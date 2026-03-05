Kölner Dom führt Eintritt für Touristen ein: Besuch wird kostenpflichtig

Der Kölner Dom gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen Europas und ist zugleich geistliches Zentrum des Erzbistum Köln. Als gotisches Meisterwerk und Teil des UNESCO-Welterbe zieht die Kathedrale Jahr für Jahr Millionen Menschen an. Doch der Erhalt dieses monumentalen Bauwerks und seines umfangreichen Betriebs wird zunehmend kostspieliger. Vor diesem Hintergrund stellt das Metropolitankapitel die Finanzierung der Kathedrale neu auf. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 soll erstmals eine Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher eingeführt werden.

Mit diesem Schritt reagiert das Domkapitel auf stark gestiegene Personal- und Sachkosten, die den Unterhalt des Domes in den vergangenen Jahren deutlich verteuert haben. Ziel der Maßnahme ist es, die wirtschaftliche Grundlage des Domes dauerhaft zu stabilisieren und sicherzustellen, dass die Kathedrale auch in Zukunft als Ort des Glaubens, der Kultur und der Begegnung bestehen kann.

Ein spirituelles und kulturelles Zentrum mit enormem Aufwand

Für Dompropst Guido Assmann ist der Kölner Dom weit mehr als ein Bauwerk aus Stein. Er bezeichnet ihn als steingewordenen Glauben und als einen Ort der Zuversicht und Inspiration. Als eines der bedeutendsten Gotteshäuser der Christenheit und Wahrzeichen der Stadt Köln erfüllt die Kathedrale sowohl eine religiöse als auch eine kulturelle Funktion.

Der Betrieb eines solchen Bauwerks ist jedoch mit enormem Aufwand verbunden. Jährlich werden im Kölner Dom zwischen 1.800 und 2.000 Gottesdienste gefeiert. Gleichzeitig besuchen rund sechs Millionen Menschen aus aller Welt die Kathedrale. Der Dom muss täglich geöffnet, beaufsichtigt, gepflegt und restauriert werden. Allein für das Jahr 2026 sieht der Wirtschaftsplan Ausgaben von rund 16 Millionen Euro vor. Umgerechnet entspricht das durchschnittlichen Kosten von etwa 44.000 Euro pro Tag.

Diese Summe verdeutlicht, welche finanziellen Ressourcen notwendig sind, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und zugleich die jahrhundertealte Bausubstanz zu schützen.

Steigende Kosten und schwindende Rücklagen

In den vergangenen Jahren haben mehrere Entwicklungen die finanzielle Situation des Domes zunehmend erschwert. Wie in vielen Bereichen haben allgemeine Preissteigerungen und gestiegene Personalkosten auch hier zu deutlich höheren Ausgaben geführt. Gleichzeitig sind die Rücklagen, mit denen frühere Defizite ausgeglichen werden konnten, inzwischen weitgehend aufgebraucht.

Eine zentrale Rolle spielte dabei die Zeit der Corona-Pandemie. Während dieser Phase mussten wichtige Einnahmequellen zeitweise geschlossen bleiben. Die Turmbesteigung und die Schatzkammer des Domes konnten über längere Zeit nicht besucht werden, und auch die Zahl der Touristinnen und Touristen brach massiv ein. Um die dadurch entstandenen Einnahmeausfälle auszugleichen, griff die Domverwaltung auf vorhandene Rücklagen zurück.

Diese Reserven haben in den vergangenen Jahren zwar geholfen, die finanzielle Stabilität kurzfristig zu sichern, stehen nun jedoch kaum noch zur Verfügung.

Erste Sparmaßnahmen zeigen nur begrenzte Wirkung

Bereits vor einiger Zeit begann die Hohe Domkirche, auf die finanzielle Entwicklung zu reagieren. Zu den ersten Maßnahmen gehörten unter anderem höhere Eintrittspreise für die Turmbesteigung sowie für die Schatzkammer des Domes. Auch für Konzerte in der Kathedrale werden inzwischen häufiger Eintrittsgelder erhoben.

Darüber hinaus wurden organisatorische Veränderungen vorgenommen, um Kosten einzusparen. So ist der Dom in den frühen Morgen- und späten Abendstunden nur noch über das Nordportal zugänglich. Diese Maßnahme reduziert den Bedarf an Aufsichtspersonal. Zusätzlich wurden in der Turmhalle und an den Zugängen zum Chorumgang weitere Opferstöcke aufgestellt, um Besucherinnen und Besucher zu Spenden zu ermutigen.

Auch in der Dombauhütte wurden Einsparungen vorgenommen. Dombaumeister Peter Füssenich berichtet, dass frei werdende Stellen in den vergangenen Jahren teilweise nicht neu besetzt wurden. Dadurch sank die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von rund 100 auf 85. Mit dieser Personalstärke könne man den Domerhalt zwar weiterhin gewährleisten, jedoch nur noch in einem sehr begrenzten Rahmen.

Trotz dieser Maßnahmen zeigt sich inzwischen deutlich, dass sie zwar kurzfristig Entlastung gebracht haben, die strukturelle Finanzierungslücke jedoch nicht dauerhaft schließen konnten.

Finanzielle Unterstützung und neue Einnahmequellen

Domrendant Clemens van de Ven machte deutlich, dass die Liquiditätsreserven des Domes in absehbarer Zeit erschöpft sein werden. Um den Übergang zu einer neuen Finanzstruktur zu erleichtern, hat das Erzbistum Köln angeboten, den ursprünglich für 2027 geplanten Zuschuss bereits früher auszuzahlen.

Diese Unterstützung soll helfen, notwendige Investitionen vorzunehmen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Ziel ist es, den laufenden Betrieb des Domes langfristig zu sichern und künftig sogar einen jährlichen finanziellen Überschuss zu erwirtschaften, der wiederum in den Erhalt der Kathedrale fließen kann.

Neben Zuschüssen des Erzbistums leisten auch andere Institutionen wichtige Beiträge. Der Zentral-Dombau-Verein zu Köln zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Förderern des Domerhalts. Ebenso unterstützen das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln die Kathedrale finanziell.

Einführung einer Besichtigungsgebühr für Touristen

Um die Finanzierung dauerhaft zu stabilisieren, hat das Domkapitel nun eine weitere Maßnahme beschlossen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollen touristische Besucherinnen und Besucher für den Zugang zum Dom eine Besichtigungsgebühr entrichten.

Dompropst Assmann betont, dass dieser Schritt sorgfältig abgewogen worden sei. Auch wenn er für manche Menschen eine Veränderung gewohnter Abläufe bedeute, sei er notwendig, um den Betrieb des Domes langfristig zu sichern.

Gottesdienstbesucherinnen und -besucher sind von dieser Regelung ausdrücklich ausgenommen. Auch das stille Gebet sowie der Zugang zu Opferlichtern bleiben weiterhin kostenfrei möglich. Mitglieder des Zentral-Dombau-Verein zu Köln sollen ebenfalls keinen Eintritt zahlen müssen. Die Öffnungszeiten der Kathedrale bleiben unverändert: Der Dom ist weiterhin täglich von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends geöffnet.

Mögliche Auswirkungen auf Atmosphäre und Besucherströme im Kölner Dom

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sich die neue Gebühr nach einer gewissen Eingewöhnungszeit etablieren wird. Viele andere bedeutende Kathedralen Europas verlangen bereits seit Jahren Eintrittsgelder von touristischen Besucherinnen und Besuchern.

Zwar ist ein leichter Rückgang der Besucherzahlen denkbar, doch könnte dieser Effekt auch positive Seiten haben. Immer wieder erreichen das Domkapitel Beschwerden über die starke Geräuschkulisse und den großen Andrang im Inneren der Kathedrale. Eine geringere Besucherzahl könnte dazu beitragen, dass der Dom wieder stärker als sakraler Raum wahrgenommen wird und mehr Ruhe für Gebet und Andacht entsteht.

Eine Planungsphase soll Details klären

Die genaue Höhe der künftigen Besichtigungsgebühr steht derzeit noch nicht fest. In den kommenden Wochen will das Domkapitel ein differenziertes Preisgefüge entwickeln und auch über Sonderregelungen sowie mögliche Aktionstage mit freiem Eintritt nachdenken.

Darüber hinaus sollen organisatorische Fragen geklärt werden. Dazu gehören unter anderem ein neues Wegeleitsystem, definierte Besuchsbereiche innerhalb der Kathedrale sowie technische Lösungen für den Ticketverkauf. Auch bauliche Anpassungen könnten notwendig werden, um den Besucherfluss künftig besser zu steuern.

Kölner Dom: Die besondere Verwaltungsstruktur

Obwohl der Dom die Bischofskirche des Kölner Erzbischofs ist, wird er organisatorisch eigenständig verwaltet. Die Hohe Domkirche ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die durch das Metropolitankapitel vertreten wird.

Dieses Domkapitel besteht aus zwölf Geistlichen und wird vom Dompropst geleitet. Es ist verantwortlich für die Gestaltung der Gottesdienste, den Erhalt des Bauwerks und die Verwaltung der finanziellen Mittel. Anders als häufig angenommen, unterstehen Domkapitel und Dom nicht der direkten Kontrolle des Erzbistums.

Eine gemeinsame Verantwortung für ein Weltkulturerbe

Die Finanzierung des Domes basiert auf mehreren Säulen. Neben Zuschüssen des Erzbistum Köln und des Zentral-Dombau-Verein zu Köln tragen auch das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Stadt Köln zum Erhalt des Bauwerks bei. Hinzu kommen Einnahmen aus Spenden und eigenen Angeboten.

Mit der Einführung der neuen Besichtigungsgebühr übernimmt die Hohe Domkirche nun zusätzlich Verantwortung, um die Finanzierung breiter aufzustellen. Jede Spende und künftig auch jedes Domticket soll dazu beitragen, dieses einzigartige Bauwerk zu bewahren.

Dompropst Assmann hofft deshalb auf Verständnis und Unterstützung der Besucherinnen und Besucher. Für viele Menschen aus aller Welt ist der Kölner Dom ein Ort, der Staunen, Glauben und Geschichte miteinander verbindet. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, braucht das monumentale Bauwerk nicht nur starke Fundamente aus Stein, sondern auch ein solides finanzielles Fundament.