Stadtradeln 2026 in Köln: Spektakulärer Rekord mit über 2,3 Millionen Kilometern

Köln hat wieder einmal bewiesen, wie viel Fahrrad-Leidenschaft in dieser Stadt steckt. Beim diesjährigen Stadtradeln 2026 haben die Kölnerinnen und Kölner ein sensationelles Ergebnis eingefahren und den bisherigen Kilometerrekord förmlich pulverisiert. In den drei Aktionswochen traten Tausende Menschen gemeinsam kräftig in die Pedale. Das beeindruckende Resultat: Insgesamt wurden über 2,3 Millionen Kilometer auf dem Zweirad zurückgelegt – eine Strecke, die rechnerisch mehr als 58-mal um die ganze Erde reicht.

Kölner Klimaschutz auf zwei Rädern: Sensationelle CO2-Ersparnis

Vom 10. bis zum 30. Juni 2026 drehte sich in der Domstadt alles um das umweltfreundliche Fortbewegen. Insgesamt 11.743 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwangen sich für das Stadtradeln 2026 in Köln aufs Rad. Organisiert in 548 Teams, lieferten sich Kolleginnen, Mitschüler, Vereinsmitglieder und Freunde einen sportlichen und sympathischen Wettstreit für den guten Zweck.

Dieses enorme Engagement schont nicht nur die eigene Gesundheit und stärkt den Teamgeist, sondern liefert auch einen unschätzbaren Beitrag für die Umwelt. Durch den konsequenten Umstieg vom Auto auf das Fahrrad konnten während der dreiwöchigen Kampagne stolze 383 Tonnen CO2 vermieden werden. Im bundesweiten Vergleich aller teilnehmenden Städte und Landkreise katapultierten die radelnden Kölner ihre Stadt damit vorübergehend auf einen hervorragenden 10. Platz. Da der Wettbewerb in anderen Regionen Deutschlands noch läuft, ist diese Top-10-Platzierung zwar noch vorläufig, aber schon jetzt ein Riesenerfolg.

Die Gewinner-Teams beim Stadtradeln 2026 in Köln

Der gesunde Ehrgeiz hat in vielen Kölner Institutionen und Unternehmen wahre Höchstleistungen freigesetzt. Das mit Abstand kilometerstärkste Team stellte in diesem Jahr die Kölner Polizei: Mit 354 aktiven Radelnden brachten sie es auf unglaubliche 88.424 Kilometer. Dicht auf den Fersen war ihnen das Team der “Gesunden Uniklinik Köln”, bei dem 430 Teilnehmende hervorragende 83.127 Kilometer sammelten. Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich die Kölner Stadtverwaltung selbst – hier fuhren 368 Mitarbeitende beachtliche 75.756 Kilometer ein.

Auch in den Sonderkategorien gab es starke Ergebnisse:

Universitäten & Hochschulen: Die Universität zu Köln sicherte sich mit 62.369 Kilometern den Spitzenplatz.

Die Universität zu Köln sicherte sich mit 62.369 Kilometern den Spitzenplatz. Unternehmen: Das Team “Ford – Bereit für Morgen” verteidigte mit 29.879 Kilometern erfolgreich seine Spitzenposition als fahrradaktivstes Kölner Unternehmen.

Das Team “Ford – Bereit für Morgen” verteidigte mit 29.879 Kilometern erfolgreich seine Spitzenposition als fahrradaktivstes Kölner Unternehmen. Schulen: Das Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium sicherte sich erneut den begehrten Titel “Fahrradaktivste Schule in Köln”. 231 Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte legten zusammen 34.445 Kilometer zurück. Insgesamt machten dieses Jahr 70 Kölner Schulen beim parallel integrierten Wettbewerb Schulradeln NRW mit.

Ein echtes Vorbild: Drei Wochen komplett ohne Auto

Eine ganz besondere Leistung erbrachte Anna Genser, die in diesem Jahr als offizieller “Stadtradeln-Star” an den Start ging. Sie traf die Entscheidung, drei Wochen lang das eigene Auto komplett stehenzulassen und sämtliche Wege im Alltag mit dem Rad zurückzulegen. Mit Erfolg: 379 Kilometer kamen auf ihrem Tacho zusammen. Für sie ist das Fahrrad längst das wichtigste Verkehrsmittel im Kölner Alltag und sie hofft, durch ihre Erfahrung noch mehr Menschen in Köln zum dauerhaften Umstieg zu motivieren.

Unterstützt wurde die Aktion zudem von drei engagierten Studierenden der Universität zu Köln, die dem gemeinnützigen Verein Enactus Köln e.V. angehören. Sie liehen der Kampagne zum Auftakt ihre Gesichter und setzten auf Plakaten und in den sozialen Netzwerken starke Statements für eine umweltbewusste Mobilität auf Kölner Straßen.

Rückenwind für die Kölner Rad-Infrastruktur

Ascan Egerer, Kölns Beigeordneter für Mobilität, zeigte sich sichtlich begeistert von dem neuen Rekord und dankte allen Beteiligten für ihren leidenschaftlichen Einsatz. Das Ergebnis sei ein unübersehbares, starkes Signal für die Verkehrswende in Köln. Die enorme Beteiligung zeige deutlich, wie groß der Wunsch der Kölnerinnen und Kölner nach einer modernen, sicheren und zukunftsfähigen Rad-Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet ist.

Das Stadtradeln, eine weltweite Kampagne des Klima-Bündnisses, fand in Köln bereits zum elften Mal statt. Für das Kölner Dezernat für Mobilität, das die Aktion vor Ort koordiniert, ist nach dem Event vor dem Event: Die offizielle Ehrung der besten Teams und aktivsten Radler wird im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung nach den Sommerferien stattfinden.