Das Programm am 11.11.2025: Köln feiert die Sessionseröffnung auf dem Heumarkt

Wenn am 11.11.2025 um Punkt 11:11 Uhr das Feuerwerk auf der Bühne am Heumarkt gezündet wird, steht Köln Kopf. Tausende Jecke feiern den Beginn der neuen Karnevalssession – ausgelassen, friedlich und mit ganz viel Herz. Unter dem Motto Alaaf – Mer dun et för Kölle! wird die Session 2026 zu einer Liebeserklärung an die Stadt, ihre Menschen und den kölschen Zusammenhalt.

Das Motto erinnert daran, was den Fastelovend so besonders macht: Engagement, Gemeinschaftssinn und Herzblut. Es würdigt die vielen Ehrenamtlichen, Künstler, Musiker, Helfer und Vereine, die den Karneval jedes Jahr aufs Neue mit Leben füllen. Denn der kölsche Karneval ist mehr als nur ein Fest – er ist ein Gefühl, das verbindet.

Früher Start in einen langen, jecken Tag

Schon früh am Morgen strömen die Jecken auf den Heumarkt. Ab 09:09 Uhr startet das offizielle Bühnenprogramm am 11.11.2025 mit der Begrüßung und den ersten musikalischen Acts. Bunte Kostüme, schwingende Fahnen und jede Menge kölsche Tön sorgen für ausgelassene Stimmung und die perfekte Einstimmung auf den großen Moment um 11:11 Uhr.

Mit dabei sind viele bekannte Gesichter der kölschen Musikszene, aber auch neue Talente, die das Publikum für sich gewinnen wollen. Bis in den Abend hinein reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten – mit Klassikern, modernen Hits und ganz viel kölschem Jeföhl.

Das neue Kölner Dreigestirn 2026

Ein besonders emotionaler Moment des Tages ist die Vorstellung des designierten Kölner Dreigestirns. In der kommenden Session werden Prinz Niklas I., Bauer Clemens und Jungfrau Aenne die Jecken durch die närrische Zeit führen. Drei echte kölsche Charaktere, die das Motto mit Leidenschaft leben.

Mit ihrer Herzlichkeit, Offenheit und Energie stehen sie sinnbildlich für den modernen Fastelovend: traditionsbewusst, aber nahbar und mit Freude am Miteinander. Ihre Vorstellung auf dem Heumarkt ist jedes Jahr ein Höhepunkt, der den offiziellen Start der Session begleitet.

Der Gänsehautmoment um 11:11 Uhr

Wenn die Uhr 11:10 schlägt, steigt die Spannung. Gemeinsam mit Kölns neuem Oberbürgermeister Torsten Burmester, Christoph Kuckelkorn, dem Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval, und dem Kinderdreigestirn wird der Countdown gezählt. Dann ist es soweit: 11:11 Uhr – die Session 2026 ist eröffnet!

Ein farbenfrohes Bühnenfeuerwerk, Musik und Jubel erfüllen den Platz. Dieser Moment steht sinnbildlich für das, was den Kölner Karneval ausmacht: Lebensfreude, Zusammenhalt und das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.

Das komplette Programm am 11.11. auf dem Heumarkt

09:09 Uhr – Begrüßung und Anmoderation

09:12 Uhr – Aluis

09:26 Uhr – Bel Air

09:41 Uhr – Chantarella

09:56 Uhr – Rabaue

10:11 Uhr – Auerbach

10:30 Uhr – Begrüßung durch Schlegelmilch und Cantz, Laut aber Schief, JP Weber und Michael Kuhl

10:42 Uhr – Bläck Fööss

11:00 Uhr – Torsten Burmester (Oberbürgermeister der Stadt Köln), Christoph Kuckelkorn (Präsident Festkomitee Kölner Karneval) und das Kinderdreigestirn

11:10 Uhr – Countdown

11:11 Uhr – Bühnenfeuerwerk

11:15 Uhr – Räuber

11:33 Uhr – Vorstellung des designierten Kölner Dreigestirns

11:50 Uhr – Eldorado

12:00 Uhr – Marita Köllner

12:10 Uhr – Cat Ballou

12:29 Uhr – Kasalla

12:48 Uhr – Kölsch Hänneschen

12:58 Uhr – Funky Marys

13:08 Uhr – Stadtrand

13:23 Uhr – Mätropolis

13:33 Uhr – Brings

13:53 Uhr – Scharmöör

14:03 Uhr – Kempes Feinest

14:17 Uhr – Miljö

14:36 Uhr – Domstürmer

14:55 Uhr – Klüngelköpp

15:15 Uhr – Paveier

15:35 Uhr – Höhner

15:55 Uhr – Druckluft

16:14 Uhr – Lupo

16:33 Uhr – Boore

16:51 Uhr – Rhytmussportgruppe

17:06 Uhr – Bohei

17:21 Uhr – Zack – Rocking Fastelovend

18:05 Uhr – Radiotones

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Kölsche Musik, Emotionen und pure Lebensfreude

Das Programm am 11.11. auf dem Heumarkt liest sich wie ein Best-of des kölschen Karnevals. Ob Bläck Fööss, Cat Ballou, Kasalla, Brings oder Höhner – sie alle bringen die unverwechselbare Mischung aus Nostalgie, Witz und moderner Energie auf die Bühne.

Doch auch die jüngeren Bands wie Stadtrand, Mätropolis oder Lupo zeigen: Der Fastelovend ist jung, lebendig und offen für Neues. Sie führen die kölsche Musiktradition fort und verbinden sie mit modernen Klängen, ohne den Herzschlag der Stadt zu verlieren.

Ein Tag für alle Jecken – auch zuhause

Die Sessionseröffnung auf dem Heumarkt ist längst mehr als eine Veranstaltung – sie ist ein Gefühl, das Menschen aus Köln, dem Rheinland und weit darüber hinaus verbindet. Hier treffen Generationen, Veedel und Freundeskreise aufeinander. Hier wird gemeinsam gesungen, gelacht und gelebt, was “Kölschsein” bedeutet.

Wer nicht selbst auf dem Heumarkt dabei sein kann, muss dennoch nicht auf den Start in den Fastelovend verzichten: Der WDR überträgt die Sessionseröffnung am 11.11.2025 kostenlos im Fernsehen und online per Livestream. Ab 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr können Zuschauer im ganzen Land das bunte Treiben vom Kölner Heumarkt erleben. Moderiert wird die Sendung von Guido Cantz und Andrea Schönenborn. Freuen darf man sich auf tolle Gäste, gute Laune, stimmungsvolle Musik – und natürlich auf echtes kölsches Jeföhl.

Wenn am Abend die letzten Klänge über den Platz hallen und die Radiotones den Tag beschließen, bleibt die Gewissheit: Der Fastelovend ist wieder da – mit aller Kraft, allem Herzblut und der Liebe zu dieser einzigartigen Stadt.

50 kölsche Lieder zur Eröffnung des Kölner Karnevals

Am 11.11.2025 es et endlich widder soweit – Kölle fiert, wat dat Zeug hält! Die neue Karnevalssession steht vor der Tür, un die Vorfreud es überall zu spüre. Damit mer schon vorher richtig in Schunkellaune kumme, ham mer für dich die perfekte kostenlose YouTube-Playlist zosammejestellt: 50 kölsche Lieder zur Sessionseröffnung 2025!

Ob du mitten op’m Heumarkt zwischen Tausende Jecke stehs oder doheim met Fründe un Familie e paar Bützje un Kölsch teilst – diese Playlist bringt dat echte Kölsche Jeföhl direkt zu dir. Kölle Alaaf!