Kölner Lanxess Arena im Rekord-Rausch: Über 1,3 Millionen Gäste im ersten Halbjahr 2026

Die Kölner Lanxess Arena – von den Menschen in der Domstadt liebevoll “Henkelmännchen” genannt – blickt auf ein absolut sensationelles erstes Halbjahr 2026 zurück. Die Zahlen, die Arena-Chef Stefan Löcher und sein Team jetzt vorgelegt haben, brechen alle Rekorde: Weit über 1,3 Millionen Menschen strömten in den ersten sechs Monaten des Jahres in Deutschlands größte Multifunktionsarena im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Ob emotionale Eishockey-Schlachten der Kölner Haie, Gänsehautmoment beim Handball, die größte “Lachende Lanxess Arena” aller Zeiten oder internationale Megastars – die Lanxess Arena in Köln-Deutz hat bewiesen, dass sie die unangefochtene Hauptstadt des Live-Entertainments ist.

Auch im internationalen Vergleich mischt die Lanxess Arena ganz oben in der Weltliga mit. Im aktuellen und hoch angesehenen Mid-Year-Ranking des US-Branchenmagazins Pollstar belegt das Deutzer Schmuckkästchen einen sensationellen 5. Platz weltweit bei den Ticketverkäufen für Konzerte und Shows. Damit lässt die Lanxess Arena sogar absolute Legenden der Eventbranche wie den New Yorker Madison Square Garden oder das erst 2024 eröffnete Co-op Live in Manchester hinter sich. Und das Beste daran: Da Sportevents in dieser Statistik gar nicht mitgezählt werden, liegt die tatsächliche Strahlkraft der Lanxess Arena noch um ein Vielfaches höher.

Rekordsaison der Kölner Haie und sportliche Sternstunden in der Lanxess Arena

Der Sport war in der ersten Jahreshälfte 2026 einmal mehr der absolute Publikumsmagnet auf der schäl Sick. Allen voran die Kölner Haie (KEC) schrieben in der vergangenen Saison in ihrer Heimspielstätte Geschichte. Mit einem unglaublichen Zuschauerschnitt von 18.112 Fans pro Heimspiel in der Saison 25/26 stellten die Haie zum dritten Mal in Folge einen neuen Europarekord in der Lanxess Arena auf und knackten damit erstmals die magische 18.000er-Marke.

Mit einer historischen Serie von 16 Siegen am Stück setzten die Haie zudem eine neue Bestmarke in der PENNY DEL, was ihnen den hochverdienten ersten Platz in der Hauptrunde einbrachte. Auch wenn im Halbfinale gegen den späteren Meister aus Berlin Endstation war, wird diese Rekordsaison in der Lanxess Arena den KEC-Fans noch ewig im Gedächtnis bleiben.

Doch nicht nur beim Eishockey bebte die Lanxess Arena. Auch andere Sport-Highlights zogen die Massen an:

Handball-Final4-Turniere: Gleich zweimal (im April und im Juni) wurde die Lanxess Arena zum Epizentrum des europäischen Handballs.

Gleich zweimal (im April und im Juni) wurde die Lanxess Arena zum Epizentrum des europäischen Handballs. DHB-Länderspiel-Klassiker: Im Mai kochte die Stimmung beim Duell der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark.

Im Mai kochte die Stimmung beim Duell der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Karnevalistischer Tanzsport: Bereits im März platzte die Lanxess Arena bei den Deutschen Meisterschaften aus allen Nähten.

Die größte “Lachende Kölnarena” aller Zeiten bricht in der Lanxess Arena alle Karnevalsrekorde

Ein absoluter Fixpunkt im Eventkalender ist und bleibt die legendäre “Lachende Kölnarena”, die traditionell in der Lanxess Arena stattfindet. An insgesamt 16 Terminen – inklusive der beliebten “Lachenden PÄNZarena” für den närrischen Nachwuchs – feierten die Jecken in der Domstadt die fünfte Jahreszeit bei ausgelassener Stimmung.

Nachdem bereits im Vorjahr zum 60. Jubiläum sensationelle Zuschauerzahlen vermeldet wurden, fielen die Rekorde in dieser Session erneut: Am 7. Februar 2026 strömten unfassbare 18.500 feiernde Menschen zu einer einzigen Veranstaltung in die Lanxess Arena. Das ist der absolute Spitzenwert in der jahrzehntelangen Geschichte des Traditionsformats – noch nie haben so viele Jecken zeitgleich unter dem Dach der Lanxess Arena geschunkelt, gesungen und gefeiert.

Von Weltstars bis Comedy: Ein Halbjahr voller Entertainment-Highlights in Köln-Deutz

Die Vielfalt der Veranstaltungen in der Lanxess Arena in den ersten sechs Monaten des Jahres sucht ihresgleichen. Ob internationale Musikgrößen, nationale Chartstürmer oder spektakuläre Show-Konzepte – für jeden Geschmack war im Programm der Lanxess Arena das Passende dabei.

Besonders die internationalen Acts wie mgk, Olivia Dean, Florence + The Machine, Rosalìa, Eric Clapton und The Neighbourhood sorgten für internationales Flair in Deutz. Auf nationaler Ebene begeisterten Ausnahmekünstler wie Apache 207, der gleich fünf ausverkaufte Shows in der Lanxess Arena spielte, sowie Sarah Connor, Kool Savas, Clueso und Bushido. Abgerundet wurde das Programm durch vielfältige Formate wie das Greator Festival, das eSport-Highlight IEM Cologne Major, die Paulberger Show und die traditionsreiche Eis-Show HOLIDAY ON ICE.

Neue Studie der Sporthochschule belegt: Lanxess Arena ist ein gigantischer Wirtschaftsmotor für Köln

Dass die Lanxess Arena nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich eine enorme Bedeutung für die Domstadt hat, belegt eine wissenschaftliche Studie der Deutschen Sporthochschule Köln, die im April vorgestellt wurde.

Die Ergebnisse der Untersuchung, für die 5.219 Gäste der Lanxess Arena bei 14 repräsentativen Veranstaltungen befragt wurden, sind beeindruckend:

341 Millionen Euro geben die Besucher der Lanxess Arena jährlich in Köln aus – Geld, das direkt in die lokale Hotellerie, Gastronomie, den Einzelhandel und den Nahverkehr fließt.

geben die Besucher der Lanxess Arena jährlich in Köln aus – Geld, das direkt in die lokale Hotellerie, Gastronomie, den Einzelhandel und den Nahverkehr fließt. 90 Prozent aller Besucher kommen nicht direkt aus dem Kölner Stadtgebiet, sondern reisen von außerhalb an. Die Lanxess Arena zieht also kaufkräftiges Publikum aus ganz Deutschland und dem Ausland in die Domstadt.

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher zeigt sich sichtlich stolz und dankbar: “Über 1,3 Millionen Gäste im ersten Halbjahr sind ein herausragendes Signal für den Live-Entertainment-Standort Köln und die Lanxess Arena. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wertvoll gemeinsame Live-Erlebnisse sind – sie schaffen positive Momente, die lange nachwirken. Aus diesen starken Zahlen und vor allem aus den Tausenden glücklichen Gesichtern des ersten Halbjahres ziehen wir große Motivation für die kommende Zeit.”

Ausblick: Diese Highlights warten im zweiten Halbjahr 2026 und Anfang 2027 in der Lanxess Arena

Wer denkt, das Pulver sei für dieses Jahr verschossen, der irrt gewaltig. Auch die zweite Jahreshälfte 2026 verspricht emotionale Höhepunkte am laufenden Band in der Lanxess Arena. Unter anderem stehen folgende Events bereits in den Startlöchern:

Doppelkonzerte von Apache 207 und den Kölner Kult-Rockern Kasalla in der Lanxess Arena.

von Apache 207 und den Kölner Kult-Rockern Kasalla in der Lanxess Arena. Comedy der Extraklasse mit gleich drei Ausgaben der “1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL” sowie drei Solo-Shows von Felix Lobrecht.

mit gleich drei Ausgaben der “1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL” sowie drei Solo-Shows von Felix Lobrecht. Kölschen Frohsinn beim traditionellen Sessionsauftakt “Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder” auf der Arena-Bühne.

beim traditionellen Sessionsauftakt “Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder” auf der Arena-Bühne. Pop-Sensationen mit dem Auftritt der international gefeierten Girlgroup Katseye.

Und auch der Blick auf das Jahr 2027 verspricht bereits Großes: Im Januar 2027 wartet neben der obligatorischen “Lachenden Kölnarena” ein echtes Weltereignis auf alle Sportfans. Die IHF Handball-Weltmeisterschaft der Männer kommt nach Köln! In der Lanxess Arena werden sowohl eine Hauptrunde als auch die finale Finalrunde ausgetragen. Genau 20 Jahre nach dem legendären deutschen “Wintermärchen” von 2007 soll für das DHB-Team am Ort des damaligen Triumphs die große Neuauflage gelingen. Die Lanxess Arena ist bereit für das nächste Kapitel Sportgeschichte!