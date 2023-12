LebensWert e.V. veranstaltet Weihnachtsgala zugunsten der Psychoonkologie

Schon ist wieder die Weihnachtszeit angebrochen und auch in diesem Jahr bedankt sich der Verein LebensWert e.V. wie in jedem Jahr mit seiner Weihnachtsgala am 3. Dezember 2023 bei seinen Mitgliedern, Freunden und Förderern für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Die Gäste können sich bei der Gala über ein buntes Programm mit Arien, Chansons, Klassik und Pop freuen. Zudem möchte der Verein zur Förderung der Psychoonkologie mit der Gala am ersten Advent interessierte Bürger über seine Arbeit informieren.

Erlös zugunsten des Fördervereins

Auf der Weihnachtsgala treten bekannte Künstler ohne Gage auf, um den Verein zu unterstützen. Freuen können sich die Gäste dabei auf die Kölner Sängerin Gaby Koof, die gerne mal Chansons auf Französisch beginnt und diese dann auf Kölsch beendet. Außerdem wird das Trio Wildes Holz, bestehend aus Tobias Reisige, Markus Conrads und Johannes Behr, die Zuhörer mit Blockflöte, Gitarre, Kontrabass und genreübergreifenden Klängen begeistern. Ein Klassik-Ensemble sowie natürlich der LebensWert-Chor, der aus aktuellen und ehemaligen Krebs-Erkrankten besteht und von Opernsänger Jong-Cheol Park geleitet wird, runden das abwechslungsreiche Programm ab. Die Moderation des Abends übernimmt die Journalistin und TV-Moderatorin Simone Standl. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt LebensWert e.V. zugute.

Die Weihnachtsgala findet am 3. Dezember 2023 im KOMED-Saal im KOMED-Haus im Media-Park 7 in 50670 Köln statt und startet mit einem Sektempfang. Der Beginn ist 18:00 Uhr, Einlass ist um 17:00 Uhr. Der Eintritt kostet 20,00 Euro. Die Karten können ausschließlich vorab bestellt werden unter 0221 – 47 89 71 90.

LebensWert e.V. – Verein zur Förderung der Psychoonkologie

Für viele Menschen ist schon die Diagnose Krebs ein großer Schock. Andere fallen erst später in ein tiefes Loch, teilweise auch erst nach der Behandlung. Bei der Überwindung kann hier oft professionelle Unterstützung zur seelischen Stärkung und nachhaltigen Stabilisierung helfen. Dabei steht der kranke Mensch in seiner Ganzheit im Mittelpunkt. Die Möglichkeiten reichen von psychologischen Gesprächen über Kunst-, Musik- und Bewegungstherapien bis hin zur psychosozialen Krebsberatung. Dabei steht die Unterstützung allen Patienten der Uniklinik Köln sowie wie allen ambulanten Patienten der Region im Rahmen der Krebsberatung unbürokratisch und kostenfrei zur Verfügung.

Spendenverdopplungsaktion der Bethe-Stiftung

Der gemeinnützige Förderverein LebensWert e.V. finanziert die als Psychoonkologie bezeichnete Hilfe, denn diese wird noch nicht durch die Krankenkassen refinanziert. Das Kölner Psychoonkologie-Projekt ist daher auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen über die Spendenverdopplungs-Aktion der Bethe-Stiftung. Im Rahmen dieser Aktion unterstützt die Bethe-Stiftung soziale Projekte, die um das Wohl von Kindern bemüht sind. Nun wurde LebensWert für diese Aktion ausgewählt.

Hilfe für Kinder krebskranker Eltern

Auf Antrag des Fördervereins wurde diesem vonseiten der Bethe-Stiftung ein Betrag von 4.000 Euro in Aussicht gestellt, sofern es gelingt, den gleichen Betrag in Form von Spenden zu generieren. Im Erfolgsfall würde dies bedeuten, dass es mit einem Betrag von insgesamt 8.000 Euro möglich wäre, die Arbeitszeit der Mitarbeiter auszuweiten und somit die entsprechende Versorgung von Kindern krebskranker Eltern zu ermöglichen. Das Projekt mit dem Namen “Kinder krebskranker Eltern” (KKE) läuft bereits seit dem 1. Oktober 2023 und endet zum 31. Dezember 2023.

Der Förderverein bittet daher um Unterstützung in Form von Spenden auf das Konto: