gamescom 2026 in Köln: Rekord-Event mit vollen Hallen, Polit-Prominenz und viel Lust auf Zukunft

Wenn Ende August in den Messehallen in Deutz wieder die Lichter angehen und die Bildschirme aufleuchten, blickt die gesamte Gaming-Welt nach Köln. Die gamescom 2026 steht vor der Tür und beweist eindrucksvoll: Trotz eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds wächst das weltweit größte Gaming-Event weiter. Mit vollen Hallen (hier gibt es kostenlos den Hallenplan als Download), einem deutlichen Zuwachs bei unabhängigen Entwicklern (Indie Games) und hochkarätigem Besuch aus der Bundespolitik setzt die Messe in diesem Jahr deutliche Zeichen für die kulturelle und gesellschaftliche Kraft von Videospielen.

Der Games-Markt 2026: Leichtes Minus durch teure Hardware, aber Online-Services legen zu

Kurz vor dem Start der Messe gab der Branchenverband game die aktuellen Halbjahreszahlen für den deutschen Markt bekannt. Im ersten Halbjahr 2026 setzten Unternehmen mit Spielen, Hardware und Gaming-Diensten in Deutschland insgesamt 4,2 Milliarden Euro um – ein leichtes Minus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Während die Umsätze mit Spielen, In-Game-Käufen (2,3 Milliarden Euro) und Online-Gaming-Services (556 Millionen Euro, +3 %) stabil blieben oder sogar zulegten, geriet der Hardware-Sektor unter Druck. Der Verkauf von Konsolen, Gaming-PCs und Zubehör sank um acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Der Grund liegt jedoch nicht am nachlassenden Interesse der Gamer, sondern an drastisch gestiegenen Preisen für Speicherbausteine und Festplatten, die zu einer vorübergehenden Kaufzurückhaltung führen.

An der Vorfreude auf das Gaming-Highlight des Jahres in Köln ändert das allerdings nichts – ganz im Gegenteil.

Rekordkulisse in Köln: gamescom 2026 bricht Aussteller- und Flächenrekorde

In den Kölner Messehallen läuft der Aufbau bereits auf Hochtouren. Die Daten für die gamescom 2026 sprechen eine eindeutige Sprache:

Mehr als 1.600 Aussteller aus 67 Ländern präsentieren ihre Neuheiten (70 Prozent Internationalitätsquote).

präsentieren ihre Neuheiten (70 Prozent Internationalitätsquote). 233.000 Quadratmeter Bruttofläche auf der Koelnmesse – die Ausstellungsfläche ist damit 2026 vollständig ausgebucht .

auf der Koelnmesse – die Ausstellungsfläche ist damit 2026 . 47 Länderpavillons aus 40 Nationen sind vertreten – darunter Premieren-Stände aus Marokko, Bulgarien, Nigeria, Zypern und Ungarn.

Wer spontan am Wochenende vorbeischauen möchte, muss schnell sein: Die begehrten Wildcards sowie die Tagestickets für den gamescom-Samstag sind bereits komplett ausverkauft.

Leitthema “Lust auf Zukunft”: Gaming als Motor für Innovation und Demokratie

Das offizielle Motto der diesjährigen Messe lautet Games machen Lust auf Zukunft – und das ist keine leere Phrase. Eine aktuelle Befragung im Auftrag des Verbandes zeigt, wie tief Games inzwischen in der Gesellschaft verankert sind:

60 Prozent der Menschen in Deutschland sind überzeugt, dass durch Games wichtige Technologien für die Zukunft vorangetrieben werden.

der Menschen in Deutschland sind überzeugt, dass durch Games wichtige Technologien für die Zukunft vorangetrieben werden. 62 Prozent der Spielerinnen und Spieler unter 25 Jahren geben an, dass Videospiele sie dazu motivieren, sich aktiv für eine bessere Zukunft einzusetzen.

der Spielerinnen und Spieler unter 25 Jahren geben an, dass Videospiele sie dazu motivieren, sich aktiv für eine bessere Zukunft einzusetzen. 65 Prozent der Befragten glauben, dass die Bedeutung von Games als Unterhaltungsmedium künftig weiter wachsen wird.

Dass Gaming weit mehr ist als reiner Zeitvertreib, zeigt auch der zweite große Trend der gamescom 2026: Spielend die Welt retten. Von millionenschweren Spenden-Streams der Community bis hin zu Projekten, die Toleranz und Teamgeist fördern – über 80 Prozent der Befragten schreiben der Gaming-Community eine starke positive Wirkung auf das gesellschaftliche Miteinander zu.

Gleichzeitig übt die Bevölkerung Kritik an den Rahmenbedingungen: 57 Prozent der Deutschen sagen deutlich, dass die Politik das enorme Potenzial von Games in der Demokratiebildung bislang unterschätzt hat.

“Kleine Teams, große Erfolge”: Warum Indie Games so beliebt sind

Neben den großen AAA-Blockbustern stehen dieses Jahr besonders die kleineren, kreativen Perlen im Fokus. Die beliebte gamescom indie area wächst 2026 um satte 16 Prozent auf einen neuen Höchstwert: Über 420 Unternehmen zeigen dort ihre Werke abseits des Mainstreams.

In Deutschland ist das Interesse an Indie-Entwicklungen riesig: Rund 17 Millionen Gamerinnen und Gamer spielen regelmäßig Indie Games. 82 Prozent der Spielenden äußern großen Respekt vor dem, was kleine Studios mit moderner Technik auf die Beine stellen. Was an Indie Games am meisten fasziniert? Kreative Spielkonzepte (73 %), emotionale oder ungewöhnliche Geschichten (68 %) und der oft einzigartige Grafikstil (65 %).

Historische Premiere: Bundespräsident Steinmeier besucht den gamescom congress

Auch die Politik nutzt die Strahlkraft der gamescom so intensiv wie nie zuvor. Zur Politischen Eröffnung am Mittwoch reisen unter anderem die Exekutiv-Vizepräsidentin der EU-Kommission Henna Virkkunen, Vizekanzler Lars Klingbeil, Bundesforschungs- und Games-Ministerin Dorothee Bär sowie NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst an.

Ein historisches Ereignis folgt am Donnerstag: Mit Frank-Walter Steinmeier besucht erstmals in der Geschichte der Messe ein amtierender Bundespräsident die gamescom. Er wird den renommierten gamescom congress eröffnen, der sich dieses Jahr primär mit den Themenschwerpunkten “Spielfeld Demokratie” und “Der Games-Effekt” beschäftigt.

Ganz Köln feiert mit: gamescom city festival in der Innenstadt

Für alle Kölnerinnen, Kölner und Gäste, die kein Hallenticket mehr ergattert haben, bringt die Messe das Gaming-Gefühl am Wochenende direkt in die City: Am 29. und 30. August 2026 steigt wieder das beliebte gamescom city festival auf den Plätzen der Kölner Innenstadt. Musikfans dürfen sich in diesem Jahr unter anderem auf Open-Air-Auftritte von Thees Uhlmann & Band sowie The Notwist freuen.

Wer von zu Hause aus dabei sein möchte, kann das Event online verfolgen: Neben der großen Eröffnungsshow gamescom Opening Night Live am Dienstagabend sorgen Formate wie die gamescom awesome indies show oder das interaktive Online-Abenteuer gamescom epix dafür, dass Fans weltweit hautnah dabei sind.