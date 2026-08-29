gamescom city festival 2026 in Köln: Das komplette Lineup, alle Bühnen und Highlights im Überblick

Wenn sich die gamescom-Messehallen in Deutz am letzten August-Wochenende verabschieden, ist in der Kölner Innenstadt noch lange nicht Schluss. Das gamescom city festival 2026 verwandelt die Domstadt am Samstag, den 29. August, und Sonntag, den 30. August 2026, wieder in ein riesiges Open-Air-Areal. Auf den beiden Hauptbühnen am Hohenzollernring und am Rudolfplatz erwartet Musikfans, Festivalgänger und Gaming-Enthusiasten ein hochkarätiges Musikprogramm bei freiem Eintritt.

Von Indie-Rock-Legenden und stimmungsgeladenem Pop bis hin zu mitreißenden Mitsing-Aktionen und Hip-Hop: Das gamescom city festival 2026 fährt ordentlich auf. Damit Sie bei den zahlreichen Acts nicht den Überblick verlieren, haben wir den Zeitplan, alle Headliner und praktische Tipps für Ihren Besuch zusammengestellt.

Highlights am Hohenzollernring: Thees Uhlmann & The Notwist führen das Programm an

Die Hauptbühne am Hohenzollernring bildet wie gewohnt das Herzstück der Kölner City-Meile. Am Samstag startet das Live-Programm um 16:45 Uhr mit einer geballten Ladung Mitmach-Spass: Das ARTE-Mitsing-Karaoke stellt eine echte Live-Band auf die Bühne und bringt den Ring zum Singen. Gleich im Anschluss übernimmt das Kölner Kult-Kollektiv Team Rhythmusgymnastik & friends (18:45 Uhr), um die Menge mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Entertainment, Sport und Party auf Betriebstemperatur zu bringen.

Als Samstags-Headliner steht ab 21:15 Uhr Thees Uhlmann & Band auf dem Programm. Der ehemalige Tomte-Sänger und Mitbegründer von Grand Hotel van Cleaf ist bekannt für mitreißende Shows, ehrlichen Deutschrock und emotionale Texte, die perfekt in die Kulisse der Kölner Ringe passen.

Der Festival-Sonntag schlägt etwas experimentellere, aber nicht minder hochkarätige Töne an. Den Auftakt macht die Band Grenzkontrolle um 17:00 Uhr, gefolgt vom Berliner Art-Pop-Trio Fewjar um 18:30 Uhr. Als krönender Abschluss des Wochenendes betreten ab 20:00 Uhr The Notwist die Hauptbühne. Die Indietronic-Pioniere zählen seit Jahrzehnten zu den international angesehensten deutschen Bands und garantieren einen sphärischen, klanglich erstklassigen Ausklang des Open-Airs.

Das Programm am Rudolfplatz: Von Klee über Elias bis Guildo Horn

Wer ein paar Schritte weiter in Richtung Rudolfplatz blickt, findet ein ebenso abwechslungsreiches Lineup. Den Samstagsauftakt macht ab 17:00 Uhr DJ Damned Dan. Anschließend stehen die Indie-Punker von The Deadnotes (18:00 Uhr) sowie die Kölner Pop-Formation Klee (19:30 Uhr) rund um Sängerin Suzie Kerstgens auf der Bühne, die mit ihren melancholisch-schönen Melodien ein echtes Heimspiel feiert. Als Samstags-Headliner am Rudolfplatz wird es um 21:15 Uhr urban: Der Rapper Elias übernimmt das Mikrofon und sorgt für fette Beats und modernsten Hip-Hop-Sound.

Der Sonntag am Rudolfplatz startet um 16:30 Uhr grandios und episch mit dem Ensemble Sinfoglesia, bevor um 18:00 Uhr absolute Stimmungspflicht herrscht: Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe laden als Headliner zum großen Schlager- und Spektakel-Fest ein. Wer nach diesem Energiebündel noch nicht genug hat, kommt ab 20:30 Uhr auf seine Kosten, wenn Yungmon & Lyran Dasz die Bühne übernehmen und das Festivalwochenende mit modernen Rap-Vibes abrunden.

Timetable gamescom city festival 2026: Alle Zeiten, Bühnen und Lineup im Überblick

Damit Sie keinen Ihrer Lieblings-Acts verpassen, finden Sie hier die komplette Übersicht aller Auftritte am Samstag und Sonntag auf einen Blick:

Tag Uhrzeit Künstler / Act Hauptbühne (Hohenzollernring) Samstag, 29. August 2026 Samstag, 29.08. 16:45 Uhr ARTE-Mitsing-Karaoke (mit Live-Band) Samstag, 29.08. 18:45 Uhr Team Rhythmusgymnastik & friends Samstag, 29.08. 21:15 Uhr Thees Uhlmann & Band (Headliner) Sonntag, 30. August 2026 Sonntag, 30.08. 17:00 Uhr Grenzkontrolle Sonntag, 30.08. 18:30 Uhr Fewjar Sonntag, 30.08. 20:00 Uhr The Notwist (Headliner) Bühne Rudolfplatz Samstag, 29. August 2026 Samstag, 29.08. 17:00 Uhr DJ Damned Dan (getaddicted/Mmrs) Samstag, 29.08. 18:00 Uhr The Deadnotes Samstag, 29.08. 19:30 Uhr Klee Samstag, 29.08. 21:15 Uhr Elias (Headliner) Sonntag, 30. August 2026 Sonntag, 30.08. 16:30 Uhr Sinfoglesia Sonntag, 30.08. 18:00 Uhr Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe (Headliner) Sonntag, 30.08. 20:30 Uhr Yungmon & Lyran Dasz

Street Food, Gaming-Module und Anreise: Praktische Infos zum Festival

Neben dem Bühnenprogramm punktet das Kölner City-Festival gewohnt mit einem breiten Gastro- und Rahmenangebot. Entlang des Hohenzollernrings und am Rudolfplatz laden unzählige Street-Food-Stände zum Verweilen und Schlemmen ein. Auch Spiel- und Mitmachstationen für Familien und Gaming-Fans säumen die Fußgängerzonen.

Anreise, KVB-Großbaustelle & Sperrungen

Da die Ringe im Bereich zwischen Friesenplatz und Rudolfplatz für den Autoverkehr komplett gesperrt sind, empfiehlt sich die Anreise mit dem ÖPNV. Achtung für Fahrgäste aus Deutz und von der Messe: Wegen der KVB-Sommerbaustelle auf der Deutzer Brücke sind die gewohnten Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 getrennt und queren an dieser Stelle nicht den Rhein.

So kommen Sie am besten zum Festival:

Vom Messegelände / Bahnhof Deutz (Direkte Rheinüberquerung): Weichen Sie auf die Stadtbahnlinien 3 und 4 aus. Diese fahren ab Bf Deutz/Messe unterirdisch über die Severinsbrücke auf die linksrheinische Seite. Aussteigen können Sie am Neumarkt (von dort ca. 10 Minuten Fußweg zum Rudolfplatz) oder am Friesenplatz, wo Sie direkt an der Festivalmeile stehen.

Weichen Sie auf die aus. Diese fahren ab Bf Deutz/Messe unterirdisch über die Severinsbrücke auf die linksrheinische Seite. Aussteigen können Sie am Neumarkt (von dort ca. 10 Minuten Fußweg zum Rudolfplatz) oder am Friesenplatz, wo Sie direkt an der Festivalmeile stehen. Via S-Bahn / Regionalbahn: Nutzen Sie alternativ die S-Bahnen (S6, S11, S19) über die Hohenzollernbrücke bis Köln Hauptbahnhof oder Köln Hansaring und gehen Sie das kurze Stück zu Fuß zum Ring.

Nutzen Sie alternativ die S-Bahnen (S6, S11, S19) über die Hohenzollernbrücke bis Köln Hauptbahnhof oder Köln Hansaring und gehen Sie das kurze Stück zu Fuß zum Ring. Innerhalb der Innenstadt (Linksrheinisch): KVB-Linien 12 und 15: Fahren regulär die Ringe an und halten direkt an den Stationen Rudolfplatz und Friesenplatz. KVB-Linien 1, 7 und 9: Fahren linksrheinisch nur eingeschränkt bis Neumarkt bzw. Heumarkt.

Für Autofahrer: Nutzen Sie unbedingt die Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand, da die Innenstadt rund um die Ringe großflächig abgesperrt ist.

FAQ – Häufige Fragen zum gamescom city festival 2026

Wann findet das gamescom city festival 2026 statt?

Das Festival findet am Samstag, 29. August 2026 (ab 16:45 Uhr) und am Sonntag, 30. August 2026 (ab 16:30 Uhr) in der Kölner Innenstadt statt.

Kostet der Eintritt zum gamescom city festival 2026 etwas?

Nein, der Eintritt zu allen Konzerten und Open-Air-Bühnen am Hohenzollernring und am Rudolfplatz ist komplett kostenlos und ohne Ticket zugänglich.

Wer sind die Headliner beim gamescom city festival 2026?

Auf der Hauptbühne Hohenzollernring treten Thees Uhlmann & Band (Samstag) und The Notwist (Sonntag) auf. Am Rudolfplatz sind Elias (Samstag) sowie Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe (Sonntag) als Headliner zu sehen.

Wo stehen die Bühnen des City Festivals in Köln?

Die beiden Veranstaltungsareale befinden sich im Herzen der Kölner Innenstadt: Die Hauptbühne steht auf dem Hohenzollernring, eine weitere Bühne befindet sich direkt am Rudolfplatz.

Brauche ich ein Ticket der gamescom-Messe, um das Festival zu besuchen?

Nein, das gamescom city festival ist ein öffentliches Straßen- und Musikfestival für alle Kölnerinnen, Kölner und Besucher der Stadt. Ein Messe-Ticket wird nicht benötigt.