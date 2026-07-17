Kölner Lichter 2026: Alle Infos zum Open-Air-Event am Rhein mit Drohnenshow und Feuerwerksmagie

Das größte und beliebteste Open-Air-Spektakel am Rhein geht in die nächste Runde: Die Kölner Lichter 2026 laden am Samstag, den 1. August 2026, zu ihrer magischen 21. Auflage ein. Nach einer sechsjährigen Pause mussten die Verantwortlichen im vergangenen Jahr wieder ganz bei Null anfangen – umso glanzvoller meldet sich das Event nun zurück. Unter dem verzaubernden Motto “Die magische Schule des Feuerwerks” verwandelt sich das Kölner Rheinufer wieder in eine gigantische Bühne. Hunderttausende Besucher werden in der Kölner Innenstadt zwischen der Hohenzollernbrücke und der Bastei erwartet, um das emotionsgeladene Gemeinschaftserlebnis bei freiem Eintritt hautnah mitzuerleben.

Als offizieller Präsentator fungiert erneut die OSMAB Holding AG, deren Vorstandsvorsitzender Anton Mertens in diesem Jahr zudem persönlich die Schirmherrschaft übernommen hat. Dank des Engagements von starken Partnern wie den Hauptsponsoren RheinEnergie AG und der Sparkasse KölnBonn sowie der KD Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt – die beide in diesem Jahr ihr stolzes 200-jähriges Bestehen feiern – kann dieses Mega-Event der Extraklasse auf gewohnt hohem Niveau realisiert werden.

Das Programm der Kölner Lichter 2026 im Überblick

Damit Sie kein Highlight verpassen, haben wir den zeitlichen Ablauf des Events kompakt zusammengefasst. Die Veranstalter empfehlen allen Besuchern dringend, eine Anreise bis spätestens 19:00 Uhr einzuplanen, da die Uferbereiche erfahrungsgemäß früh voll werden.

15:00 Uhr: Offizieller Veranstaltungsbeginn auf dem Gelände und Öffnung aller Bewirtschaftungsstände.

Offizieller Veranstaltungsbeginn auf dem Gelände und Öffnung aller Bewirtschaftungsstände. ca. 20:45 Uhr: Start des traditionsreichen 91. Kölner Stadtachters (Ruderrennen).

Start des traditionsreichen 91. Kölner Stadtachters (Ruderrennen). 21:20 Uhr: Der feierliche Schiffskonvoi setzt sich in Köln-Porz in Bewegung.

Der feierliche Schiffskonvoi setzt sich in Köln-Porz in Bewegung. 22:00 Uhr: “Lichter an!” – Die festlich beleuchteten Schiffe erreichen die Kölner Innenstadt.

“Lichter an!” – Die festlich beleuchteten Schiffe erreichen die Kölner Innenstadt. 23:00 Uhr: Der absolute Höhepunkt: Das knapp 34-minütige Gesamtspektakel, das mit einer bahnbrechenden Drohnenshow eingeleitet und von einem gigantischen Höhenfeuerwerk gekrönt wird.

Musiksynchrone Pyrotechnik trifft auf Drohnen-Premiere

Das Herzstück der Kölner Lichter 2026 bildet das rund halbstündige, spektakuläre Finale am Himmel. Pünktlich um 23:00 Uhr erwartet das Publikum eine bahnbrechende Neuigkeit: Ein sechsminütiges Drohnenerlebnis leitet das große Finale ein, gefolgt von einem 27-minütigen, musiksynchronen Höhenfeuerwerk. “Wunder geschehen immer wieder. Wir möchten uns innovativ weiterentwickeln”, erklärt Georg Alef, der die künstlerische und pyrotechnische Leitung des Spektakels innehat.

Für den feurigen Teil wird die Munition von zwei gewaltigen, 120 Meter langen Schiffen in der Rheinmitte auf Höhe des Tanzbrunnens gezündet. Passend zum Motto entführt das Team die Zuschauer spielerisch in das pyrotechnische Handwerk: Vor den einzelnen Musikstücken – unter anderem untermalt von Klassikern von Queen und Welthits von Lady Gaga – werden einzelne Feuerwerkskörper wie Römische Lichter, Kronen oder Sternbatterien kurz erklärt. Für Alef ist das Zusammenspiel kein Widerspruch: “Beides ist eine Kunstform.” Man fange in diesem Jahr klein an, doch sollte das Konzept gut funktionieren, könnte das Feuerwerk aufgrund von Umwelt- und Lärmbelästigungen in den Folgejahren Schritt für Schritt weiter durch Drohnentechnik ersetzt werden. Neben der Premiere einer speziell entwickelten “Lametta-Rakete” folgt im Finale das große Prüfungsfinale unter dem Titel “Hefte raus, Klassenarbeit”.

Die Kosten für die spektakuläre Drohneneinleitung übernimmt die Sparkasse KölnBonn anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens. Umgesetzt wird die Lichtkunst in der Luft von dem mehrfach preisgekrönten Drohnenexperten Jens Hillenkötter, der im Bereich der Hohenzollernbrücke einen majestätischen Phönix über dem Rhein zum Erscheinen bringen wird. Begleitet wird das Erlebnis auditiv über die Beschallungstürme an den Ufern, während Radio Köln die Musik live auf der Frequenz 107,1 überträgt. Wer das Spektakel lieber gemütlich von zu Hause aus verfolgt, kann ab 22:15 Uhr die Live-Übertragung im WDR Fernsehen oder den kostenlosen Livestream einschalten.

Die besten Plätze bei den Kölner Lichter 2026

Wer die Kölner Lichter 2026 in ihrer vollen Pracht genießen möchte, sollte sich frühzeitig Gedanken über den idealen Standort machen. Da das Hauptfeuerwerk von der Rheinmitte auf Höhe des Tanzbrunnens gezündet wird, bieten die Uferabschnitte in der Kölner Innenstadt die beste Sicht. Zu den absoluten Top-Spots im kostenfreien Publikumsbereich zählen das linksrheinische Konrad-Adenauer-Ufer im Bereich zwischen der Hohenzollernbrücke und der Bastei sowie der rechtsrheinische Rheinpark.

Von hier aus haben Sie nicht nur die gigantischen Abschussschiffe perfekt im Blick, sondern können auch den leuchtenden Drohnen-Phönix über der Hohenzollernbrücke und das farbenfrohe Night-Glowing der Heißluftballone optimal bestaunen. Bitte beachten Sie, dass beliebte Brücken wie die Zoobrücke oder die Hohenzollernbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt werden und ausdrücklich nicht als Aussichtsplateaus zur Verfügung stehen.

Highlights an Land und auf dem Wasser: Schiffskonvoi und Night-Glowing

Bereits vor dem großen Finale gibt es auf dem Rhein jede Menge zu sehen. Der Kölner Ruderverein von 1877 e.V. richtet den geschichtsträchtigen 91. Kölner Stadtachter zwischen Rodenkirchen und der Innenstadt aus. Nach dem packenden Ruderrennen auf dem Fluss steigt am Rheinufer in Rodenkirchen die beliebte Beachparty, bei der Teams und Strandpublikum die Regatta gebührend ausklingen lassen.

Gegen 21:20 Uhr startet der Schiffskonvoi aus rund 25 festlich illuminierten Fahrgastschiffen in Porz. Begleitet werden sie vom sogenannten Feuerschiff, das während der gesamten Fahrt fast ununterbrochen Spezialpyrotechnik abbrennt, um die Gäste an den Ufern und an Bord zu unterhalten. Sobald die Flotte gegen 22:00 Uhr die Innenstadt erreicht, verwandeln die Besucher die Uferzonen in ein gigantisches Lichtermeer, indem sie tausende Handylampen zu einer stimmungsvollen Melodie in den Himmel strecken. Parallel dazu taucht ein farbenfrohes Night-Glowing von mehreren Heißluftballonen Teile des Rheinparks in ein stimmungsvolles Licht.

Exklusive Tickets: Die besten Plätze für die Kölner Lichter 2026 buchen

Obwohl die Kölner Lichter 2026 eine barrierefreie “Eintritt Frei”-Veranstaltung für jedermann sind, gibt es für Kurzentschlossene noch einige exklusive Ticketkontingente für Schiffe und Premium-Bereiche an Land:

Schiffskarten: Erleben Sie den Konvoi direkt auf dem Wasser an Bord der KD (z.B. auf dem Partyschiff MS RheinMagie oder dem Jubiläumsschiff MS RheinGalaxie) ab 189 Euro inklusive ausgewählter Getränke.

Erleben Sie den Konvoi direkt auf dem Wasser an Bord der KD (z.B. auf dem Partyschiff MS RheinMagie oder dem Jubiläumsschiff MS RheinGalaxie) ab 189 Euro inklusive ausgewählter Getränke. Sparkassen-Tribüne an der Bastei: Für 104,50 Euro erhalten Sie einen fest reservierten Sitzplatz in einer einzigartigen Atmosphäre (Speisen/Getränke exklusive).

Für 104,50 Euro erhalten Sie einen fest reservierten Sitzplatz in einer einzigartigen Atmosphäre (Speisen/Getränke exklusive). Riverlounge (Rheinterrassen): Kölncongress bietet exklusive All-Inclusive-Bereiche wie die Domblick-Terrasse oder den Biergarten für 189 Euro sowie den Parksaal für 249 Euro an.

Kölncongress bietet exklusive All-Inclusive-Bereiche wie die Domblick-Terrasse oder den Biergarten für 189 Euro sowie den Parksaal für 249 Euro an. Park Café: Mitfeiern auf verschiedenen Ebenen direkt am Rhein ab 149 Euro.

Mitfeiern auf verschiedenen Ebenen direkt am Rhein ab 149 Euro. Köln Sky: Genießen Sie die Aussicht aus der 27. und 28. Etage des KölnTriangle ab 265 Euro inklusive Galabuffet oder 4-Gang-Menü.

Genießen Sie die Aussicht aus der 27. und 28. Etage des KölnTriangle ab 265 Euro inklusive Galabuffet oder 4-Gang-Menü. Rheinloft Cologne: Eine stilvolle Rooftop-Lounge in der 4. Etage mit Live-DJ, Champagner und Fingerfood-Buffet ab 275 Euro.

Wichtige Verkehrshinweise: Anreise, Straßensperrungen und Parkplätze am 1. August 2026

Aufgrund der enormen Dimensionen des Events greift am Veranstaltungstag ein umfassendes Sicherheits- und Verkehrslenkungskonzept. Bitte beachten Sie die folgenden Sperrungen sowie die optimalen Optionen für Ihre An- und Abreise im Kölner Stadtgebiet:

Empfohlene KVB-Haltestellen für eine stressfreie Anreise:

Linksrheinisch (Innenstadt): Nutzen Sie am besten die Haltestelle Ebertplatz , um komfortabel mit der KVB zum Veranstaltungsgelände zu gelangen.

Nutzen Sie am besten die Haltestelle , um komfortabel mit der KVB zum Veranstaltungsgelände zu gelangen. Rechtsrheinisch (Deutz): Hier empfiehlt sich die Ansteuerung der Haltestellen Kölner Messe und Deutzer Bahnhof.

Wichtiger Abreise-Tipp: Am Deutzer Bahnhof kommt es nach Veranstaltungsende erwartungsgemäß zu sehr langen Wartezeiten und Blockabfertigungen vor dem Gebäude. Bleiben Sie nach dem Finale einfach noch etwas auf der Veranstaltungsfläche und lassen Sie den Abend ganz in Ruhe ausklingen! Die gastronomischen Angebote werden extra noch einige Zeit aufrechterhalten. So entgehen Sie ganz entspannt dem größten Gedränge und dem Abreisestau.

Beachten Sie außerdem die umfangreichen KVB-Baustellen rund um die Deutzer Brücke und die damit schwierigere Anreise!

Straßen- und Brückensperrungen im Detail:

Rechtsrheinisch (Deutz / Mülheim): Ab 15:30 Uhr ist der Auenweg gesperrt. Ab 17:30 Uhr folgen die Opladener Straße, Mindener Straße sowie die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Hohenzollernbrücke schließt ihre Fußwege schrittweise (Nord ab 16:30 Uhr, Süd ab 20:00 Uhr). Wegen des zeitgleichen Deutzer Straßenfestes ist die Deutzer Freiheit dicht; Zufahrt erfolgt über die Kasemattenstraße.

Ab 15:30 Uhr ist der Auenweg gesperrt. Ab 17:30 Uhr folgen die Opladener Straße, Mindener Straße sowie die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Hohenzollernbrücke schließt ihre Fußwege schrittweise (Nord ab 16:30 Uhr, Süd ab 20:00 Uhr). Wegen des zeitgleichen Deutzer Straßenfestes ist die Deutzer Freiheit dicht; Zufahrt erfolgt über die Kasemattenstraße. Linksrheinisch (Innenstadt / Altstadt): Die Zufahrt zur Altstadt wird nach Auslastung der Parkhäuser gesperrt. Das Kunibertsviertel ist ab Samstagabend nur für Anwohner frei. Halteverbotszonen gelten auf der Machabäerstraße, dem Theodor-Heuss-Ring und dem Konrad-Adenauer-Ufer. Die Rheinuferstraße wird ab 17:30 Uhr zwischen Zoobrücke und Deutzer Brücke gesperrt.

Die Zufahrt zur Altstadt wird nach Auslastung der Parkhäuser gesperrt. Das Kunibertsviertel ist ab Samstagabend nur für Anwohner frei. Halteverbotszonen gelten auf der Machabäerstraße, dem Theodor-Heuss-Ring und dem Konrad-Adenauer-Ufer. Die Rheinuferstraße wird ab 17:30 Uhr zwischen Zoobrücke und Deutzer Brücke gesperrt. Hinweise zu den Brücken nach Veranstaltungsende: Viele Kölner Brücken bleiben auch nach dem Feuerwerk noch länger für den Autoverkehr gesperrt. Fußgänger können jedoch die Deutzer Brücke und die Zoobrücke nach der Veranstaltung wieder nutzen, um die Rheinseite zu wechseln.

Parkplatz-Tipp: Für die Anreise mit dem Auto wird dringend der Messeparkplatz P 21 (rechtsrheinisch) empfohlen. Er öffnet ab 15:00 Uhr, die Tagespauschale beträgt 15 Euro und die Abreise verläuft nach Event-Ende nahezu ungehindert. Reisebusse nutzen den Parkplatz P 22 (Tagespauschale 25 Euro). Das bestehende LKW-Durchfahrtsverbot der Innenstadt wird zudem auf die Bereiche Justinianstraße, Deutz-Mülheimer-Straße und Pfälzischer Ring ausgeweitet.

Service der RheinEnergie und Fotowettbewerb

Die RheinEnergie sorgt am 1. August 2026 nicht nur für emotionale Momente, sondern kümmert sich auch um das Wohl der Besucher an Land. An speziellen Wassertheken entlang des Rheinufers wird kostenlos Trinkwasser ausgegeben. Zudem beleuchtet der Energieversorger kritische Übergänge und Unterführungen in der Nähe der Bahnhöfe die ganze Nacht hindurch, um einen sicheren Transfer der Menschenmassen zum Hauptbahnhof, zum Deutzer Bahnhof oder zum Ebertplatz zu gewährleisten.

Wer seine schönsten Erinnerungen an die Kölner Lichter 2026 festhalten möchte, sollte am Pixum Fotowettbewerb powered by RheinEnergie teilnehmen. Gesucht wird alles, was im Bild eingefangen wird. Jeder Teilnehmer gewinnt, da Pixum einen 10-Euro-Fotobuch-Gutschein springen lässt. Die Hauptgewinner, deren Bilder im offiziellen Kölner Lichter Kalender landen, erhalten zusätzlich einen Wertgutschein über 50 Euro. Einsendeschluss für Ihre Fotos ist der 30. August 2026.

Alle detaillierten Informationen zum Programm, den Ticket-Restkontingenten, aktuellen Fahrplänen der öffentlichen Verkehrsmittel sowie den genauen Sperrzonen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Veranstalters unter www.koelner-lichter.de.

Fragen und Antworten (FAQ) zu den Kölner Lichter 2026

Wann und wo finden die Kölner Lichter 2026 statt?

Die 21. Auflage der Großveranstaltung findet am Samstag, den 1. August 2026, statt. Das Hauptgelände erstreckt sich am Kölner Rheinufer in der Innenstadt zwischen der Hohenzollernbrücke und der Bastei.

Wo habe ich die beste Sicht und wo sind die besten Plätze bei den Kölner Lichter 2026?

Die besten kostenfreien Plätze liegen direkt am Rheinufer auf Höhe des Tanzbrunnens, da dort die Abschussschiffe positioniert sind. Das linksrheinische Konrad-Adenauer-Ufer sowie der rechtsrheinische Rheinpark bieten zudem die perfekte Perspektive auf die integrierte Drohnenshow an der Hohenzollernbrücke. Brücken sind während des Events als Zuschauerflächen gesperrt.

Welche Haltestellen werden für die Anreise mit der KVB empfohlen?

Für die linksrheinische Innenstadt empfiehlt sich die Haltestelle Ebertplatz. Rechtsrheinisch in Deutz sind die Haltestellen Kölner Messe und Deutzer Bahnhof die beste Wahl.

Wie entgehe ich nach dem Feuerwerk dem größten Abreisestau an den Bahnhöfen?

Da es insbesondere am Deutzer Bahnhof zu extremen Wartezeiten kommen kann, wird empfohlen, nach dem Finale nicht sofort aufzubrechen. Die Gastronomieflächen bleiben noch länger geöffnet, sodass Sie den Abend in Ruhe ausklingen lassen können, bis sich die Massen verteilt haben.

Kann ich die Brücken nach dem Event zu Fuß überqueren?

Ja. Für Autos bleiben viele Brücken zwar noch länger gesperrt, Fußgänger können die Deutzer Brücke und die Zoobrücke nach dem Ende der Veranstaltung jedoch uneingeschränkt nutzen.

Kosten die Kölner Lichter 2026 Eintritt?

Nein, der Besuch an den öffentlichen Rheinland-Ufern ist komplett kostenfrei und barrierefrei zugänglich. Lediglich für Tribünenplätze oder die Event-Schiffe müssen vorab Tickets erworben werden.

Was ist die große Besonderheit im Jahr 2026?

Erstmals in der Geschichte der Kölner Lichter wird das traditionelle Feuerwerk durch eine sechsminütige Drohnenshow eingeleitet, bei der ein riesiger, leuchtender Phönix über dem Rhein aufsteigt. Finanziert wird diese Premiere von der Sparkasse KölnBonn zu ihrem 200. Geburtstag. Zudem wird das Feuerwerk interaktiv gestaltet, indem die Funktion einzelner Effekte vorab erklärt wird.

Wann genau starten Drohnenshow und Feuerwerk?

Das Gesamtspektakel am Himmel beginnt pünktlich um 23:00 Uhr. Es setzt sich zusammen aus der 6-minütigen Drohnenshow und dem anschließenden 27-minütigen Höhenfeuerwerk.

Wie reise ich mit dem Auto an und wo kann ich parken?

Eine Anreise bis 19:00 Uhr wird dringend empfohlen. Autofahrer nutzen am besten den rechtsrheinischen Messeparkplatz P 21 (Tagespauschale 15 Euro), von dem aus man nach Veranstaltungsende sehr zügig abreisen kann.

Werden die Kölner Lichter im Radio oder Fernsehen übertragen?

Ja! Der Sender Radio Köln überträgt die perfekt abgestimmte Feuerwerksmusik live im Radio (Frequenz 107,1). Das WDR Fernsehen berichtet zudem ab 22:15 Uhr live im TV von dem Event sowie im kostenlosen Livestream.