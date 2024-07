Berufsmesse JOBMEDI NRW 2024: Karriere mit Perspektive

Am 20. und 21. September 2024 findet die wohl größte Berufsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales in der GRUGAHALLE Essen statt. Auf der 12. JOBMEDI NRW präsentieren sich die Top-Arbeitgeber der Gesundheits-, Pflege- und Sozialbranche.

Auf der Berufsmesse werden am Freitag, den 20.09.2024 in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr und am Samstag, den 21.09.2024 in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr in der GRUGAHALLE/Messe Essen ausschließlich Berufe im Gesundheitswesen, im Sozialwesen und aus der Pflege ins Rampenlicht gestellt. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über Perspektiven in den Wachstumsbranchen Gesundheit, Pflege und Soziales zu informieren. Die Veranstalter setzen auf das persönliche Gespräch mit Branchenexperten, ein übersichtlich gestaltetes Angebot, auf wertvolle Vernetzungen und Verbindungen sowie fachspezifische Informationen.

Vielfältige Angebote auf der JOBMEDI

Auf der Berufsmesse JOBMEDI NRW stellen sich dieses Mal Krankenhäuser und Kliniken sowie Senioreneinrichtungen vor. Aber auch der Öffentliche Dienst, viele Bildungsträger sowie Hochschulen und Universitäten usw. sind vor Ort und präsentieren sich. Ein Schlaraffenland also für Besucher der Veranstaltung. Angeboten werden echte Arbeitsplätze sowie Ausbildungsplätze. Aber auch Weiter- und Fortbildungsangebote, Studienmöglichkeiten und FSJ- und BFD-Angebote finden Interessierte hier.

Es gibt Informationen zu allen Bereichen der Branche, die dazu einladen, die eigene Karriere zu beflügeln. Dabei ist es völlig egal, ob man zu den Fachkräften zählt und bereits im Arbeitsleben steht, oder ob man sich weiter- oder fortbilden möchte oder einen Ausbildungsplatz sucht. Auch Arbeitssuchende, die an einem oder mehreren der interessanten Vorträge oder an einem Austausch mit Kollegen aus der Branche interessiert sind, sind herzlich willkommen. Die JOBMEDI spricht alle an. Wie üblich, ist der Eintritt frei und die Veranstaltung für alle Interessierten zugänglich.

Bühne mit Visionen auf der Berufsmesse

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Teilnahme von Amandeep Grewal an einem Paneltalk, wo er wertvolle Insights zum Thema Medizinstudium teilen wird.

Auch Influencer wie Dominik Stark, der ein engagierter und visionärer Vertreter der Pflegebranche ist und sich u.a. auch als Influencer einen Namen gemacht hat, werden auf der Bühne zu sehen sein. Sein besonderes Interesse gilt der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der beruflichen Entwicklung von Pflegekräften.

Claudia Azuadi ist die Gründerin der Claudia Azuadi Pharma Consulting, mit der sie sich auf Bewerbungscoaching und Karriere-Mentoring für die Pharmaindustrie spezialisiert. Mit großer Leidenschaft zeigt sie jungen Menschen und Berufsquereinsteigern Wege in die Pharmaindustrie auf und unterstützt sie dabei, erfolgreiche Karrieren zu gestalten.

Gewinnspiel zur Messe

Interessierte können sich bereits jetzt schon kostenlos zur JOBMEDI NRW anmelden und nehmen damit automatisch am Gewinnspiel teil! Neben den vielfältigen Karrierechancen warten tolle Gewinne, wie eine Apple Watch SE, Bluetooth-Kopfhörer von JBL sowie ein Wunschgutschein im Wert von 50 Euro auf die Gewinner.