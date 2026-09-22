Dreikönigswallfahrt 2026 im Kölner Dom: Freier Eintritt, Programm und Termine

Wenn im September tausende Menschen aus dem Rheinland und aller Welt Richtung Domplatte strömen, steht Köln ganz im Zeichen einer jahrhundertealten Tradition. Vom 23. bis 27. September 2026 verwandelt die 20. Jubiläumsausgabe der Dreikönigswallfahrt den Kölner Dom in ein Zentrum des Glaubens, der Begegnung und der Kultur. Doch was macht dieses Ereignis für Kölner und Gäste eigentlich so besonders, woher stammt die Tradition und was müssen Pilger sowie Besucher in diesem Jahr zu Zeiten und Programm wissen?

Der Kölner Dom und die Heiligen Drei Könige: Eine besondere Verbindung

Um die Bedeutung der Dreikönigswallfahrt zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Kölner Stadtgeschichte. Im Jahr 1164 brachte Erzbischof Rainald von Dassel die Gebeine der Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln. Dieser Reliquienschatz machte die Domstadt schlagartig zu einer der bedeutendsten Pilgerstätten Europas.

Der Strom an Pilgern war im Mittelalter so gewaltig, dass die damalige Kathedrale schlichtweg aus allen Nähten platzte. Die Lösung der Kölner: Ein neuer, monumentaler Bau musste her. 1248 wurde der Grundstein für den heutigen Kölner Dom gelegt – gebaut als gigantisches Reliquiar für den goldglänzenden Dreikönigsschrein. Bis heute bildet dieser kunstvoll verzierte Goldschrein im Binnenchor das Herzstück der Kathedrale.

Eintritt frei: Kostenloser Zugang zum Kölner Dom während der Wallfahrtstage

Auch wenn für die Besichtigung des Kölner Doms seit Sommer 2026 eine reguläre Eintrittsgebühr für Touristinnen und Touristen fällig wird, gibt es rund um die Dreikönigswallfahrt 2026 erfreuliche Nachrichten für alle Besucher: Während der zentralen Wallfahrtstage vom 23. bis 27. September 2026 bleibt der Zugang zur Kathedrale komplett kostenlos. Das Domkapitel verzichtet an diesen Aktionstagen auf das übliche Ticket, um allen Pilgerinnen, Pilgern und Kulturinteressierten ein barrierefreies Miterleben der Feierlichkeiten, Gottesdienste und des Vorbeizugs am Dreikönigsschrein zu ermöglichen. Wer die historische Atmosphäre ohne Eintrittsgeld genießen möchte, findet in der Wallfahrtswoche somit die perfekte Gelegenheit für einen Besuch im Kölner Wahrzeichen.

Der Pilgerweg im Kölner Dom: Dem Dreikönigsschrein ganz nah

Ein zentrales Element der Feste ist der eigens ausgeschilderte Pilgerweg zur Dreikönigsallfahrt 2026 im Innenraum des Kathedralbaus. Dieser führt Besucherinnen und Besucher vorbei an bedeutenden Kunstwerken wie dem Heiligen Christophorus, der Mailänder Madonna und dem historischen Gerokreuz. Das eigentliche Herzstück des Weges ist jedoch der Vorbeizug am Dreikönigsschrein: Während der Dreikönigswallfahrt wird den Gläubigen das seltene Privileg zuteil, direkt unter dem aufgebahrten Goldschrein hindurchzugehen – eine Nahbegegnung mit den Reliquien, die im normalen Domalltag so nicht möglich ist. Zudem lädt ein Berührungsreliquiar nahe dem Schrein zum persönlichen Gebet und Innehalten ein.

Dreikönigswallfahrt 2026: Programm und Termine im Überblick

Das diesjährige Leitwort lautet “Wir haben seinen Stern aufgehen sehen” und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt:

Eröffnung (Mittwoch, 23. September 2026): Die Wallfahrt startet um 18:30 Uhr mit einem feierlichen Eröffnungsgottesdienst (Pontifikalamt) mit dem Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch.

Die Wallfahrt startet um 18:30 Uhr mit einem feierlichen Eröffnungsgottesdienst (Pontifikalamt) mit dem Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch. Kinder- und Schülerwallfahrt (Donnerstag & Freitag, 24./25. September 2026): An den Vormittagen ziehen unter anderem Schülerinnen und Schüler erzbischöflicher Schulen gemeinsam in den Kölner Dom ein (u. a. Gottesdienst um 12:00 Uhr).

An den Vormittagen ziehen unter anderem Schülerinnen und Schüler erzbischöflicher Schulen gemeinsam in den Kölner Dom ein (u. a. Gottesdienst um 12:00 Uhr). Wallfahrt für Menschen mit und ohne Demenz (Donnerstag, 24. September 2026): Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr findet ein speziell gestalteter Nachmittag für Betroffene und Angehörige statt.

Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr findet ein speziell gestalteter Nachmittag für Betroffene und Angehörige statt. Ökumenischer Gottesdienst (Freitag, 25. September 2026): Um 16:45 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) unter dem Motto “Wie gelingt Zusammenhalt?” ein, gefolgt von einem weiteren Pontifikalamt um 18:30 Uhr.

Um 16:45 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) unter dem Motto “Wie gelingt Zusammenhalt?” ein, gefolgt von einem weiteren Pontifikalamt um 18:30 Uhr. Ehejubilare & Jugendvigil (Samstag, 26. September 2026): Um 10:30 Uhr wird eine Dankandacht für Ehepaare gefeiert. Am Abend treffen sich Jugendliche zur stimmungsvollen Jugendvigil im Dom.

Um 10:30 Uhr wird eine Dankandacht für Ehepaare gefeiert. Am Abend treffen sich Jugendliche zur stimmungsvollen Jugendvigil im Dom. Höhepunkt & Abschluss (Sonntag, 27. September 2026): Zum Kirchweihfest des gotischen Doms feiert Kardinal Woelki um 10:00 Uhr das festliche Pontifikalamt. Die Wallfahrt schließt nach der Vesper (17:30 Uhr) mit einer letzten Pilgermesse um 18:30 Uhr.

Buntes Treiben auf dem Roncalliplatz: Das Pilger- und Begegnungsfest

Auch außerhalb der historischen Kirchenmauern wird das Festerlebnis spürbar. Auf dem direkt an den Kölner Dom angrenzenden Roncalliplatz lädt das Internationale Pilger- und Begegnungsfest zum Verweilen ein. Im Bereich vor dem Römisch-Germanischen Museum stehen Gastronomie- und Informationsstände sowie Sitzmöglichkeiten bereit. In entspannter Atmosphäre kommen hier Einheimische, internationale Gäste und Wallfahrtsgruppen bei Getränken und Imbissen ins Gespräch.

Öffnungszeiten des Begegnungsfestes auf dem Roncalliplatz:

Donnerstag, 24. September bis Samstag, 26. September 2026: 11:30 Uhr bis 22:00 Uhr

11:30 Uhr bis 22:00 Uhr Sonntag, 27. September 2026: 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Praktische Tipps für die Anreise zur Dreikönigswallfahrt 2026 und den Dombesuch

Wer die Dreikönigswallfahrt 2026 im Kölner Dom besuchen möchte, sollte vorausschauend planen. An den Haupttagen herrscht rund um die Domplatte und im Hauptbahnhof reger Andrang.

Anreise mit der Bahn

Die entspannteste Anreise gelingt mit der Bahn. Der Kölner Hauptbahnhof liegt unmittelbar neben dem Kölner Dom. Wer mit S-Bahn, U-Bahn oder Regionalzug anreist, muss nur wenige Schritte über den Bahnhofsvorplatz laufen und steht direkt vor dem Portal.

Hinweise für Autofahrer

Eine Anfahrt mit dem Auto direkt bis zum Kölner Dom ist wegen Sperrungen und ausgebuchten Parkhäusern oft nervenaufreibend. Es empfiehlt sich, die Park-and-Ride-Angebote an den äußeren Kölner Stadtgrenzen zu nutzen und mit den KVB-Linien in die Innenstadt zu fahren.

Einlass und Sicherheitsbestimmungen

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens führt das Domsicherheitspersonal an den Eingängen Kontrollen durch. Große Rucksäcke, Koffer und sperrige Gegenstände sind im Innenraum nicht gestattet. Planen Sie daher etwas Wartezeit an den Eingängen ein und nehmen Sie nach Möglichkeit nur das Nötigste mit.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dreikönigswallfahrt 2026

Kostet der Eintritt in den Kölner Dom während der Wallfahrt etwas?

Nein. Während der Tage der Dreikönigswallfahrt entfällt die reguläre Eintrittsgebühr für touristische Besichtigungen. Der Zugang zur Kathedrale ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Wann findet die Dreikönigswallfahrt statt?

Die Wallfahrt erstreckt sich vom 23. bis zum 27. September 2026 mit täglichen Gottesdiensten, Sonderführungen und Kulturangeboten.

Kann man den Dreikönigsschrein aus der Nähe sehen?

Ja. Ein besonderes Highlight der Wallfahrt ist der eingerichtete Pilgerweg im Dom. Dieser ermöglicht es Gläubigen und Besuchern, direkt unter dem aufgebahrten Dreikönigsschrein hindurchzugehen.

Gibt es Verpflegung und Programm außerhalb des Doms?

Ja, auf dem angrenzenden Roncalliplatz findet das Internationale Pilger- und Begegnungsfest statt. Dort gibt es Infostände, Speisen, Getränke und Sitzmöglichkeiten im Freien.

Wie reist man am besten zur Dreikönigswallfahrt an?

Da die Parkhäuser rund um den Dom schnell belegt sind, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Der Kölner Hauptbahnhof liegt direkt neben der Kathedrale.