussionen der vergangenen Wochen intensiv verfolgt und wichtige Anpassungen im Sinne der sozialen Ausgewogenheit und Familienfreundlichkeit vorgenommen.

Freier Eintritt für Kinder und Familien im Fokus

“Wir haben die öffentliche Diskussion der vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt”, erklärte Dompropst Assmann vor Medienvertretern. Neben kritischen Stimmen habe es viel Verständnis dafür gegeben, dass der immense Unterhalt der gotischen Kathedrale eine nachhaltige Finanzierung braucht. Ein zentrales Anliegen aus der Bevölkerung wurde direkt in das neue Konzept eingearbeitet: die komplette Befreiung von Kindern und Jugendlichen von den Eintrittskosten.

Diese Regelung greift das Domkapitel konsequent auf und weitet sie sogar aus. Kinder bis einschließlich 13 Jahre erhalten ab Juli 2026 komplett freien Eintritt – und das nicht nur für den Innenraum des Kölner Domes, sondern ebenso für die historische Schatzkammer und die beliebte Turmbesteigung. Bisher fielen dort jeweils vier Euro für ein ermäßigtes Ticket an.

Damit bleibt der Besuch für Kitas, Grundschulen, die unteren Klassen weiterführender Schulen sowie für Familien und Alleinerziehende ohne finanzielle Hürden machbar. Die Begeisterung für dieses einzigartige Kulturgut soll schließlich schon im Kindesalter geweckt werden.

Wer zahlt keinen Eintritt? Die Ausnahmen im Überblick

Neben Kindern bis 13 Jahren gibt es eine Reihe weiterer Personengruppen, die den Kölner Dom auch weiterhin kostenfrei erleben können:

Menschen mit Schwerbehinderung (inklusive einer Begleitperson).

(inklusive einer Begleitperson). Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins zu Köln (ZDV) . Dompropst Assmann betonte hierbei die immense Bedeutung des Vereins: Ohne die jahrzehntelange, treue Unterstützung der ZDV-Mitglieder hätte dieser Schritt zur Gebühr schon vor vielen Jahren gegangen werden müssen.

. Dompropst Assmann betonte hierbei die immense Bedeutung des Vereins: Ohne die jahrzehntelange, treue Unterstützung der ZDV-Mitglieder hätte dieser Schritt zur Gebühr schon vor vielen Jahren gegangen werden müssen. Gläubige zum Gebet: Der Besuch von Gottesdiensten bleibt selbstverständlich uneingeschränkt kostenfrei. Auch wer abseits der Messen zum persönlichen Gebet in den Dom kommt oder an der Schmuckmadonna eine Kerze anzünden möchte, zahlt nichts.

Zusätzlich bleibt das Wahrzeichen zu besonderen kirchlichen und staatlichen Anlässen für alle Menschen komplett gratis geöffnet:

Während der traditionsreichen Dreikönigswallfahrt (Ende September).

(Ende September). Vom Dreikönigstag (6. Januar) bis zum darauffolgenden Sonntag.

bis zum darauffolgenden Sonntag. Im Rahmen der “Nacht der offenen Kirchen” (in der Regel im März).

(in der Regel im März). An den bundesweiten gesetzlichen Feiertagen 1. Mai und 3. Oktober. Da an diesen Tagen weniger Gottesdienste stattfinden, aber viele Menschen frei haben, soll ihnen so ein kostenfreier Dom-Besuch ermöglicht werden.

Ticketpreise: Reguläre Gebühren und Ermäßigungen für NRW

Für den regulären touristischen Besuch des Dom-Innenraums hat das Domkapitel die Gebühr auf 12 Euro festgesetzt. Domrendant Clemens van de Ven betonte, dass man aufgrund der vielen Ausnahmen und Ermäßigungen mit deutlich geringeren Durchschnittseinnahmen pro Gast rechne, das Geld jedoch dringend für den Erhalt, den Betrieb und den Aufbau notwendiger Rücklagen benötigt werde. Es gehe hierbei ausdrücklich nicht um Profit, sondern um die nackte Existenzsicherung der Kathedrale.

Eine ermäßigte Besichtigungsgebühr von 6 Euro gilt für:

Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren

Auszubildende und Studierende

Begleitpersonen von Schülergruppen

Inhaberinnen und Inhaber eines in Nordrhein-Westfalen ausgestellten Sozialpasses

Mit der Ausweitung der Sozialrabatte auf ganz NRW – statt einer Beschränkung rein auf den Köln-Pass – setzt das Domkapitel ein deutliches Zeichen für die soziale Gerechtigkeit.

Neue Wegeführung: Einlass über das Westportal

Die Einführung des neuen Besichtigungskonzepts bringt auch logistische Änderungen für den Publikumsverkehr im Veedel rund um die Kathedrale mit sich.

Wer den Dom zum Beten oder Kerzenanzünden nutzen möchte, nutzt außerhalb der Gottesdienstzeiten das Nordquerhaus. Der Zugang hierzu erfolgt über das Nordportal direkt auf der Seite des Kölner Hauptbahnhofs.

Touristische Gäste mit einem gültigen Ticket betreten den Innenraum über das Westportal. Die regulären Besichtigungszeiten für Touristen sind:

Montag bis Samstag: 10:00 Uhr bis 17:45 Uhr (letzter Einlass: 17:30 Uhr)

10:00 Uhr bis 17:45 Uhr (letzter Einlass: 17:30 Uhr) Sonntag und kirchliche Feiertage: In der Regel 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr (letzter Einlass: 16:15 Uhr)

Nach dem Rundgang durch das Mittelschiff verlassen die Besucher den Dom geordnet über das Nordportal.

Ticketkauf ab Juni 2026: Online und an der neuen Tageskasse

Um lange Warteschlangen auf der Domplatte zu vermeiden, setzt das Domkapitel auf ein modernes, digitales Buchungssystem. Ab Montag, 15. Juni 2026, startet der offizielle Online-Vorverkauf. Über die offizielle Website unter koelner-dom.de/tickets können Zeitfenster-Tickets bis zu drei Monate im Voraus gebucht werden (maximal neun Tickets pro Buchung). QR-Codes im direkten Umfeld des Domes führen via Smartphone direkt zur Buchungsseite.

Wer seine Karte lieber klassisch vor Ort erwerben möchte, findet ab dem 1. Juli 2026 eine zentrale Anlaufstelle: Im ehemaligen Kösel-Ladenlokal im Kurienhaus am Roncalliplatz 2 entsteht eine neue Ticketkasse. Diese wird täglich von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet sein und Tickets für den Innenraum, die Schatzkammer sowie die Turmbesteigung anbieten.

Ein neues Kapitel für das Kölner Wahrzeichen

Eine Umstellung dieser Größenordnung im laufenden Betrieb ist für alle Beteiligten Neuland. Dompropst Assmann bittet die Kölnerinnen und Kölner sowie die internationalen Gäste gerade in den ersten Wochen um etwas Geduld und Verständnis, sollten sich die Abläufe an den Portalen erst einspielen müssen.

Dennoch blickt das Domkapitel positiv in die Zukunft. Es wird erwartet, dass die Neuregelung den oft hektischen Alltag im Kölner Dom spürbar beruhigen wird. Ziel ist es, das weltberühmte Bauwerk trotz des touristischen Interesses wieder viel stärker als das erlebbar zu machen, was es im Kern ist: ein lebendiges Gotteshaus und ein Ort der Spiritualität.

FAQ – Häufige Fragen zum Eintritt am Kölner Dom

Ab wann kostet der Kölner Dom Eintritt?

Die neue Besichtigungsgebühr wird zum 1. Juli 2026 eingeführt. Ab diesem Tag benötigen touristische Besucherinnen und Besucher ein Ticket, um den Innenraum der Kathedrale zu betreten.

Wie viel kostet ein Ticket für den Kölner Dom?

Der reguläre Ticketpreis für die Besichtigung des Innenraumes beträgt 12 Euro. Es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmen und Ermäßigungen.

Wer bekommt Ermäßigungen oder freien Eintritt?

Komplett kostenfrei sind Kinder bis einschließlich 13 Jahre (gilt auch für Schatzkammer und Turm), Menschen mit Schwerbehinderung (plus Begleitperson) sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins (ZDV).

sind Kinder bis einschließlich 13 Jahre (gilt auch für Schatzkammer und Turm), Menschen mit Schwerbehinderung (plus Begleitperson) sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins (ZDV). Den ermäßigten Preis von 6 Euro zahlen Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, Auszubildende, Studierende, Begleitpersonen von Schülergruppen sowie Inhaber eines Sozialpasses aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Muss ich auch bezahlen, wenn ich im Dom nur beten möchte?

Nein. Der Besuch von Gottesdiensten und das Betreten des Domes zum persönlichen Gebet oder zum Entzünden einer Opferkerze an der Schmuckmadonna bleiben absolut kostenlos. Dafür steht außerhalb der Gottesdienstzeiten das Nordquerhaus (Zugang über das Nordportal am Hauptbahnhof) offen.

An welchen Tagen ist der Eintritt für alle Besucher kostenlos?

Das Domkapitel öffnet den Dom an ausgewählten Tagen komplett kostenfrei für den Tourismus:

An den staatlichen Feiertagen: 1. Mai und 3. Oktober

und Zu kirchlichen Anlässen: Während der Dreikönigswallfahrt (Ende September), vom Dreikönigstag (6. Januar) bis zum darauffolgenden Sonntag sowie zur Nacht der offenen Kirchen im März.

Wo und ab wann kann ich die Tickets kaufen?

Der Online-Vorverkauf startet am Montag, 15. Juni 2026, auf der offiziellen Website koelner-dom.de/tickets. Tickets können dort bis zu drei Monate im Voraus gebucht werden. Ab dem 1. Juli 2026 öffnet zudem eine zentrale Tageskasse vor Ort im ehemaligen Kösel-Ladenlokal im Kurienhaus am Roncalliplatz 2 (täglich von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr).