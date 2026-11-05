11.11.2026 in Köln auf dem Heumarkt: Das komplette Programm und alle Zeiten in der Übersicht

Der Elfte im Elften wirft seine Schatten voraus, und in den Kölner Veedeln kribbelt es bereits gewaltig in den Fingern und Fußspitzen. Wenn die Jecken wieder in ihre Kostüme schlüpfen, gibt es für echte Kölsche nur einen Ort, an dem der Tag seinen magischen Anfang nimmt: den Heumarkt in der Kölner Altstadt. Die Willi Ostermann Gesellschaft hat das offizielle Programm samt aller Auftrittszeiten für die Sessionseröffnung am 11.11.2026 in Köln veröffentlicht. In diesem Jahr steht das Treiben im Zeichen eines ganz besonderen Jubiläums, denn Willi Ostermann würde seinen 150. Geburtstag feiern.

Von den ersten Tönen bis zum großen Countdown am 11.11.2026 in Köln

Bereits am frühen Morgen um 09:10 Uhr eröffnet die Gruppe Chanterella den musikalischen Reigen auf der Bühne am Kölner Heumarkt. Schlag auf Schlag geht es danach weiter mit King Loui, Auerbach und der Rhythmussportgruppe, bevor um 11:11 Uhr traditionell der Startschuss für die fünfte Jahreszeit fällt. Nach dem Countdown geben sich die absoluten Größen der Kölner Musikszene die Klinke in die Hand. Von den Paveiern über die Höhner, Kasalla und Cat Ballou bis hin zu Brings, den Bläck Fööss und den Klüngelköpp ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. Bis in den frühen Abend hinein sorgen unzählige Bands für kölsche Stimmung pur.

Das Bühnenprogramm zur Sessionseröffnung vom Kölner Heumarkt mit allen Auftrittszeiten

Damit ihr genau wisst, wann eure Lieblingsband auf der Bühne steht, findet ihr hier bei CityNEWS die offizielle Übersicht aller Auftritte am Kölner Heumarkt (bitte beachtet, dass es zu Zeitverschiebungen, Änderungen und Co. kommen kann):

Uhrzeit Programmpunkt / Künstler 09:10 Uhr Chanterella 09:25 Uhr King Loui 09:37 Uhr Auerbach 09:50 Uhr Rhythmussportgruppe 10:03 Uhr BrassGazz 10:13 Uhr Domstürmer 10:30 Uhr Laut aber Schief 10:40 Uhr Scharmöör 10:50 Uhr J.P. Weber und Michael Kuhl 11:05 Uhr Kinderdreigestirn, Festkomitee Kölner Karneval und Oberbürgermeister Torsten Burmester 11:11 Uhr Countdown zur Sessionseröffnung 11:13 Uhr Paveier 11:30 Uhr Vorstellung des designierten Kölner Dreigestirns 11:45 Uhr Stadtrand 12:00 Uhr Julie Voyage (Ken Reise) 12:10 Uhr Höhner 12:25 Uhr Kempes Feinest 12:35 Uhr Funky Marys 12:45 Uhr Filue und Kölsch Hännes’chen 13:05 Uhr Kasalla 13:20 Uhr Eldorado 13:35 Uhr Räuber 13:50 Uhr Marita Köllner und Kölsch Hännes’chen 14:00 Uhr Cat Ballou 14:20 Uhr Miljö 14:35 Uhr Mätropolis 14:45 Uhr Druckluft 14:55 Uhr Bläck Fööss 15:15 Uhr Klüngelköpp 15:30 Uhr Brings 15:50 Uhr Rabaue 16:00 Uhr Lupo 16:15 Uhr Favorit 16:30 Uhr Fiasko 16:45 Uhr Bel Air 17:00 Uhr Bohei 17:15 Uhr Aluis 17:30 Uhr Tacheles 17:45 Uhr Zesamm’ 18:00 Uhr RadioTones

Besondere Highlights zum Willi-Ostermann-Jubiläum: Live im TV sowie im Stream bei WDR

Zu Ehren von Willi Ostermann gibt es in diesem Jahr einige emotionale Glanzlichter. Neben den Auftritten von J.P. Weber und Michael Kuhl, die ganz im Zeichen des großen Kölner Liedermachers stehen, haben sich auch die Rabaue für den späten Nachmittag eine musikalische Widmung einfallen lassen. Zudem darf man auf eine moderne Neuinterpretation des Klassikers “Heimweh nach Köln” gespannt sein, die in Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln und der Gruppe Kompakt umgesetzt wird, sowie auf einen Auftritt des Pop-Duos Blumengarten.

Wer es nicht persönlich auf den vollbesetzten Heumarkt schafft, muss dennoch nicht traurig in die Röhre schauen. Der WDR überträgt das bunte Treiben live im Fernsehen von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie im Stream. Moderiert wird der 11.11.2026 im WDR von Andrea Schönenborn und Guido Cantz.

Tickets, Kapazitäten und die Alternative für Kurzentschlossene

Der Heumarkt ist für die Sessionseröffnung mit rund 8.000 feiernden Jecken weitgehend ausverkauft. Wer keine Eintrittskarte ergattern konnte, muss den Kopf aber nicht in den Sand stecken: Auf dem benachbarten Alter Markt ist Platz für weitere 5.000 bis 6.000 Besucher. Der Zugang dorthin ist ohne Ticket möglich, solange die zulässigen Kapazitäten nicht erreicht werden. Die Besucherzahlen werden vor Ort fortlaufend von einem gemeinsamen Stab aus Behörden und Veranstaltern überwacht.

Starkes Sicherheits- und Awareness-Konzept vor Ort

Damit der Sessionsauftakt friedlich, fröhlich und miteinander gefeiert werden kann, haben die Verantwortlichen das Sicherheitskonzept noch einmal angepasst. Insgesamt sind rund 750 Einsatzkräfte, Sanitäter und Helfer auf den Beinen – darunter etwa 250 reine Sicherheitskräfte.

Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem erweiterten Awareness-Konzept: So sind unter anderem sechs Kräfte der Malteser als Ansprechpartner auf dem Gelände unterwegs, um Menschen in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen zu unterstützen. Zudem kommt erneut eine praktische Sicherheits-App zum Einsatz, über die Jecken bei Problemen per Live-Standort schnell und gezielt Hilfe von Polizei, Feuerwehr oder Sanitätsdienst anfordern können.

Bei einer Überfüllung der Platzfläche am Heumarkt ist situationsbedingt die Sperrung der KVB-Haltestelle “Heumarkt” möglich. In diesem Fall wird die Haltestelle von den Bahnen ohne Fahrgastwechsel durchfahren.