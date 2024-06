Come-Together-Cup: 30 Jahre Vielfalt und Gemeinschaft in Köln

Am Donnerstag, dem 30. Mai 2024, wird auf den Stadionvorwiesen in Köln-Müngerdorf wieder beim Come-Together-Cup (CTC) gekickt und das 30-jährige Jubiläum mit einem bunten Informations- sowie Unterhaltungsprogramm gefeiert. Erstmalig nehmen 90 Teams teil: Frauen-, Männer- und Mixed-Teams sowie inklusive Teams und trans*, inter*, nicht-binäre Teams aus allen Bereichen der Gesellschaft setzen ein deutliches Zeichen für ein respektvolles Miteinander, Vielfalt und Toleranz. Fußballbegeisterte und interessierte Menschen sind herzlich eingeladen, den bunten Tag mitzuerleben. Der Eintritt ist frei!

Frühstart: Fußballturniere beginnen ab 8:30 Uhr

Bereits um 8:30 Uhr beginnen die ersten Fußballturniere auf den Stadionvorwiesen im Sportpark Müngersdorf. Ab 12 Uhr startet das bunte Freundschaftsfest, das neben vielen Ständen von Institutionen, Sponsoren und gemeinnützigen Organisationen ein vielfältiges Informations- und Unterhaltungsprogramm bereithält.

Höhepunkte des Tages

Zu den beliebten Highlights gehören der “Promi-Spaßkick” (16 Uhr), der “Moment of Silence” (17:45 Uhr), und die “Come-Together-Herz-Verleihung” (18 Uhr). Beim “Promi-Spaßkick” stellen Kölner Persönlichkeiten aus TV, Politik, Kultur und Sport ihr fußballerisches Können humorvoll unter Beweis. Das “Come-Together-Herz”, welches Alltagshelden für ihren Einsatz für ein wertschätzendes Miteinander und gesellschaftliche Vielfalt auszeichnet, wird in diesem Jahr an die “StattGarde Colonia Ahoj” verliehen. Das Come-Together-Cup-Programm verspricht ein kunterbuntes Erlebnis mit Auftritten zahlreicher Gruppen und Bands, darunter die Brassband Knallblech, Julie Voyage und Cat Ballou (20:30 Uhr).

Unterstützung für wohltätige Organisationen

Alle Beteiligten nehmen den Grundgedanken des Come-Together-Cup zum Anlass, die Aidshilfe Köln e.V. sowie die Organisation anyway e.V. mit großzügigen Spenden zu unterstützen.

Der Come-Together-Cup spiegelt wie kaum ein anderes Event das in der Stadt Köln verbreitete Selbstverständnis von Weltoffenheit und Integration aller gesellschaftlicher Gruppen wider.

Wachstum und Bedeutung des Come-Together-Cup seit 1994

Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 1994 bis heute hat der CTC nicht nur an Besucher- und Teilnehmerzahlen zugenommen, sondern auch über Köln hinaus an großer Bedeutung gewonnen. Der Come-Together-Cup ist ein wichtiger Anstoß für Veränderung in der Welt des Sports – insbesondere des Fußballs. Der Grundgedanke, verschiedene Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zusammenzubringen und Vielfalt und Sport zu feiern, ist dabei über 30 Jahre konsequent festgehalten worden.