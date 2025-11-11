200 Jahre Köln-Düsseldorfer: Leinen los in Richtung Zukunft für die KD

Die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD) feiert 2026 ein außergewöhnliches Jubiläum: Seit 200 Jahren verbindet sie Menschen, Städte und Kulturen entlang des Rheins. Unter dem Motto “Leinen los in Richtung Zukunft” blickt das traditionsreiche Unternehmen auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück und zeigt zugleich, wie es seine Zukunft gestalten möchte – modern, nachhaltig und gemeinschaftlich.

“Uns liegt sehr am Herzen, wirklich alle an diesem ganz besonderen Jubiläum der KD teilhaben zu lassen. Seit 200 Jahren sind wir eng mit den Menschen und Städten am Rhein verbunden – jetzt möchten wir etwas von dieser Verbundenheit zurückgeben”, erklärt Nina Luig, Geschäftsführerin der KD. Diese Haltung prägt das gesamte Jubiläumsjahr: Es soll ein Fest für alle werden – für Gäste, Partnerstädte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen.

Von der “Concordia” bis zur modernen Erlebnisflotte

Die Geschichte der KD begann im Jahr 1826 mit der Gründung der “Preußisch-Rheinischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft”. Bereits 1827 nahm das erste Dampfschiff, die “Concordia”, den Linienverkehr zwischen der Domstadt Köln und Mainz auf – ein Meilenstein in der Geschichte der Rheinschifffahrt. Zwei Jahrhunderte später betreibt die KD eine der modernsten Flotten Europas. Ihre Schiffe sind längst schwimmende Erlebnisorte: Eventfahrten, Themenkreuzfahrten und kulinarische Touren machen den Rhein zu einem Ort der Begegnung und Inspiration.

Auftakt des Jubiläumsjahres: Festakt am Rhein

Am 11. Juni 2026, dem historischen Gründungstag, findet auf dem Rhein der offizielle Festakt zum 200-jährigen Bestehen statt. Geladen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, die gemeinsam mit der KD auf die bewegte Geschichte des Unternehmens zurückblicken und den Blick nach vorn richten. Bereits vorab dürfen sich die KD-Mitarbeitenden bei einem großen Team-Event auf eine exklusive Zeitreise durch zwei Jahrhunderte Schifffahrtsgeschichte begeben – ein Dank des Unternehmens an seine Belegschaft, die das Herz der KD bildet.

Kölner Lichter 2026: Ein glanzvoller Höhepunkt

Ein besonderes Highlight im Jubiläumsjahr wird das Wochenende rund um den 1. August 2026, wenn die Kölner Lichter erneut den Himmel über der Rheinmetropole erstrahlen lassen. Nach großem Zuspruch des Comebacks 2025 wird das beliebte Event fortgeführt und steht diesmal ganz im Zeichen des KD-Jubiläums. Gäste können das atemberaubende Feuerwerk von den KD-Schiffen aus erleben – mit festlichem Buffet, Live-Musik und einem unvergleichlichen Blick auf die Rheinpromenade.

Für viele Kölnerinnen und Kölner gehören die Kölner Lichter zu den emotionalsten Momenten des Sommers. In Verbindung mit dem KD-Jubiläum verspricht das Event 2026 ein außergewöhnliches Erlebnis zu werden – eine Hommage an die Domstadt, den Fluss und die Menschen, die seit zwei Jahrhunderten durch die KD verbunden sind.

Tag des offenen Decks: Ein Fest für die ganze Familie

Am 2. August 2026 lädt die KD in Köln zum großen “Tag des offenen Decks” ein. Auf einem fest vertäuten Schiff werden den ganzen Tag über spannende “Behind the Scenes”-Führungen angeboten, bei denen Besucherinnen und Besucher einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Schifffahrt erhalten. Ein buntes Kinder- und Animationsprogramm sorgt für Unterhaltung für die jüngsten Gäste, während auf weiteren Schiffen Rundfahrten mit kulinarischen Specials und Ermäßigungen stattfinden.

Besonders beliebt dürfte die Jubiläums-Brunchfahrt mit der MS RheinGalaxie sein, die an diesem Tag von Köln nach Düsseldorf ablegt. Auch in Düsseldorf und entlang des Mittelrheins sind ähnliche Aktionen geplant – die Feierlichkeiten erstrecken sich also über die gesamte Rheinregion.

Gemeinschaft, Geschichte und Nachhaltigkeit

Die KD nutzt das Jubiläum nicht nur zum Feiern, sondern auch, um gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen. Mit kostenlosen Fahrten für Schulklassen, einem Kreativwettbewerb und der Digitalisierung historischer Dokumente will das Unternehmen seine Geschichte für kommende Generationen erlebbar machen. Unter dem Hashtag #kdmoments werden 200 Geschichten aus zwei Jahrhunderten veröffentlicht, die zeigen, wie eng das Unternehmen mit den Städten und Menschen am Rhein verwoben ist.

Auch Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle. Die KD investiert in moderne Antriebstechnologien und energieeffiziente Systeme, um die Schifffahrt umweltfreundlicher zu gestalten. Damit stellt das Unternehmen die Weichen für eine Zukunft, in der Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen.

Köln und die KD: Eine besondere Verbindung

Für Köln ist die KD mehr als ein Schifffahrtsunternehmen – sie ist Teil der städtischen Kultur und Identität. Die weißen Schiffe gehören genauso zum Stadtbild wie der Dom und die Hohenzollernbrücke. Mit den Jubiläumsveranstaltungen, den Kölner Lichtern und dem Tag des offenen Decks wird die enge Verbindung zwischen Stadt, Fluss und Menschen sichtbarer denn je.

Die KD zeigt mit ihrem Jubiläum, dass sie nicht nur Geschichte schreibt, sondern Zukunft gestaltet – gemeinsam mit den Städten am Rhein, ihren Gästen und den Menschen, die diese Geschichte seit 200 Jahren mittragen.

Alle Informationen zum KD-Jubiläum online

Alle Aktionen und Veranstaltungen rund um das Jubiläum finden auf der offiziellen KD-Website ihren digitalen “Heimathafen”. Unter www.k-d.com sind alle Neuigkeiten zum Jubiläumsjahr gebündelt. Die spezielle Landingpage bietet einen multimedialen Rückblick auf zwei Jahrhunderte Unternehmensgeschichte – mit einer umfangreich aufbereiteten Historie in insgesamt 30 Meilensteinen, die teils digital animiert zum Leben erweckt wurden. So können Besucherinnen und Besucher die faszinierende Entwicklung der KD interaktiv nacherleben – von der ersten Dampfschifffahrt bis zur modernen Eventflotte von heute.