Lassen Sie Stress und Hektik hinter sich und erleben Sie mit CityNEWS einen ruhigen, erholsamen oder auch aktiven Kurzurlaub im wunderschönen Zillertal in Tirol in Österreich. Wenn der Alltag mal wieder zu bunt wird, können Sie hier Kraft tanken und Erholung finden.

Schon die Royals wussten das Zillertal in Tirol zu schätzen, denn das Adelsgeschlecht “Hackl” von Angerberg ließ sich in Fügen nieder. Einer der Gründe war mit Sicherheit die herrliche Bergwelt. Hier lässt sich nach Herzenslust gemütlich über grüne saftige Bergwiesen schlendern. Aber auch ausgiebige Wandertouren sind hier möglich. Wer es etwas aktiver mag, der kann sich an den schroffen Berggipfeln versuchen und diese erklimmen.

Wer müde und hungrig vom Wandern und Klettern ist, macht es einfach wie die Royals und nimmt sein königliches Dinner an der reich bestückten Tafel ein und legt anschließend seine sommerliche Robe im prunkvollen Schlafgemach ab. Zugegeben, die Tafel im KOSIS Sports Lifestyle Hotel ist ein wenig kürzer, dafür ist das Mahl bzw. Menü umso ausgefeilter. Und die Schlafgemächer sind zwar pompös, aber doch moderner als in vergangenen Zeiten.

Süßes Nichtstun nach getaner Tat

Checkt man im Hotel ein, sollte man nach Möglichkeit seine Wander- und seine Golfschuhe einpacken. Die Golfschuhe lassen sich dann gleich am 18-Loch-Championship-Golfplatz Zillertal in Uderns nutzen. Ist man ein Bike-Fan, sollte man auch dieses einpacken, denn das Zillertal kann man getrost als Zweirad-Eldorado bezeichnen. Kann man sein Bike nicht mitbringen, gibt es vor Ort die Möglichkeit, sich ein E-Bike zu leihen.

Hat man sich ordentlich ausgepowert, macht man es wie die Könige. Früher zogen diese sich in die Badewanne zurück. Heute greift man sich einen flauschigen Bademantel und frönt dem süßen Nichtstun im KOSIS Lifestyle Spa.

Irgendwann meldet sich dann mit Sicherheit der Hunger und so folgt dann der nicht unbedingt letzte Punkt des Tages: das royale Mahl. Hier hat man die freie Wahl zwischen der Show-Kitchen mit kulinarischen Überraschungen, dem Fingerfood in der KOSIS Fun Food Bar oder einem À-la-carte-Menü im Restaurant KOSIS Wine & Dine. Nach einem Tag voller Aktivitäten und Eindrücken hat man sich dann eine geruhsame Nacht in modernen Zimmern und Suiten verdient.

Weitere Infos unter: www.hotel-kosis.at

KOSIS Sports Lifestyle Hotel Dorfplatz 2

A-6263 Fügen / Zillertal

Tel.: 0043 – 52 88 62 26 6

Mail: info@hotel-kosis.at

Mit CityNEWS im Zillertal royale Gelüste und bunte Erlebnisse genießen

CityNEWS verlost einen Aufenthalt für zwei Personen mit zwei Übernachtungen inkl. Halbpension im KOSIS Sports Lifestyle Hotel. Wir wünschen viel Glück bei der kostenfreien Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 13.06.2022. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder bar auszahlbar. An- und Abreisekosten gehen zu Lasten des Gewinners.

Hier finden Sie unsere weiteren Gewinnspiele!

Das Gewinnspiel wird durchgeführt von Agentur Comma GmbH und CityNEWS. Es gelten unsere Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen und Hinweise zum Datenschutz.