Picknicken in Köln: Die besten Orte für eine entspannte Auszeit im Grünen

Der Sommer in Köln hat einiges zu bieten: Kühle Drinks am Rhein, bunte Straßenfeste und nicht zu vergessen die vielen schönen Orte zum Picknicken. Wer dem Trubel der Stadt für ein paar Stunden entfliehen möchte, findet in Köln zahlreiche grüne Oasen. Ob im Park, am Fluss oder auf einer versteckten Wiese – hier sind die besten Spots für ein perfektes Picknick in Köln.

Aachener Weiher

Der Aachener Weiher ist ein absoluter Klassiker und besonders bei jungen Leuten und Familien beliebt. Der weitläufige Park bietet viel Platz, um die Decke auszubreiten und den Blick auf den See zu genießen. Besonders schön: Die abendliche Stimmung, wenn die Sonne über dem Weiher untergeht und die Lichter der Stadt in der Ferne glitzern.

Rheinpark

Direkt am Rhein gelegen, bietet der Rheinpark eine atemberaubende Kulisse für ein entspanntes Picknick. Die weitläufige Parkanlage erstreckt sich über mehrere Kilometer und bietet sowohl sonnige als auch schattige Plätze unter Bäumen. Für Kinder gibt es zahlreiche Spielplätze und auch die Kleinbahn ist ein Highlight für die Kleinen.

Stadtwald

Der Stadtwald ist ein großflächiges und vielseitiges Naherholungsgebiet, das sich ideal für ein Picknick eignet. Die vielen Wiesen, Waldwege und Seen bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu genießen und sich zu entspannen. Hier kann man nicht nur picknicken, sondern auch ausgedehnte Spaziergänge unternehmen oder die Tiergehege besuchen.

Decksteiner Weiher

Ein Geheimtipp für alle Picknick-Fans ist der Decksteiner Weiher. Umgeben von dichten Wäldern und weitläufigen Wiesen bietet der Weiher eine idyllische Kulisse für ein Picknick im Grünen. Hier kann man nicht nur entspannen, sondern auch Ruderboote mieten und den See erkunden.

Volksgarten

Der Volksgarten ist eine grüne Oase mitten in der Südstadt und besonders bei den Kölnern beliebt. Hier gibt es großzügige Wiesenflächen, kleine Teiche und sogar ein Biergarten, in dem man sich mit kühlen Getränken versorgen kann. Die zentrale Lage macht den Volksgarten besonders attraktiv für spontane Picknick-Ausflüge nach der Arbeit oder am Wochenende.

Tipps für das perfekte Picknick

Ein Picknick ist mehr als nur eine Mahlzeit im Freien. Mit ein paar einfachen Tipps wird es zu einem unvergesslichen Erlebnis:

Ausrüstung: Eine bequeme Decke, Kissen und eventuell ein kleiner Klapptisch sorgen für Komfort. Denken Sie auch an einen Müllbeutel, um die Natur sauber zu halten.

Eine bequeme Decke, Kissen und eventuell ein kleiner Klapptisch sorgen für Komfort. Denken Sie auch an einen Müllbeutel, um die Natur sauber zu halten. Essen und Trinken: Fingerfood wie Sandwiches, Obst, Gemüse-Sticks und kleine Snacks sind ideal. Vergessen Sie nicht, ausreichend Getränke mitzunehmen, besonders an heißen Tagen.

Fingerfood wie Sandwiches, Obst, Gemüse-Sticks und kleine Snacks sind ideal. Vergessen Sie nicht, ausreichend Getränke mitzunehmen, besonders an heißen Tagen. Unterhaltung: Spiele wie Frisbee, Karten oder ein Federball-Set sorgen für Spaß und Bewegung. Eine kleine Bluetooth-Box mit leiser Musik kann die Stimmung abrunden.

Spiele wie Frisbee, Karten oder ein Federball-Set sorgen für Spaß und Bewegung. Eine kleine Bluetooth-Box mit leiser Musik kann die Stimmung abrunden. Sonnenschutz: Sonnenschirme, Hüte und Sonnencreme sind ein Muss, um sich vor der Sonne zu schützen.

Ob romantisch zu zweit, als Familienausflug oder mit Freunden – ein Picknick ist eine wunderbare Möglichkeit, die schönen Seiten Kölns zu genießen und den Sommer in vollen Zügen auszukosten. Packen Sie Ihren Picknickkorb und entdecken Sie die grünen Ecken der lebendigen Domstadt!