KVB Linie 16 getrennt: Herbstferien-Baustellen zwischen Köln und Bonn sorgen für Sperrungen

Wenn Fahrgäste zwischen Köln und Bonn pendeln, brauchen sie in der zweiten Hälfte des Oktobers besonders gute Nerven und eine vorausschauende Planung: Während der anstehenden NRW-Herbstferien kommt es auf der viel genutzten Strecke der KVB-Linie 16 zu massiven Einschränkungen. Grund dafür ist ein umfangreiches Bündel an Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, das von der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) sowie den Stadtwerken Bonn Verkehr (SWB) zeitgleich umgesetzt wird.

Die Maßnahme reiht sich ein in eine Serie größerer Infrastrukturprojekte im Kölner Netz. Bereits zuvor berichteten wir bei CityNEWS über große KVB-Baustellen während der Herbstferien in Köln, bei denen unter anderem Trennungen bei den Linien 1, 7 und 9 anstehen. Nun trifft es also auch die wichtige Rheinufer-Verbindung zwischen der Domstadt und der Bundesstadt.

KVB Linie 16 getrennt: Was zwischen Köln und Bonn ab dem 17. Oktober 2026 gilt

Im Zeitraum von Samstag, 17. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 1. November 2026, kann die Stadtbahn-Linie 16 nicht durchgehend verkehren. Der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen “Ubierring” in der Kölner Südstadt und “Bonn Hauptbahnhof” wird komplett gesperrt.

Das bedeutet für die beiden Endabschnitte:

Im Kölner Stadtgebiet: Die Bahnen der Linie 16 fahren nach dem regulären Fahrplan ausschließlich im Nordabschnitt zwischen “Niehl Sebastianstraße” und “Ubierring” .

Die Bahnen der fahren nach dem regulären Fahrplan ausschließlich im Nordabschnitt zwischen und . Im Bonner Stadtgebiet: Auf der südlichen Seite verkehrt die Linie 16 nur zwischen “Bad Godesberg Stadthalle” und “Bonn Hauptbahnhof”.

Für Nutzer der Linie 17 gibt es ebenfalls gravierende Änderungen: Der Betrieb dieser Linie wird für die gesamte Dauer der Baumaßnahmen vollständig eingestellt.

Ersatzbusse der Linie 116 als Schienenersatzverkehr zwischen Bonn und Köln

Um die Sperrung der Linie 16 abzufangen, richten die Verkehrsbetriebe einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Ersatzbussen unter der Linienbezeichnung “116” ein.

Streckenverlauf: Die Ersatzbusse bedienen die Strecke vom Bonner Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Chlodwigplatz in Köln.

Die Ersatzbusse bedienen die Strecke vom bis zur Haltestelle in Köln. Haltestellen & Fahrzeit: Auf dem rund 32 Kilometer langen Weg steuern die Busse insgesamt 27 Haltestellen an. Für eine einfache Fahrt von Bonn Richtung Köln sollten Fahrgäste eine Fahrzeit von etwa 75 Minuten einplanen (in der Gegenrichtung fällt die Fahrtdauer geringfügig kürzer aus).

Pendlerinnen und Pendler wird dringend empfohlen, deutlich mehr Reisezeit einzukalkulieren oder – falls möglich – auf die Züge des Regionalverkehrs (wie RB 26 oder RE 5) auszuweichen.

Gebündelte Baumaßnahmen: Warum die KVB-Strecke zwischen Köln und Bonn gesperrt wird

Die Wahl des Zeitraums ist kein Zufall: Die Herbstferien werden gezielt genutzt, um arbeitsintensive Projekte gebündelt und kompakt abzuwickeln, wenn das Passagieraufkommen im Berufs- und Schülerverkehr etwas geringer ist.

Im Zuge dieser Großmaßnahme greifen mehrere Gewerke ineinander:

Stellwerk Hersel: Zur Modernisierung der Signal- und Sicherungstechnik werden umfangreiche Kabelverlegungen durchgeführt. Zudem wird im Bereich Hersel eine Weiche erneuert. Oberleitungsarbeiten: Zwischen den Haltestellen Kölner Sürth und Marienburg finden Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten an der Oberleitungsanlage statt. Bahntechnik Bonn: Auf dem Abschnitt zwischen Bonn West und Tannenbusch werden verschiedene Komponenten der Leit- und Bahntechnik ausgetauscht.

Ausführliche Details zu Fahrplänen, Ersatzhaltestellen und aktuellen Änderungen stellt die KVB auf ihrer Informationsseite unter www.kvb.koeln/bau zur Verfügung.