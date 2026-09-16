Der Mann, den Galileo und YouTube-Stars anrufen, wenn es ums Schloss geht

Die Tür fällt ins Schloss, der Schlüssel liegt drinnen, und der Abend ist gelaufen. In diesem Moment greifen die meisten Menschen zum Handy, tippen “Schlüsseldienst” ins Suchfeld und wählen den erstbesten Treffer. Genau hier beginnt oft ein Ärgernis, das am Ende deutlich mehr kostet als die Öffnung selbst.

Gerade in einer Großstadt wie Köln, in der jeder Notfall sofort gelöst werden soll, tummeln sich in der Branche viele schwarze Schafe. Sie locken mit günstigen Preisen und überraschen vor Ort mit Rechnungen, die niemand erwartet hat. Wie man sich schützt, wenn der Druck im Moment des Aussperrens so groß ist, erklärt jemand, der das Handwerk seit 20 Jahren kennt.

Cemil Can, Schlossermeister aus Köln, hat in zwei Jahrzehnten so ziemlich alles erlebt, was in seinem Gewerbe schiefgehen kann. Er ist kein Unbekannter: Wenn es um seriöse Schlüsseldienst-Arbeit oder Sicherheitstechnik geht, ist er der Ansprechpartner, den selbst ProSieben für das Format Galileo und das ZDF konsultieren. Auch YouTube-Größen wie Tomatolix, Mister Sirius und Katharinaxenia haben ihn vor die Kamera geholt. Warum? Weil Can nicht nur Türen öffnet, sondern Klartext redet.

Cemil Cans Regeln für den Notfall

Bevor Sie anrufen, halten Sie kurz inne und stellen Sie sich drei entscheidende Fragen.

Ein seriöser Anbieter nennt Ihnen am Telefon einen Festpreis – immer.

Er hat eine nachweisbare lokale Adresse und kann den Namen des Technikers nennen, der kommt.

Wer diese Kriterien nicht erfüllt, sollte nicht beauftragt werden.

Die Gefahr der ersten Google-Treffer: Worauf Sie achten müssen

Die Versuchung ist groß, im Stress einfach den ersten Link zu klicken. Doch hinter den obersten Suchergebnissen verbergen sich häufig keine lokalen Betriebe, sondern überregionale Vermittlungsdienste. Diese reichen den Auftrag an Subunternehmer weiter, die oft weite Anfahrtswege haben – und diese, und meist noch mehr, in Rechnung stellen. Der vereinbarte “günstige” Preis entpuppt sich dann als Lockangebot. “Ein seriöser Schlüsseldienst nennt den Preis, bevor er losfährt. Immer. Wer das nicht macht, hat einen Grund dafür”, sagt Can.

Genau das ist das Kernproblem. Wer in einer Notlage steckt, ist besonders anfällig für überhöhte Preise. Ohne eine klare Preisansage vorab sollte man deshalb niemals einen Auftrag vergeben. Ein Fachbetrieb kann für Standardfälle fast immer einen realistischen Festpreis nennen, mindestens aber eine transparente Preisspanne. CityNEWS hat Verbrauchern schon vor Jahren geraten, beim Schlüsseldienst vorher telefonisch die Kosten zu klären – an diesem Rat hat sich nichts geändert.

Versteckte Kosten vermeiden

Vorsicht bei Anbietern, die den Preis erst vor Ort nennen wollen oder nur eine Pauschale für die Anfahrt angeben. Das ist ein Warnsignal für versteckte Kosten

Wenn selbst Experten fragen: Cemil Cans Ruf in der Medienwelt

Dass Cemil Can ein gefragter Gesprächspartner ist, zeigen seine Medienauftritte. Für Galileo auf ProSieben stand er vor der Kamera und gab “Die besten Tipps vom Schlüsseldienst” – zu Einbruchschutz und dazu, woran man die Qualität eines Schlüsseldienstes erkennt. Das ZDF hat ihn für “hallo deutschland” bei der Arbeit begleitet: “Abenteuer Schlüsseldienst: hinter jeder Tür eine Überraschung”. “Galileo wollte wissen, wie Abzocke im Schlüsseldienst funktioniert. Ich habe ihnen erklärt, woran man sie erkennt – und woran nicht”, erinnert er sich.

Auch in der digitalen Welt ist Can präsent. Der YouTuber Tomatolix, bekannt für seine Selbstversuche, hat ihn einen Tag lang begleitet – zu sehen in “Einbrecher als Beruf: 1 Tag Schlüsseldienst”. Auch Mister Sirius und Katharinaxenia haben bei ihm angeklopft, um aus erster Hand zu erfahren, wie das Schlüsseldienst-Geschäft wirklich funktioniert und wo die Fallstricke liegen. Dass gleich mehrere Redaktionen und Reporter denselben Betrieb ansteuern, hat einen einfachen Grund: Wer seit zwei Jahrzehnten im Geschäft ist, kennt die Maschen der schwarzen Schafe aus nächster Nähe.

Handwerk statt Callcenter: der Unterschied vor Ort

Cans Betrieb, Der Meister Schlüsseldienst & Sicherheitstechnik, sitzt am Eigelstein 122 in Köln – eine feste Werkstattadresse, kein anonymes Callcenter. Genau dieser Unterschied entscheidet im Ernstfall über die Rechnung: Ein Betrieb vor Ort schickt keinen Subunternehmer quer durch die Region und stellt keine langen Anfahrtswege in Rechnung. Die nachprüfbare lokale Adresse gilt Verbraucherschützern deshalb als eines der wichtigsten Erkennungsmerkmale eines seriösen Anbieters.

“In 20 Jahren habe ich keine einzige Tür aufgebrochen, die nicht aufgebrochen werden musste. Schonend öffnen ist kein Kunststück – es ist Handwerk”, sagt Can über seine Arbeitsweise. Dahinter steckt eine nüchterne Beobachtung: Eine Tür muss nur in seltenen Fällen tatsächlich aufgebrochen werden; wer sein Handwerk versteht, öffnet sie meist ohne Spuren – wie es auch der CityNEWS-Beitrag “Schlüsseldienste – Retter in letzter Not” beschreibt. Wer beim Anruf die drei Kriterien abfragt – Festpreis, lokale Adresse, benannter Techniker –, nimmt dem Notfall den größten Teil seines Risikos.

Das Dilemma der Branche bringt Can selbst auf den Punkt: “Ich muss meinen Kunden nicht erklären, warum ich teurer bin als die Lockangebote. Ich muss erklären, warum die anderen so günstig sind.”

Ihr Notfall-Fahrplan: So finden Sie den richtigen Profi

Wenn Sie vor verschlossener Tür stehen, bewahren Sie Ruhe und folgen Sie Cemil Cans Rat. Ein paar Minuten Voraussicht können Ihnen viel Ärger und Geld ersparen.

Ruhe bewahren: Hektik ist der größte Feind. Atmen Sie durch und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, bevor Sie handeln. Recherchieren: Suchen Sie nach Schlüsseldiensten in Ihrer unmittelbaren Nähe – etwa nach “Schlüsseldienst” plus Ihrem Veedel. Drei Fragen stellen: Gibt es einen Festpreis für die Türöffnung? Gibt es eine lokale, nachweisbare Adresse in Köln? Wie heißt der Techniker, der kommt? Vergleichen: Scheuen Sie sich nicht, ein zweites Angebot einzuholen, wenn Sie unsicher sind. Zahlung klären: Fragen Sie vorab nach den akzeptierten Zahlungsarten. Seriöse Betriebe akzeptieren Kartenzahlung oder Rechnung; wer ausschließlich Bargeld verlangt, sollte Sie stutzig machen. Ausweis bereithalten: Ein seriöser Schlüsseldienst prüft Ihre Identität und Ihre Wohnberechtigung, bevor er die Tür öffnet.

Diese einfachen Schritte helfen Ihnen, einen vertrauenswürdigen Betrieb zu finden, der schnell und fair aus der misslichen Lage hilft, ohne dass Sie am Ende über den Tisch gezogen werden. Es geht darum, Transparenz über das voreilige Klicken des ersten Links zu stellen.

Fazit: Erst fragen, dann öffnen lassen

Die Geschichten, die Cemil Can vor der Kamera erzählt – ob bei Galileo, im ZDF oder bei YouTubern –, laufen alle auf dieselbe Botschaft hinaus: Im Notfall nicht blind dem ersten Suchtreffer vertrauen, sondern auf Transparenz bestehen.

Wenn Sie das nächste Mal vor verschlossener Tür stehen, erinnern Sie sich an den Rat des Schlossermeisters: “Rufen Sie nicht den Erstbesten an.” Ein Festpreis am Telefon, eine nachprüfbare Adresse, der Name des Technikers – mehr braucht es nicht, um die seriösen von den unseriösen Anbietern zu trennen. Und wer schon vor dem Ernstfall an die Sicherheit des eigenen Zuhauses denkt, findet bei CityNEWS eine Übersicht, welche Maßnahmen zum Einbruchschutz zu empfehlen sind. Ihre Geldbörse und Ihre Nerven werden es Ihnen danken.