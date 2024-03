Köln erleben – das neue Kölnische Stadtmuseum

Am 23. März 2024 öffnete das Kölnische Stadtmuseum seine Pforten am neuen Standort in der Minoritenstraße 13. Mit innovativer Inszenierung und moderner Erzählweise lädt es ein, die Vergangenheit und Gegenwart der Stadt neu zu entdecken. Das Museum ist nicht einfach nur umgezogen. Es hat eine wahre Metamorphose durchlebt, sowohl inhaltlich als auch optisch. Mitten im Herzen der Stadt, im ehemaligen Modehaus Franz Sauer, ist ein neuer, wichtiger Kulturort entstanden: für das kölnische Erbe, das Kölner Lebensgefühl und die Kölner Identität.

Mehr als nur ein Museum

Das Museumskonzept geht über die klassische Präsentation hinaus. Es ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs, der zum Nachdenken anregt und gleichzeitig unterhält.

Acht epochenübergreifende Frageräume bilden den Kern der Ausstellung. Themen wie Liebe, Wut, Angst und Hoffnung werden anhand von Objekten und Geschichten aus allen Epochen beleuchtet. So entsteht ein lebendiges Bild der Stadt und ihrer Bewohner.

Das neue Museum lädt alle ein, sich aktiv einzubringen. Ob durch digitale Installationen oder hands-on Exponate, die Besucher können die Ausstellung mitgestalten und ihre eigenen Perspektiven einbringen.

Das neue Kölnische Stadtmuseum ist ein partizipatives Haus, nicht nur bei der Konzeption der Ausstellung. Die Besucher sich aktiv einbringen und ihre Meinungen, Wünsche und Kommentare hinterlassen. Viele Installationen in den Ausstellungsbereichen laden digital und analog ein, zu spielen, zu kommentieren oder sich miteinander auszutauschen.

Im frei zugänglichen Foyer bietet der sogenannte “Open Space” den Besuchern die Möglichkeit, sich immer wieder aktuell mit wichtigen Gegenwartsthemen und Zukunftsfragen zu beschäftigen. Die wechselnden Präsentationen wird das Museum gemeinsam mit Partnern aus der Stadtgesellschaft, zum Beispiel Künstlern, Vereinen, Firmen, Institutionen und Initiativen erarbeiten. Die erste Bespielung des “Open Space” ist für Sommer 2024 geplant.

Barrierefreiheit und vielfältige Angebote im Stadtmuseum

Das Museum ist barrierefrei zugänglich und bietet verschiedene Vermittlungsformate für alle Besuchergruppen. Führungen, Schulprogramme und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm ergänzen die Ausstellung.

Stefan Charles, Beigeordneter für Kunst und Kultur: “Diese neue, zukunftsorientierte Inszenierung unterstreicht Kölns Ruf als innovative Kulturstadt. Mit dieser Ausstellung werden wir neue Räume für die Kultur erobern. Wir gehen mit dem Museum bewusst ins Zentrum von Köln, um einen Dritten Ort für alle Menschen in der Stadt zu schaffen. Das ist eine große Herausforderung, auf die sich das Stadtmuseum aber intensiv vorbereitet hat.”

Für das Museumsteam war es eine besondere Herausforderung, die Stadtgeschichte in einem ehemaligen Kaufhaus in Szene zu setzen – aber zugleich auch eine große Chance. “Wir schlagen hier ein ganz neues Kapitel auf”, freut sich Museumsdirektor Dr. Matthias Hamann auf die Eröffnung. “Mit dem ungewöhnlichen Ort, dem überraschenden Ausstellungskonzept und der modernen Szenografie, wird die neue Dauerausstellung auch überregional für Aufmerksamkeit sorgen.”

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Das Museum ist dienstags von 10 bis 20 Uhr und mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Euro).