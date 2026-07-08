Hörspielwiese 2026 bringt packende Sound-Erlebnisse umsonst und draußen in den Kölner Stadtgarten

Das Warten für alle Audio-Fans hat ein Ende: Vom 17. bis 19. Juli 2026 verwandelt sich der Kölner Stadtgarten bereits zum achten Mal in eine lauschige Oase des gemeinsamen Hörens. Die Hörspielwiese 2026 lädt drei Tage lang bei komplett freiem Eintritt dazu ein, auf Picknickdecken und Liegestühlen unter freiem Himmel in faszinierende Klangwelten einzutauchen. Zwischen Bäumen und grünen Wiesen wartet ein prall gefülltes Open-Air-Programm aus immersiven Live-Inszenierungen, hochkarätigen Dokumentarhörspielen, Comedy und einem bunten Familienbereich auf die Besucherinnen und Besucher.

Das Besondere in diesem Jahr: Dank einer großzügigen Förderung der Aktion Mensch baut die Hörspielwiese Barrieren ab. Mit einer neuen, mobilen Induktionsschleifen-Sendeanlage und speziellen Empfängern wird das Klangerlebnis auf der Bühne direkt an kompatible Hörgeräte oder bereitgestellte Kopfhörer übertragen. Damit setzt das einzigartige Festival ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe, sodass Menschen mit Hörbeeinträchtigung die Programmpunkte in bester Verständlichkeit mitverfolgen können.

Das komplette Festival-Programm der Hörspielwiese Köln 2026 in der Übersicht

Damit Sie kein Highlight verpassen, finden Sie hier den vollständigen Ablaufplan für das dreitägige Audiokunst-Event:

Uhrzeit Titel / Programmpunkt Beschreibung Freitag, 17. Juli 2026 17:00 Uhr Festival-Eröffnung Feierlicher Start der Hörspielwiese Köln 2026 im Stadtgarten. 17:15 Uhr Die Erschöpften – Teil 1 Packender Auftakt der vierteiligen Hörspielserie. 18:00 Uhr Zärtlichkeiten Zweiteilige Hörspiel-Serie live auf der Bühne präsentiert. 19:15 Uhr Theater ex Libris: Der Graf vom Mond Callisto Großes Science-Fiction-Live-Hörspiel nach Alexandre Dumas, verlegt ins 22. Jahrhundert. Mit Live-Geräuschen und Musik. Samstag, 18. Juli 2026 Ab 10:45 Uhr Kinderhörspielzelt Ganztägiger Kreativ- und Erlebnisbereich für junge Hörspielfans. 10:45 Uhr Krabumm – Das große Ohren-Aufwärmen Interaktives Mitmach-Lauschen für den perfekten Start in den Tag. 12:00 Uhr Mienenspiel: Ayla und das Geheimnis der Stille Live-Kinderhörspiel mit anschließender Mitmach-Aktion. Spannende Unterhaltung empfohlen ab 8 Jahren. 13:30 Uhr Motorengesang – Elektromobilität und Musik Ein faszinierendes akustisches Feature über die Klänge der Zukunft. 14:45 Uhr Kurzhörspielwettbewerb Präsentation der nominierten Shortlist-Stücke inklusive feierlicher Preisverleihung für den Nachwuchs. 15:30 Uhr Angst haben fast alle – Gewalt im Leben von Obdachlosen Berührende und tiefgehende Hörspiel-Dokumentation. 16:45 Uhr Valerie: A Beautiful Fuckup Modernes, unkonventionelles Hörspiel-Format. 18:00 Uhr Frau in Blau sucht ‘n Mann Unterhaltsames und humorvolles Comedy-Hörspiel zum Schmunzeln. 18:45 Uhr Mittagsstunde Atmosphärische und dichte Literatur-Adaption als Hörspiel. 19:45 Uhr Mienenspiel: Der Totenschacht Düsteres Live-Hörspiel zwischen skandinavischer Mythologie, Krimi und Mystery mit packender Klangatmosphäre. Sonntag, 19. Juli 2026 Ab 10:45 Uhr Kinderhörspielzelt Kreativbereich und gemütliche Hörecke für die kleinsten Festivalgäste. 10:45 Uhr Krabumm – Das große Ohren-Aufwärmen Gemeinsames, spielerisches Lauschen für die ganze Familie. 12:00 Uhr Dreieinhalb Detektive Spannendes und interaktives Live-Hörspiel für Nachwuchs-Ermittler. 13:30 Uhr Alice im Wunderland Der zeitlose Meisterklassiker in einer wunderschönen Audio-Inszenierung. 15:00 Uhr Touchpool – Berührungsbecken Gewinnerstück der Jugendjury des “max 15”-Preises. 15:30 Uhr Zwischen Ausbeutung und großer Freiheit – Fernfahrer in Deutschland Hochkarätiges Dokumentarhörspiel, ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. 16:15 Uhr Liebe Lou Amüsantes, leichtfüßiges und humorvolles Hörspiel am Sonntagnachmittag. 17:30 Uhr Das Hellhörige Haus Ein klanglich tiefgehendes, akustisch faszinierendes Feature. 18:45 Uhr Radiocarbon – Capetown Moderne, immersive Live-Hörkunst zum stimmungsvollen Festival-Ausklang. 19:45 Uhr Offizielle Verabschiedung Danksagung, Ausblick und offizielles Ende der Hörspielwiese 2026.

Sci-Fi-Abenteuer und forensische Mystery: Die spektakulären Live-Acts der Hörspielwiese 2026

Wer glaubt, Hörspiele seien nur etwas für das heimische Sofa, wird auf der Hörspielwiese 2026 in Köln eines Besseren belehrt. Am Freitagabend (17. Juli 2026) katapultiert das renommierte Ensemble Theater ex libris das Publikum in die Zukunft. Mit “Der Graf vom Mond Callisto” präsentieren sie eine packende Science-Fiction-Adaption frei nach dem Literaturklassiker von Alexandre Dumas. Live eingesprochene Stimmen, perfekt abgestimmte Geräuschkulissen und orchestrale Musik verschmelzen zu einem futuristischen Live-Hörspieltheater des 22. Jahrhunderts.

Nicht weniger bildgewaltig wird es am Samstagabend (18. Juli 2026) mit dem Mainzer Ensemble Mienenspiel. In ihrem düster-atmosphärischen Live-Stück “Der Totenschacht” vermischen die Künstler klassischen Krimi, Mystery und skandinavische Mythologie. Die Story führt tief in einen stillgelegten schwedischen Bergwerksschacht, in dem nach Jahrzehnten makellos konservierte Leichen gefunden werden. Ein unheimlicher Sound-Teppich sorgt garantiert für Gänsehaut-Stimmung unter den Parkbäumen.

Buntes Familienprogramm und kreativer Hörspiel-Nachwuchs

Auch für die kleinsten Ohren ist bestens gesorgt: Am Samstag- und Sonntagvormittag öffnet das beliebte Kinder-Hörspielzelt seine Pforten und lädt junge Entdecker zum kreativen Verweilen ein. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen (“Krabumm”) wartet am Samstagmittag ein echtes Highlight auf Familien: Das Ensemble Mienenspiel führt ihr eigens für Kinder ab 8 Jahren konzipiertes Live-Hörspiel “Ayla und das Geheimnis der Stille” mit anschließender Mitmach-Aktion auf.

Ein wichtiges Herzstück des Festivals bleibt zudem der traditionelle Kurzhörspiel-Wettbewerb. Hier erhalten Nachwuchstalente und freie Audio-Macher eine große Bühne, um ihre visionären und innovativen Kurzproduktionen zu präsentieren, gefolgt von der spannenden feierlichen Preisverleihung am Samstagnachmittag.

Alle Infos zum Festival-Besuch im Kölner Stadtgarten auf einen Blick

Wann: Freitag, 17. Juli bis Sonntag, 19. Juli 2026

Freitag, 17. Juli bis Sonntag, 19. Juli 2026 Wo: Kölner Stadtgarten (Parkbereich), Venloer Str. 40, 50672 Köln

Kölner Stadtgarten (Parkbereich), Venloer Str. 40, 50672 Köln Eintritt: Komplett kostenlos!

Komplett kostenlos! Barrierefreiheit: Neue mobile Sendeanlage mit Induktionsschleifen und zehn Leih-Empfängern für Hörgeräteträger und Menschen mit Hörbeeinträchtigung vor Ort verfügbar.

Neue mobile Sendeanlage mit Induktionsschleifen und zehn Leih-Empfängern für Hörgeräteträger und Menschen mit Hörbeeinträchtigung vor Ort verfügbar. Was mitbringen? Decken, Kissen, Snacks und gute Laune werden empfohlen.

Packen Sie die Picknickdecke ein, schnappen Sie sich Ihre Liebsten und genießen Sie ein Sommerwochenende voller packender Geschichten, Kunst und erstklassigem Sound mitten im Herzen von Köln!