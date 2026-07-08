Hörspielwiese 2026 bringt packende Sound-Erlebnisse umsonst und draußen in den Kölner Stadtgarten

Das Warten für alle Audio-Fans hat ein Ende: Vom 17. bis 19. Juli 2026 verwandelt sich der Kölner Stadtgarten bereits zum achten Mal in eine lauschige Oase des gemeinsamen Hörens. Die Hörspielwiese 2026 lädt drei Tage lang bei komplett freiem Eintritt dazu ein, auf Picknickdecken und Liegestühlen unter freiem Himmel in faszinierende Klangwelten einzutauchen. Zwischen Bäumen und grünen Wiesen wartet ein prall gefülltes Open-Air-Programm aus immersiven Live-Inszenierungen, hochkarätigen Dokumentarhörspielen, Comedy und einem bunten Familienbereich auf die Besucherinnen und Besucher.
Das Besondere in diesem Jahr: Dank einer großzügigen Förderung der Aktion Mensch baut die Hörspielwiese Barrieren ab. Mit einer neuen, mobilen Induktionsschleifen-Sendeanlage und speziellen Empfängern wird das Klangerlebnis auf der Bühne direkt an kompatible Hörgeräte oder bereitgestellte Kopfhörer übertragen. Damit setzt das einzigartige Festival ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe, sodass Menschen mit Hörbeeinträchtigung die Programmpunkte in bester Verständlichkeit mitverfolgen können.
Das komplette Festival-Programm der Hörspielwiese Köln 2026 in der Übersicht
Damit Sie kein Highlight verpassen, finden Sie hier den vollständigen Ablaufplan für das dreitägige Audiokunst-Event:
|Uhrzeit
|Titel / Programmpunkt
|Beschreibung
|Freitag, 17. Juli 2026
|17:00 Uhr
|Festival-Eröffnung
|Feierlicher Start der Hörspielwiese Köln 2026 im Stadtgarten.
|17:15 Uhr
|Die Erschöpften – Teil 1
|Packender Auftakt der vierteiligen Hörspielserie.
|18:00 Uhr
|Zärtlichkeiten
|Zweiteilige Hörspiel-Serie live auf der Bühne präsentiert.
|19:15 Uhr
|Theater ex Libris: Der Graf vom Mond Callisto
|Großes Science-Fiction-Live-Hörspiel nach Alexandre Dumas, verlegt ins 22. Jahrhundert. Mit Live-Geräuschen und Musik.
|Samstag, 18. Juli 2026
|Ab 10:45 Uhr
|Kinderhörspielzelt
|Ganztägiger Kreativ- und Erlebnisbereich für junge Hörspielfans.
|10:45 Uhr
|Krabumm – Das große Ohren-Aufwärmen
|Interaktives Mitmach-Lauschen für den perfekten Start in den Tag.
|12:00 Uhr
|Mienenspiel: Ayla und das Geheimnis der Stille
|Live-Kinderhörspiel mit anschließender Mitmach-Aktion. Spannende Unterhaltung empfohlen ab 8 Jahren.
|13:30 Uhr
|Motorengesang – Elektromobilität und Musik
|Ein faszinierendes akustisches Feature über die Klänge der Zukunft.
|14:45 Uhr
|Kurzhörspielwettbewerb
|Präsentation der nominierten Shortlist-Stücke inklusive feierlicher Preisverleihung für den Nachwuchs.
|15:30 Uhr
|Angst haben fast alle – Gewalt im Leben von Obdachlosen
|Berührende und tiefgehende Hörspiel-Dokumentation.
|16:45 Uhr
|Valerie: A Beautiful Fuckup
|Modernes, unkonventionelles Hörspiel-Format.
|18:00 Uhr
|Frau in Blau sucht ‘n Mann
|Unterhaltsames und humorvolles Comedy-Hörspiel zum Schmunzeln.
|18:45 Uhr
|Mittagsstunde
|Atmosphärische und dichte Literatur-Adaption als Hörspiel.
|19:45 Uhr
|Mienenspiel: Der Totenschacht
|Düsteres Live-Hörspiel zwischen skandinavischer Mythologie, Krimi und Mystery mit packender Klangatmosphäre.
|Sonntag, 19. Juli 2026
|Ab 10:45 Uhr
|Kinderhörspielzelt
|Kreativbereich und gemütliche Hörecke für die kleinsten Festivalgäste.
|10:45 Uhr
|Krabumm – Das große Ohren-Aufwärmen
|Gemeinsames, spielerisches Lauschen für die ganze Familie.
|12:00 Uhr
|Dreieinhalb Detektive
|Spannendes und interaktives Live-Hörspiel für Nachwuchs-Ermittler.
|13:30 Uhr
|Alice im Wunderland
|Der zeitlose Meisterklassiker in einer wunderschönen Audio-Inszenierung.
|15:00 Uhr
|Touchpool – Berührungsbecken
|Gewinnerstück der Jugendjury des “max 15”-Preises.
|15:30 Uhr
|Zwischen Ausbeutung und großer Freiheit – Fernfahrer in Deutschland
|Hochkarätiges Dokumentarhörspiel, ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.
|16:15 Uhr
|Liebe Lou
|Amüsantes, leichtfüßiges und humorvolles Hörspiel am Sonntagnachmittag.
|17:30 Uhr
|Das Hellhörige Haus
|Ein klanglich tiefgehendes, akustisch faszinierendes Feature.
|18:45 Uhr
|Radiocarbon – Capetown
|Moderne, immersive Live-Hörkunst zum stimmungsvollen Festival-Ausklang.
|19:45 Uhr
|Offizielle Verabschiedung
|Danksagung, Ausblick und offizielles Ende der Hörspielwiese 2026.
Sci-Fi-Abenteuer und forensische Mystery: Die spektakulären Live-Acts der Hörspielwiese 2026
Wer glaubt, Hörspiele seien nur etwas für das heimische Sofa, wird auf der Hörspielwiese 2026 in Köln eines Besseren belehrt. Am Freitagabend (17. Juli 2026) katapultiert das renommierte Ensemble Theater ex libris das Publikum in die Zukunft. Mit “Der Graf vom Mond Callisto” präsentieren sie eine packende Science-Fiction-Adaption frei nach dem Literaturklassiker von Alexandre Dumas. Live eingesprochene Stimmen, perfekt abgestimmte Geräuschkulissen und orchestrale Musik verschmelzen zu einem futuristischen Live-Hörspieltheater des 22. Jahrhunderts.
Nicht weniger bildgewaltig wird es am Samstagabend (18. Juli 2026) mit dem Mainzer Ensemble Mienenspiel. In ihrem düster-atmosphärischen Live-Stück “Der Totenschacht” vermischen die Künstler klassischen Krimi, Mystery und skandinavische Mythologie. Die Story führt tief in einen stillgelegten schwedischen Bergwerksschacht, in dem nach Jahrzehnten makellos konservierte Leichen gefunden werden. Ein unheimlicher Sound-Teppich sorgt garantiert für Gänsehaut-Stimmung unter den Parkbäumen.
Buntes Familienprogramm und kreativer Hörspiel-Nachwuchs
Auch für die kleinsten Ohren ist bestens gesorgt: Am Samstag- und Sonntagvormittag öffnet das beliebte Kinder-Hörspielzelt seine Pforten und lädt junge Entdecker zum kreativen Verweilen ein. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen (“Krabumm”) wartet am Samstagmittag ein echtes Highlight auf Familien: Das Ensemble Mienenspiel führt ihr eigens für Kinder ab 8 Jahren konzipiertes Live-Hörspiel “Ayla und das Geheimnis der Stille” mit anschließender Mitmach-Aktion auf.
Ein wichtiges Herzstück des Festivals bleibt zudem der traditionelle Kurzhörspiel-Wettbewerb. Hier erhalten Nachwuchstalente und freie Audio-Macher eine große Bühne, um ihre visionären und innovativen Kurzproduktionen zu präsentieren, gefolgt von der spannenden feierlichen Preisverleihung am Samstagnachmittag.
Alle Infos zum Festival-Besuch im Kölner Stadtgarten auf einen Blick
- Wann: Freitag, 17. Juli bis Sonntag, 19. Juli 2026
- Wo: Kölner Stadtgarten (Parkbereich), Venloer Str. 40, 50672 Köln
- Eintritt: Komplett kostenlos!
- Barrierefreiheit: Neue mobile Sendeanlage mit Induktionsschleifen und zehn Leih-Empfängern für Hörgeräteträger und Menschen mit Hörbeeinträchtigung vor Ort verfügbar.
- Was mitbringen? Decken, Kissen, Snacks und gute Laune werden empfohlen.
Packen Sie die Picknickdecke ein, schnappen Sie sich Ihre Liebsten und genießen Sie ein Sommerwochenende voller packender Geschichten, Kunst und erstklassigem Sound mitten im Herzen von Köln!