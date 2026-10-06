Imaging World zieht nach Köln: Großes Comeback für die Fotobranche in der Koelnmesse

Köln bekommt ein echtes Highlight für alle Foto- und Videobegeisterten zurück: Die Imaging World zieht nach Köln! Ab 2027 findet das beliebte Festival für Fotografie, Video und Content Creation direkt auf dem Gelände der Koelnmesse statt. Unter dem künftigen Namen “Imaging World inspired by photokina” schlägt die Veranstaltung ab dem kommenden Jahr ein neues Kapitel auf. Bekannt gegeben wurde der Standortwechsel im Rahmen der TIPA World Awards Ceremony auf der Imaging World 2026 in Nürnberg.

Für die Domstadt bedeutet das eine großartige Rückkehr zu ihren Wurzeln als internationaler Hotspot der Imaging-Branche, ohne dabei den Blick in die Zukunft zu verlieren.

Neue Partnerschaft: Koelnmesse und RINGFOTO spannen zusammen

Hinter dem Umzug steht eine starke Allianz: Die Koelnmesse und die Kooperation RINGFOTO führen das etablierte Format ab 2027 gemeinsam weiter. Während RINGFOTO als zentraler Partner weiterhin seine fundierte Marktkenntnis, den engen Draht zu Industrie und Fachhandel sowie bewährte Programmpunkte einbringt, sorgt die Koelnmesse mit ihrer internationalen Messekompetenz für den perfekten Rahmen.

Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, freut sich sichtlich über den Neuzugang im Portfolio: “Mit der Imaging World inspired by photokina kommt ein bereits im Markt etabliertes Veranstaltungsformat mit einem klaren Profil und einer engagierten Community nach Köln.” Dabei knüpfe man bewusst an die jahrzehntelange Expertise an, die Köln einst mit der legendären photokina aufgebaut hat.

Auch vonseiten RINGFOTO blickt man voller Vorfreude nach Köln. Thilo Röhrig, Geschäftsführer der Kooperation, betont: “Nach zwei erfolgreichen Ausgaben in Nürnberg ist die Imaging World bereit für den nächsten Schritt.” Das Konzept aus klassischer Ausstellung, interaktiven Playgrounds und praxisnahem Workshop-Programm soll am neuen Standort konsequent weiterentwickelt werden.

Premiere im September 2027: Das erwartet die Besucher in Köln

Die erste Ausgabe der Imaging World in Köln findet vom 24. bis 26. September 2027 auf dem Messegelände statt. Das bewährte und erfolgreiche Konzept bleibt dabei erhalten: Es geht um Anfassen, Ausprobieren und den direkten Austausch.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein britranter Mix aus:

Live-Testing: Neueste Technik direkt vor Ort unter realen Bedingungen ausprobieren.

Neueste Technik direkt vor Ort unter realen Bedingungen ausprobieren. Kreativer Praxis: Interaktive Playgrounds, Foto-Walks und spannende Workshops.

Interaktive Playgrounds, Foto-Walks und spannende Workshops. Community & Business: Eine zentrale Plattform für Profis, ambitionierte Hobbyfotografen, Content Creator, Handel und Hersteller.

Neben der klassischen Fotografie deckt die Messe längst ein breites Spektrum ab, das Video, Audio, moderne Lichttechnik, Software, Printing-Lösungen sowie innovative Smartphone- und Content-Production-Tools umfasst.

Warum Köln der perfekte Standort für die Imaging World ist

Köln als Medien- und Kreativstandort bietet exzellente Voraussetzungen für ein Event dieser Größenordnung. Die Stadt punktet nicht nur mit einer hervorragenden internationalen Erreichbarkeit und moderner Messeinfrastruktur, sondern auch mit einer lebendigen Kreativ- und Medienszene sowie einer aktiven Creator-Community.

Das soll in Zukunft auch über die Hallen hinausstrahlen: Planungen sehen vor, das Event durch begleitende Fotowalks und Community-Formate direkt in das urbane Leben der Kölner Innenstadt zu tragen.

Obwohl der Name eine Brücke zur historischen photokina schlägt, betonen die Veranstalter, dass es sich um keine bloße Neuauflage handelt, sondern um ein frisches, eigenständiges Format, das perfekt in die heutige Medienwelt passt.

Die konkreten Programmpunkte, Details zu den teilnehmenden Marken und Informationen zum Ticketverkauf für 2027 werden von den Veranstaltern in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Bis dahin heißt es: Den Termin im Kalender markieren und gespannt sein, wie Köln ab Herbst 2027 wieder zum Mekka der visuellen Kreativen wird.