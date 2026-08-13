KVB-Großbaustelle ab 14. August 2026: Linie 1 komplett getrennt – Was Fahrgäste jetzt wissen müssen

Die umfassende Sommerbaustelle der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) und der Stadt Köln geht ab Freitag, 14. August 2026, in die entscheidende und intensivste Phase. Durch die geplante Erweiterung der Arbeiten am Merheimer Gleisdreieck fallen die Bahnen der Linie 1 im gesamten rechtsrheinischen Abschnitt bis zur Endhaltestelle Bensberg komplett aus. Auch auf den Linien 7 und 9 gilt weiterhin ein stark verändertes Fahrplanangebot.

Die Beeinträchtigungen dauern bis zum Ende der Sommerferien am Mittwoch, 2. September 2026, an. Wir zeigen auf einen Blick, welche Ersatzbusse fahren, welche Alternativen Sie nutzen können und worauf sich gamescom-Besucher einstellen müssen.

Warum kommt es zu den Sperrungen auf den Linien 1, 7 und 9?

Ursache für die weitreichenden Trennungen im KVB-Netz ist eine Bündelung zahlreicher Großprojekte von Deutz bis nach Bensberg. Um mehrmalige Einzelsperrungen in den kommenden Jahren zu vermeiden, werden die Maßnahmen gebündelt durchgeführt:

Deutzer Brücke: Erneuerung der rechtsrheinischen Dehnfugen (Übergangskonstruktionen) und Reparaturen an der Schieneninfrastruktur. Während der Arbeiten kann die Brücke nicht von Stadtbahnen befahren werden.

Erneuerung der rechtsrheinischen Dehnfugen (Übergangskonstruktionen) und Reparaturen an der Schieneninfrastruktur. Während der Arbeiten kann die Brücke nicht von Stadtbahnen befahren werden. Hochwasserschutz Mindener Straße: Einbau eines neuen, innovativen Hochwasserschutztors an der U-Bahn-Tunneleinfahrt zur Absicherung des Stadtbahnnetzes bei Rhein-Hochwasser.

Einbau eines neuen, innovativen Hochwasserschutztors an der U-Bahn-Tunneleinfahrt zur Absicherung des Stadtbahnnetzes bei Rhein-Hochwasser. U-Bahn-Station Bahnhof Deutz/Messe: Sanierung und Erneuerung des Bodenbelags auf der Fahrebene unter Berücksichtigung moderner Brandschutzauflagen.

Sanierung und Erneuerung des Bodenbelags auf der Fahrebene unter Berücksichtigung moderner Brandschutzauflagen. Streckennetz Linie 1: Umfassende Sanierung von Schienen, Oberleitungen, Signaltechnik, Bahnübergängen und Bahnstromversorgung im gesamten Abschnitt zwischen Merheim, Brück, Refrath und Bensberg.

Phase 3 ab 14. August 2026: Alle Stadtbahn-Verbindungen im Überblick

Ab Freitag, 14. August 2026 (ca. 3:00 Uhr), tritt die finale Bauphase 3 in Kraft. So fahren die Bahnen im KVB-Netz bis zum 2. September 2026:

Linie 1: Kompletttrennung im Rechtsrheinischen

Aus dem Westen: Die Bahnen fahren von Weiden West kommend nur bis zur Haltestelle Heumarkt , wenden dort und fahren zurück Richtung Weiden.

Die Bahnen fahren von kommend nur bis zur Haltestelle , wenden dort und fahren zurück Richtung Weiden. Rechtsrheinisch: Zwischen Heumarkt und Bensberg fahren keine Stadtbahnen.

Linie 7: Wenden am Neumarkt

Aus dem Westen: Bahnen aus Frechen Benzelrath (sowie Verstärkerfahrten ab Aachener Str./Gürtel) fahren bis Neumarkt und wenden über die Nordseite.

Bahnen aus (sowie Verstärkerfahrten ab Aachener Str./Gürtel) fahren bis und wenden über die Nordseite. Rechtsrheinisch: Kein Bahnbetrieb zwischen Neumarkt und Zündorf.

Linie 9: Getrennter Betrieb auf zwei Abschnitten

Linksrheinisch: Bahnen aus Sülz (Hermeskeiler Platz) fahren bis Heumarkt und wenden dort.

Bahnen aus fahren bis und wenden dort. Rechtsrheinisch: Bahnen pendeln zwischen Königsforst und Bahnhof Deutz/Messe. Trotz der Umbauarbeiten in der U-Bahn-Station Deutz bleibt ein Gleis nutzbar.

Ersatzbusse im Einsatz: Linien 101, 107 und neu 109

Um den Ausfall der Bahnen aufzufangen, setzt die KVB ein umfangreiches Ersatzbus-Netz ein. Bitte planen Sie insbesondere während des Berufsverkehrs deutlich mehr Zeit ein.

Linie 101 (Ersatz für Linie 1): Fährt durchgehend zwischen Neumarkt und Bensberg (ca. 18,2 km). Fahrzeit: ca. 55 bis 60 Minuten. Anbindung an den Bahnhof Deutz/Messe ist gegeben (die Haltestelle Koelnmesse wird von der 101 jedoch nicht angefahren).

Fährt durchgehend zwischen und (ca. 18,2 km). Fahrzeit: ca. 55 bis 60 Minuten. Anbindung an den Bahnhof Deutz/Messe ist gegeben (die Haltestelle Koelnmesse wird von der 101 jedoch nicht angefahren). Linie 107 (Ersatz für Linie 7): Fährt umsteigefrei zwischen Neumarkt und Zündorf (ca. 17 km). Fahrzeit: ca. 47 Minuten.

Fährt umsteigefrei zwischen und (ca. 17 km). Fahrzeit: ca. 47 Minuten. Linie 109 (Neu ab 14. August 2026 als Zusatz für Linie 9): Fährt zwischen Neumarkt und Koelnmesse (ca. 2,8 km). Fahrzeit: ca. 11 bis 12 Minuten.

Einstiegspunkte am Neumarkt

Alle Ersatzbusse (101, 107 und 109) starten und enden auf der Neumarkt-Nordseite (Bussteig A). Ein zweiter zentraler Einstieg befindet sich in unmittelbarer Nähe auf der Cäcilienstraße vor dem Rautenstrauch-Joest-Museum.

Hinweis für Busfahrgäste: Der Einstieg in die regulären KVB-Buslinien 136 und 146 verlagert sich am Neumarkt an den Bussteig B (gegenüber dem Kölner Gesundheitsamt).

Schnellere Alternativen: Stadtbahn-Linien 3 und 4 nutzen

Die Stadtbahn-Linien 3 und 4 sind von den Baumaßnahmen unberührt und fahren auf ihren gewohnten Linienwegen. Sie bieten direkte und schnelle Alternativen, um den Rhein zu überqueren:

An den Knotenpunkten Neumarkt und Bahnhof Deutz / LANXESS arena können Fahrgäste unkompliziert zwischen den Linien 1, 9 und den Linien 3, 4 umsteigen.

und können Fahrgäste unkompliziert zwischen den Linien 1, 9 und den Linien 3, 4 umsteigen. Der Fußweg zwischen der oberirdischen Haltestelle Bahnhof Deutz / LANXESS arena und der U-Bahn-Station Bahnhof Deutz / Messe dauert über die gemeinsame Verteilerebene nur wenige Minuten.

Wichtige Einschränkungen bei den Park & Ride-Plätzen (P&R)

Während der Baumaßnahmen stehen zwei wichtige P&R-Anlagen im rechtsrheinischen Gebiet nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung:

P&R Bensberg: Wegen der ohnehin geringeren Nachfrage durch die Bahn-Trennung wird die Tiefgarage unter dem Busbahnhof Bensberg vom Juli bis 17. August 2026 komplett saniert und bleibt gesperrt.

Wegen der ohnehin geringeren Nachfrage durch die Bahn-Trennung wird die Tiefgarage unter dem Busbahnhof Bensberg vom komplett saniert und bleibt gesperrt. P&R Brück: Bleibt noch bis zum September 2026 vollgesperrt. Das Areal dient als zentrale Baueinrichtungs- und Lagerfläche für Baumaterialien und Baufahrzeuge.

Empfohlene Ausweichmöglichkeiten: Autofahrer werden gebeten, auf die P&R-Anlagen Thielenbruch (Umstieg in Linie 3) oder Schlebusch (Umstieg in Linie 4) auszuweichen.

Anreise zur gamescom 2026 (26. bis 30. August)

Zur gamescom auf dem Gelände der Koelnmesse werden Ende August wieder rund 100.000 Besucherinnen und Besucher täglich erwartet. Durch die Netztrennung wird die An- und Abreise angepasst:

Eingang Ost: Erreichbar mit den Stadtbahn-Linien 3 und 4 (Haltestelle Koelnmesse) oder dem Ersatzbus 109 ab Neumarkt. Um Stauungen vor dem Messegelände zu vermeiden, wird die Haltestelle des Ersatzbusses 109 um etwa 250 Meter nach Süden verlegt.

Erreichbar mit den Stadtbahn-Linien (Haltestelle Koelnmesse) oder dem Ersatzbus ab Neumarkt. Um Stauungen vor dem Messegelände zu vermeiden, wird die Haltestelle des Ersatzbusses 109 um etwa 250 Meter nach Süden verlegt. Haupteingang (Messeplatz): Erreichbar über den S- und Regionalbahnhof Messe/Deutz (S-Bahn, RB, RE, Fernverkehr) sowie aus dem rechtsrheinischen Stadtgebiet mit der Stadtbahn-Linie 9 (Pendelbetrieb ab Königsforst).

Erreichbar über den S- und Regionalbahnhof (S-Bahn, RB, RE, Fernverkehr) sowie aus dem rechtsrheinischen Stadtgebiet mit der Stadtbahn-Linie (Pendelbetrieb ab Königsforst). KVB-Rad: Eine flexible Ergänzung für die letzte Meile. Abo-Kunden nutzen die Leihräder 30 Minuten pro Fahrt kostenfrei. Die Ausleihe erfolgt über die KVB- oder nextbike-App.

Mögliche KVB-Verzögerungen zum Schulstart am 2. September 2026

Durch die Gleiserneuerung am Merheimer Dreieck ist der Betriebshof Merheim vom 14. August bis zum 2. September nicht für Stadtbahnen erreichbar. Wartungs- und Reparaturarbeiten wurden vorübergehend in die Hauptwerkstatt Weidenpesch und andere Standorte verlagert.

Da dort jedoch nicht das gewohnte Reparaturpensum bewältigt werden kann, warnt die KVB bereits vorsorglich: Zum Schuljahresbeginn am Mittwoch, 2. September 2026, könnte es zu Engpässen im Fahrzeugpark und vereinzelt zu Fahrplanunregelmäßigkeiten kommen. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt in der KVB-App oder online unter www.kvb.koeln/bau informieren.