go.Rheinland: Olympiastützpunkt NRW/Rheinland mit neuem Partner

Seit dem 1. Juli 2024 ist go.Rheinland Partner des Olympiastützpunkts (OSP) NRW/Rheinland und unterstützt damit den Spitzensport in der Region. Die Kooperation ist zunächst für eine Dauer von zwei Jahren angelegt. Damit baut der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Bereich Sportsponsoring sein Engagement weiter aus. In der Region Köln – Bonn – Aachen unterhält der Zweckverband bereits Kooperationen mit den Kölner Haien, der Boulderin Hannah Meul und den Ladies in Black Aachen.

Engagement zeigen und Marke go.Rheinland weiter stärken

Mit der Unterstützung des Olympiastützpunktes und somit des Spitzensportes möchte go.Rheinland sein Engagement für die Region hervorheben. Zudem soll so der Bekanntheitsgrad der noch jungen Marke weiter gestärkt werden. “Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Olympiastützpunkt und wünschen allen Sportlern und Sportlerinnen, die für NRW bei den Olympischen Spielen in Paris antreten, viel Erfolg. Ihnen als offizieller Mobilitätspartner in der Heimat zur Seite zu stehen, ist uns wichtig. Auch für uns macht die Partnerschaft viel Sinn: Da Leistungssportler Vorbildcharakter haben, kann es einen weiteren Push für den klimafreundlicheren öffentlichen Nahverkehr geben, wenn sie sich zur Mobilität mit Bus und Bahn bekennen”, erklärt Geschäftsführer Marcel Winter.

Weitere Kampagnen und sportliche Aktionen geplant

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Olympiastützpunkts wird go.Rheinland zukünftig an unterschiedlichen Stellen zu finden sein. So beispielsweise auf der Webseite oder mit Beiträgen im Newsletter des Olympiastützpunktes. Rund um diese Partnerschaft und den Schienenpersonennahverkehr sind zudem zahlreiche weitere gemeinsame Kampagnen sowie sportliche Aktionen geplant.

Daniel Müller, Leiter des Olympiastützpunkts: “Sport, Gesundheit, Klimaschutz und ÖPNV sind verschiedene Seiten des Würfels Nachhaltigkeit. Wir als Dienstleister der Leistungssportler sowie der Athleten selbst empfinden dieses Bewusstsein und die daraus entstehende Verantwortung sehr stark. Daher nutzen wir, wann immer möglich, Bus und Bahn und freuen uns über die Unterstützung von go.Rheinland als unserem exklusiven Mobilitätspartner.”

Gebündelte Kräfte für einen klimafreundlicheren Nahverkehr

Die Dachmarke go.Rheinland (vormals Nahverkehr Rheinland) wurde Anfang 2023 ins Leben gerufen. Gegründet wurde der Zweckverband vom Aachener Verkehrsverbund und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Die Idee dahinter war, die die Kräfte für einen klimafreundlicheren Nahverkehr in der Region stärker zu bündeln und nachhaltig fit für die Zukunft zu machen. Seitdem ist die Dachmarke nicht nur der Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, sondern auch Fördergeber für diverse Investitionen im Öffentlichen Nahverkehr sowie dem Schienenpersonennahverkehr. Zudem fungiert sie als Träger regionaler Mobilitätskonzepte.