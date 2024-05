Wiedereröffnung der modernisierten Tourist Information am Kölner Dom

Nach umfassenden Modernisierungsarbeiten öffnete die Tourist Information von VisitKöln am Freitag, den 24. Mai 2024, wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit. Dank ihrer zentralen Lage im Herzen von Köln ist sie ein wichtiger Anlaufpunkt für Besucher aus aller Welt, die dort umfassende Informationen über Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und kulturelle Highlights der Domstadt erhalten. Zusätzlich bietet sie individuelle Empfehlungen und maßgeschneiderte Tipps für einen gelungenen Aufenthalt in der Rheinmetropole.

Modernisierung als Teil der Gesamtstrategie

Die Modernisierung ist ein Bestandteil der strategischen Neuausrichtung der KölnTourismus GmbH. Die Tourist Information wird in das Gesamtinstrumentarium der touristischen Kommunikation integriert und bietet künftig ein verbessertes Serviceangebot in einem modernen und zeitgemäßen Ambiente. Der frische Auftritt im Haus direkt am Kölner Dom reflektiert nun die neue Arbeitsweise als Destinationsmanagementorganisation.

Die ursprüngliche Idee des ‚Haus des Tourismus‘ aus den 1950er Jahren wurde dabei berücksichtigt, und denkmalgeschützte Elemente wurden in das Gesamtkonzept integriert. Das neue Design umfasst ein großzügiges Entrée im Erdgeschoss, Gesprächsinseln und digitale Stationen sowie eine Bücher- und Leseecke auf der Zwischenebene. Der KölnShop befindet sich nun hauptsächlich auf der Empore im ersten Obergeschoss, von wo aus ein beeindruckender Blick auf den Dom geboten wird.

Das Kölner Designbüro Haufekonzept entwickelte das neue Design, das die Werte der touristischen Marke Kölns in Aufenthaltsqualität übersetzt. Es lädt Gäste zum Verweilen ein und schafft Raum, um Informationen zu vertiefen, wobei der Charakter des Hauses zeitgemäß inszeniert und durch zukunftsweisendes Design weiterentwickelt wurde.

Schwerpunkt Digitalisierung bei Tourist Information

Ein zentraler Schwerpunkt des Umbaus lag auf der Digitalisierung, um ein verbessertes Serviceangebot zu bieten. Durch die Nutzung von Progressive Web Apps (PWA) und digitalen Informationselementen wird der Rahmen für die persönliche Beratung optimiert. Gleichzeitig können Informationen selbstständig an Touch-Screens recherchiert werden. Diese Anwendungen ergänzen das bestehende Webangebot von VisitKöln, indem die Ergebnisse der individuellen Recherche per QR-Code direkt auf das Smartphone übertragen und für den Köln-Aufenthalt genutzt werden können.

Es stehen zwei Varianten der PWA-Anwendungen zur Verfügung: Eine interaktive Kartenansicht mit kuratierten Routenvorschlägen und ein ‚Erlebnisplaner‘, mit dem Sehenswürdigkeiten, gastronomische Angebote und Events nach Zeitraum gefiltert durchstöbert werden können.

Energieeffiziente Modernisierung

Ein weiterer Schwerpunkt der Modernisierung war die energetische Sanierung des Innenbereichs. Hierbei wurden die Be- und Entlüftung, die Heizanlage (Wärmetauscher und Fernwärme) sowie die Stromversorgung berücksichtigt. Nachhaltige Modernisierungen wurden überall dort vorgenommen, wo es der Denkmalschutz erlaubte.

Weitere Infos unter: www.koelntourismus.de