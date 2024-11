Die Anreise zu den Kölner Weihnachtsmärkten will gut geplant sein, vor allem wenn man die zahlreichen Besucherströme zur Adventszeit berücksichtigt. Um Stress bei der Parkplatzsuche zu vermeiden und den Weihnachtszauber voll und ganz genießen zu können, bietet Köln verschiedene bequeme Anreisemöglichkeiten. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine hervorragende Wahl, da sie die wichtigsten Weihnachtsmärkte direkt anfahren. Aber auch für Autofahrer, Fahrradfahrer oder Besucher aus umliegenden Städten gibt es praktische Alternativen. Hier sind einige nützliche Hinweise, um den Besuch reibungslos zu gestalten!

Öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen Da die Weihnachtsmärkte in der Kölner Innenstadt oft sehr gut besucht sind und Parkplätze knapp werden, ist es empfehlenswert, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) bieten ein gut ausgebautes Netz von Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen, das die wichtigsten Weihnachtsmärkte miteinander verbindet. Kölner Dom: Die U-Bahn-Station Dom/Hauptbahnhof (Linien 5, 16, 18) ist ideal für den Weihnachtsmarkt am Dom. Alter Markt / Heumarkt: Mit der Stadtbahn-Linie 5 bis Haltestelle “Rathaus” oder Haltestelle “Heumarkt” mit den Linien 1, 5, 7 oder 9. Hafen-Weihnachtsmarkt: Linie 1, 5, 7 oder 9 bis Haltestelle “Heumarkt”, von dort 10 Minuten Fußweg oder die Buslinie 133 bis Haltestelle “Schokoladenmuseum”. Weihnachtsmarkt am Neumarkt: Die KVB-Linien 1, 3, 4, 7, 9, 16 und 18 fahren die Haltestelle “Neumarkt” an. Stadtgarten-Weihnachtsmarkt: Der Stadtgarten lässt sich gut über die Haltestelle “Hans-Böckler-Platz/Bahnhof West” (Linien 3, 4, 5, 12 und 15) erreichen. Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz: Die Station “Rudolfplatz” (Linien 1, 7, 12 und 15) liegt direkt am Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz: Die Straßenbahnlinien 15 und 16 halten an der Station “Chlodwigplatz”, die den Weihnachtsmarkt vor Ort optimal anbindet.

Nutzung der KölnCard oder 24-Stunden-Ticket

Wenn Sie vorhaben, mehrere Weihnachtsmärkte und Attraktionen zu besuchen, lohnt sich die KölnCard . Diese bietet nicht nur kostenfreie Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch Ermäßigungen für Museen, Sehenswürdigkeiten und sogar einige Marktstände. Wer noch kein gültiges Ticket besitzt, kann auch das 24-Stunden-Ticket der KVB für Einzelpersonen oder Gruppen nutzen. Dieses ermöglicht eine flexible Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und bietet sich besonders für den Besuch mehrerer Weihnachtsmärkte an, ohne dass ein neues Ticket gekauft werden muss.

Zuganreise aus umliegenden Städten Köln ist hervorragend an das deutsche Bahnnetz angebunden, und der Hauptbahnhof liegt direkt neben dem Weihnachtsmarkt am Dom. Für Besucher aus Städten wie Düsseldorf, Bonn oder Aachen bieten Regionalzüge eine schnelle und bequeme Möglichkeit, Köln zu erreichen, ohne sich um das Parken kümmern zu müssen.

Park-and-Ride (P+R) nutzen Falls Sie mit dem Auto anreisen, empfiehlt es sich, die Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb der Innenstadt zu nutzen. Diese befinden sich in den Vororten und sind gut mit U- und S-Bahnen verknüpft. Sie können das Auto sicher parken und stressfrei in die Stadt fahren. Einige P+R-Stationen sind beispielsweise in Köln-Weiden West oder Köln-Messe/Deutz.

Anreise per Fahrrad und E-Scooter Wenn Sie in Köln wohnen oder ein Fahrrad oder E-Scooter mieten, können Sie die Weihnachtsmärkte auch auf zwei Rädern besuchen. Köln hat ein gut ausgebautes Wegenetz, und in der Innenstadt gibt es zahlreiche Abstellmöglichkeiten. Besonders an den Wochenenden kann dies eine gute Alternative sein, um den Menschenmassen zu entgehen.

Anreise mit dem Auto – vermeiden, wenn möglich Die Straßen rund um die Weihnachtsmärkte sind oft überfüllt, und Parkplätze in der Innenstadt sind zur Weihnachtszeit knapp und teuer. Sollten Sie dennoch mit dem Auto anreisen, gibt es Parkhäuser in der Nähe der Weihnachtmärkte, die jedoch schnell voll sind. Einige größere Parkhäuser befinden sich am Parkhaus “Am Dom” oder “Parkhaus Heumarkt”. Planen Sie ausreichend Zeit für die Parkplatzsuche ein!

Entspannter Vorweihnachtsverkehr in Köln: KVB setzt auf Bus, Bahn und P+R

Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) legen auch in diesem Jahr besonderen Wert darauf, die Verkehrsbelastung in der Innenstadt während der Vorweihnachtszeit zu reduzieren. Mit verschiedenen Angeboten und Maßnahmen möchte die KVB sowohl die Bewohner als auch die Besucher der Stadt dazu animieren, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Alternative Verkehrsmittel für stressfreien Weihnachtseinkauf

Besonders an den Adventssamstagen, an denen traditionell großer Andrang in den Einkaufsstraßen herrscht, rechnet die KVB mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Um die Staus und Parkplatzsorgen zu minimieren, wird auf die Nutzung von Bussen und Bahnen hingewiesen. Die Stadtbahnlinien 1, 7 und 9, die wichtige Ost-West-Verbindungen abdecken, werden besonders verstärkt. An verkaufsoffenen Sonntagen, wie am 1. Dezember, wird der Takt der Linie 1 sogar auf alle 7,5 Minuten erhöht.

Verstärkte Buskapazitäten und Weihnachtsmarkt-Shuttle

Für die Linien 136 und 146 setzt die KVB Gelenkbusse ein, um die steigende Nachfrage zu decken. Zudem wird ein spezieller Weihnachtsmarkt-Shuttle (Linie 199) zwischen dem Messeparkplatz P22 und dem Heumarkt angeboten. Dieser Service verkehrt werktags im 10-Minuten-Takt und samstags im 5-Minuten-Takt, sodass Besucher bequem und stressfrei die beliebten Weihnachtsmärkte erreichen können.

Attraktive Park- und Ride-Angebote

Um noch mehr Menschen zu motivieren, auf das Auto zu verzichten, bietet die KVB in Kooperation mit der Stadt Köln und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) eine Ticket-Kooperation für die Parkhäuser an der LANXESS-Arena und dem Kaiser-Wilhelm-Ring. Wer dort sein Auto zwischen 9 und 16 Uhr abstellt, kann mit dem Parkticket bis zu fünf Personen ohne zusätzliche Kosten im Kölner Nahverkehr (Preisgruppe 1b) mitnehmen.

Zusätzlich stehen in Köln 24 Park-and-Ride-Anlagen mit insgesamt fast 5.000 Stellplätzen zur Verfügung, die gut an das Stadtbahn- und S-Bahn-Netz angebunden sind. Diese Möglichkeit, das Auto außerhalb abzustellen und bequem mit der Bahn in die Innenstadt zu gelangen, wird von der KVB als stressfreie Alternative empfohlen.

Verkehr in Köln zur Weihnachtszeit 2024: Wichtige Maßnahmen zur Entlastung der Innenstadt

Die Stadt Köln bereitet sich auch in diesem Jahr auf den intensiven Besucherandrang in der Vorweihnachtszeit vor. Um Verkehrsstaus und überfüllte Straßen zu vermeiden, setzt die Stadt eine Reihe von verkehrslenkenden Maßnahmen um. Diese betreffen sowohl den Autoverkehr als auch den öffentlichen Nahverkehr, um einen reibungslosen Ablauf für Kölner und Besucher zu gewährleisten.

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und Baustellenstopp

Die Stadt Köln rät allen Besuchern, die Innenstadt während der Adventszeit am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen. Vom 22. November 2024 bis zum 4. Januar 2025 werden keine neuen Baustellen auf den Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt begonnen. Notwendige Arbeiten werden nur in verkehrsschwachen Zeiten, wie etwa nachts, durchgeführt, um den Verkehrsfluss nicht zu beeinträchtigen.

Sollte das Verkehrsaufkommen dennoch an bestimmten Tagen zu hoch werden, behält sich die Stadt vor, zusätzliche, kurzfristige Verkehrseinschränkungen zu erlassen, um Staus zu vermeiden.

Verkehrsumleitungen und Einschränkungen

Besondere Maßnahmen betreffen die Deutzer Brücke, die an den Adventssamstagen (30. November, 7., 14. und 21. Dezember 2024) von 11 bis 18 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt wird. Fahrzeuge in Richtung Innenstadt werden vor der Brücke auf die Severinsbrücke umgeleitet, während der stadtauswärts fließende Verkehr nicht betroffen ist.

Darüber hinaus bleibt die Zufahrt zum Rheinufer und zum Parkhaus Heumarkt über die Markmannsgasse zwischen dem 28. November und 23. Dezember 2024 täglich von 10 bis 22 Uhr gesperrt. Hier haben nur Busse und Taxis Zufahrt.

Reisebusse und Shuttle-Service für Besucher

An den Wochenenden vor Weihnachten erwartet Köln bis zu 200 Reisebusse täglich. Diese bringen Tausende Besucher zu den beliebten Weihnachtsmärkten in der Innenstadt. Für Reisebusse steht der zentrale Parkplatz Koelnmesse-Parkplatz P22 in Deutz zur Verfügung, der von 10 bis 23 Uhr geöffnet ist. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Gäste direkt zum Heumarkt in die Innenstadt und zurück. Die Shuttlebusse verkehren dabei ohne festen Fahrplan und fahren zwischen 10 und 22 Uhr durchgehend.

Online-Informationen und Verkehrsleitsystem

Um auf dem neuesten Stand über die Verkehrslage zu bleiben, können sich Autofahrer vor ihrer Fahrt im Verkehrskalender der Stadt Köln informieren. Das Portal stellt aktuelle Informationen zu Baustellen, Veranstaltungen und zur Auslastung der Parkhäuser bereit. Verkehrshinweise sind auch auf LED-Vario-Tafeln in der Stadt zu finden, die Autofahrer über die aktuelle Verkehrslage, verfügbare Parkplätze und Umleitungen informieren.

Parken in Köln

Die Parkplatzsituation in der Innenstadt bleibt angespannt, insbesondere durch das Bewohnerparken und die Kurzzeitparkplätze mit maximaler Parkdauer von vier Stunden. Die Stadt Köln empfiehlt daher dringend, auf Parkhäuser auszuweichen, die in der Regel günstigere und längere Parkzeiten anbieten.

Einige Parkhäuser, wie das Mediapark-Parkhaus mit 1.200 Stellplätzen, sind gut an das Verkehrsnetz angebunden und nur 10-15 Minuten zu Fuß von der Innenstadt entfernt. Ebenso bieten die Parkhäuser an der Lanxess-Arena und in den Köln-Arcaden in Kalk zusätzliche Kapazitäten von rund 3.000 Stellplätzen.

Besucher können an den vier Adventssamstagen mit ihrem Parkticket kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Diese Regelung gilt für die Parkhäuser an der Lanxess-Arena und dem Kaiser-Wilhelm-Ring.

Verkehrsservice und Unterstützung durch Verkehrskadetten

An den vier Adventssamstagen wird zusätzlich der Verkehr durch Verkehrskadetten der Verkehrswacht Köln e.V. unterstützt. Diese sollen helfen, Staus zu vermeiden und Autofahrer bei der Suche nach freien Parkplätzen zu leiten. Sollten Parkhäuser belegt sein, werden die Fahrer zu alternativen Parkmöglichkeiten weitergeleitet.

Fazit

Die Stadt Köln setzt in der Vorweihnachtszeit auf umfassende Verkehrsmaßnahmen, um den erwarteten Besucheransturm zu bewältigen. Durch eine Kombination aus Baustellenstopp, gezielten Umleitungen, erweiterten Parkmöglichkeiten und dem Einsatz von Shuttle-Services sowie P+R-Anlagen soll der Verkehr in der Innenstadt entlastet werden. Besucher sind gut beraten, frühzeitig auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen oder alternative Parkmöglichkeiten zu nutzen, um stressfrei und umweltfreundlich die festliche Atmosphäre der Stadt genießen zu können.