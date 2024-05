Luxuriöser Schlaf mit Betten Bischoff Köln

Seit über 33 Jahren ist Betten Bischoff Köln die führende Adresse für hochwertige Betten und eine bewährte, professionelle Liegeanalyse. Die exklusiven Premium-Marken fertigen echte Designer- und Boxspringbetten mit erstklassigen Materialien, die auch nach vielen Jahren noch in bester Qualität erstrahlen. Gefertigt werden die Luxus- und Designmöbel liebevoll von Hand in Deutschland, Frankreich und England.

Zu den renommierten Marken zählen Schramm, Treca Paris und Vispring. Sie fertigen die individuell hochwertigen Betten nach den Wünschen der Kunden an. Besondere Qualitätsmerkmale sind dabei beispielsweise die Langlebigkeit von motorisch verstellbaren Modellen. Oder scheinbar kleine Details wie ofenthermisch vergütete und dauerelastische Federn in Schramm Taschenfederkernmatratzen, die resistent gegen Ermüdung und Überbelastung sind – weltweit einzigartig. Besteht ein Taschenfederkern aus ofenthermisch vergüteten Federn, verfügt er über eine deutlich stärkere Rückstellkraft. Er hat sozusagen ein Erinnerungsvermögen und unterliegt so keinem Verschleiß.

Betten Bischoff bietet individuelle Modelle für jeden Geschmack

Alle, die die Luxusbetten von Treca Paris und Schramm erwerben möchten, finden vor Ort eine besonders große Verkaufsfläche sowie fachmännische Beratung. Betten Bischoff Köln ist das Treca Paris Club Privilege Fachgeschäft! Aber im Fachgeschäft in Köln-Rodenkirchen finden Kunden nicht nur Möbel für die nächtliche Ruhe, sondern auch zertifizierte Schlafberater, die dabei helfen, die beste Matratze und so den besten Schlaf zu finden.

Das hochwertige Sortiment umfasst außerdem Stoffbetten mit bester Qualität, die ganz individuell dem jeweiligen Geschmack angepasst werden können. Diese werden mit dem Lattenrost und der Matratze kombiniert, der am besten zum jeweiligen Kunden passt. Hunderte Stoffe und Farben machen aus jedem Modell zudem ein hochwertiges Unikat, dass individuell hergestellt wird. Eine Manufaktur fertigt ein solches Doppelbett bereits ab 4.000 Euro an.

Spezielles Angebot für Senioren

Besonders stolz ist Betten Bischoff Köln darauf, auch ein Sortiment für Senioren anzubieten: modische Seniorenbetten mit intelligenten motorischen Funktionen für einen unbeschwerten Alltag! Hier kann man komfortable Modelle entdecken, die mehr können, als man denkt. Diese stilsicheren Liegemöbel machen das Aufstehen leichter und der Kunde kommt so unbeschwert durch den Tag. Dank der großen Auswahl an Designs, Farben und Massivhölzern wird das Modell für Senioren nicht nur eine Alltagshilfe, sondern ein schickes Möbel im eigenen Stil!

Exklusive Bettwäsche von Schlossberg

Neben den hochwertigen Betten und Schlafzimmermöbeln bietet Betten Bischoff Köln auch exklusive Bettwäsche von Schlossberg und Christian Fischbacher in edler Schweizer Qualität. Bei einem Besuch kann man sich vom breiten Sortiment und Fachwissen überzeugen lassen und sich den Luxus eines hochwertigen Möbels gönnen.