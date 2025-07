Sommerliche Ausflugsziele rund um Köln: 10 schöne Orte für einen Ausflug

Wenn die Sonne über Köln scheint und die Temperaturen steigen, ist es Zeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Orte zu entdecken. Die Region rund um Köln bietet eine Vielzahl attraktiver Ausflugsziele – sei es für Naturliebhaber, Kulturinteressierte, Familien oder Erholungssuchende. Alle genannten Orte sind in maximal 90 Minuten erreichbar und ideal für einen Tagesausflug oder ein spontanes Wochenende im Grünen.

1. Drachenfels und Schloss Drachenburg (Königswinter)

Der Drachenfels ist einer der bekanntesten Ausflugsorte am Rhein und vereint Natur, Geschichte und spektakuläre Ausblicke. Vom Tal aus gelangt man entweder zu Fuß über den sogenannten Eselsweg oder mit der historischen Zahnradbahn auf den Gipfel. Oben bietet sich ein imposanter Blick über das Rheintal bis nach Bonn und Köln – besonders stimmungsvoll bei Sonnenuntergang.

Etwas unterhalb liegt das eindrucksvolle Schloss Drachenburg. Es wurde im 19. Jahrhundert als repräsentative Villa errichtet und erinnert in seiner Architektur an ein Märchenschloss. Neben den prunkvoll ausgestatteten Innenräumen lohnt sich ein Spaziergang durch den Schlossgarten. Der Aufstieg, die Burg und das Schloss lassen sich gut in einem ausgedehnten Halbtagesausflug verbinden.

2. Rursee und Eifeler Seenplatte (Nationalpark Eifel)

Der Rursee gehört zu den schönsten Badeseen in Nordrhein-Westfalen und liegt eingebettet in die sanften Hügel des Nationalparks Eifel. Hier finden sich ideale Bedingungen für Wassersport, Wandern oder einfaches Entspannen am Ufer. Die Rursee Schifffahrt verbindet verschiedene Orte am See, darunter Schwammenauel, Einruhr und Rurberg – ein reizvoller Weg, die Landschaft vom Wasser aus zu erleben.

Zahlreiche Wanderwege, etwa der Wildnis-Trail oder der Urftseerundweg, führen durch dichte Wälder, vorbei an Aussichtspunkten und durch weitgehend unberührte Natur. Wer Ruhe und Weite sucht, findet sie hier – ebenso wie gemütliche Cafés in kleinen Eifeldörfern.

3. Schloss Augustusburg und Schloss Falkenlust (Brühl)

Die Brühler Schlösser zählen zum UNESCO-Welterbe und sind architektonische Meisterwerke des Rokoko. Schloss Augustusburg wurde im 18. Jahrhundert als Residenz der Kölner Kurfürsten erbaut. Besonders sehenswert ist das prachtvolle Treppenhaus von Balthasar Neumann, das zu den bedeutendsten seiner Art zählt.

Ein Spaziergang durch den barocken Garten führt zum etwas versteckter gelegenen Schloss Falkenlust, das als privates Jagdschlösschen diente. Die Verbindung von Architektur, Gartenkunst und höfischer Geschichte macht Brühl zu einem attraktiven Ziel für alle, die Kultur mit Naturerlebnis kombinieren möchten.

4. Wasserburgen-Route im Rhein-Erft-Kreis

Westlich von Köln liegt eine Region mit hoher Dichte an Wasserburgen – historische Adelssitze, die teils noch von Wassergräben umgeben sind. Die Wasserburgen-Route ist ein über 500 Kilometer langer Radweg, der viele dieser Bauwerke miteinander verbindet. Auch kürzere Etappen, etwa durch Erftstadt oder Kerpen, bieten eindrucksvolle Ausblicke auf Schlösser, Herrenhäuser und Parkanlagen.

Besonders sehenswert sind Burg Konradsheim, eine private aber von außen gut sichtbare Wasserburg mit beeindruckender Toranlage, und Burg Bergerhausen, die idyllisch in einem kleinen Landschaftspark liegt. Die flachen, gut ausgebauten Wege durch Felder und Wälder machen die Strecke ideal für entspannte Fahrradtouren.

5. Panarbora und Baumwipfelpfad bei Waldbröl

Der Naturerlebnispark Panarbora liegt auf einem Höhenzug im Bergischen Land und bietet mit seinem 40 Meter hohen Aussichtsturm einen beeindruckenden Rundblick über das Umland. Der angeschlossene Baumwipfelpfad führt über hölzerne Stege durch die Baumkronen und vermittelt spannende Informationen über Flora, Fauna und Nachhaltigkeit.

Für Familien gibt es Erlebnisstationen, einen Abenteuerspielplatz und nachgebaute Dörfer aus verschiedenen Kontinenten. Der Park ist ideal für alle, die Natur mit Lernen und Erleben verbinden möchten – ein Ausflugsziel, das sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert.

6. Zons am Rhein

Zons ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen in Nordrhein-Westfalen. Mit ihrer vollständig erhaltenen Stadtmauer, dem Rheintor, Fachwerkhäusern und einem alten Wehrturm wirkt die Stadt wie aus einer anderen Zeit. Ein Spaziergang durch die Altstadt dauert zwar nicht lange, aber es gibt viel zu entdecken – vom Mühlenturm bis zur ehemaligen kurkölnischen Zollfeste.

Am Rhein entlang lässt sich der Besuch mit einer kleinen Wanderung oder Radtour verbinden. Besonders reizvoll ist auch die Überfahrt mit der Rheinfähre von der gegenüberliegenden Seite. Zons eignet sich ideal für einen entspannten Halbtagesausflug mit historischem Flair.

7. Aachener Altstadt und Carolus Thermen

Die Stadt Aachen verbindet römische Geschichte, mittelalterliche Architektur und moderne Urbanität. Der Aachener Dom gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und war jahrhundertelang Krönungsort deutscher Könige. Rund um den Domplatz befinden sich zahlreiche Cafés, kleine Läden und Museen – ideal für einen Stadtbummel.

Wer Erholung sucht, findet sie in den Carolus Thermen. Die moderne Anlage bietet eine große Auswahl an Innen- und Außenbecken mit heilendem Thermalwasser, Saunalandschaften und Wellnessangeboten. Der Kontrast zwischen geschichtsträchtiger Altstadt und moderner Therme macht Aachen zu einem vielseitigen Sommerziel.

8. Wahner Heide und Königsforst

Die Wahner Heide ist eines der artenreichsten Naturschutzgebiete Deutschlands und liegt unmittelbar vor den Toren Kölns. Die offenen Heideflächen, lichten Kiefernwälder und kleinen Teiche bieten seltene Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Zahlreiche Rundwege unterschiedlicher Länge führen durch die Landschaft – ideal für Spaziergänge, Wanderungen oder Naturbeobachtungen.

Der angrenzende Königsforst ist ein klassisches Naherholungsgebiet mit schattigen Wegen, Grillplätzen und Aussichtspunkten. Gemeinsam bilden die beiden Gebiete ein großes, zusammenhängendes Naturareal, das auch ohne lange Anfahrt für echte Erholung sorgt.

9. Bonn – Rheinpromenade und Kulturangebot

Bonn ist weit mehr als eine ehemalige Hauptstadt. Die Altstadt rund um das Beethovenhaus, das Universitätsviertel und die weitläufige Rheinuferpromenade laden zum Flanieren ein. Besonders im Sommer ist entlang des Rheins viel los: Straßenkünstler, Biergärten und Live-Musik schaffen eine lebendige Atmosphäre.

Kulturell bietet Bonn mit dem Haus der Geschichte, dem Kunstmuseum und dem Botanischen Garten eine beeindruckende Vielfalt. Wer entspannen möchte, besucht die Rheinaue – ein großer Park mit Tretbootverleih, Grillflächen und Wiesen zum Picknicken.

10. Kölner Grüngürtel und Decksteiner Weiher

Wer die Stadt nicht verlassen möchte, findet auch im innerstädtischen Grüngürtel zahlreiche Rückzugsorte. Der Decksteiner Weiher im Kölner Süden bietet Tretboote, lange Spazierwege und Liegewiesen, die sich hervorragend für ein Picknick oder einen sportlichen Ausflug eignen. Die Wege um den Weiher sind besonders bei Joggern und Radfahrern beliebt.

Weitere grüne Oasen sind der Volksgarten, der Aachener Weiher oder der Stadtwald mit dem Wildgehege. Diese Orte bieten sich ideal für spontane Sommerabende oder kurze Erholungspausen zwischendurch an – mitten in der Stadt und dennoch im Grünen.

Warum es sich lohnt, den Sommer rund um Köln zu verbringen

Der Sommer rund um Köln bietet eine beeindruckende Vielfalt an Ausflugszielen. Ob historische Burgen, kühle Seen, grüne Wanderwege oder urbane Erlebnisse – für jeden Geschmack und jedes Zeitbudget findet sich das passende Ziel. Die meisten Orte sind auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut erreichbar. Wer die Region kennt, braucht keine Fernreise, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, haben wir hier bei CityNEWS Ausflugstipps bei schlechtem Wetter.