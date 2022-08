Der Kölner Tanzbrunnen: Die vielseitige Event-Location am Rhein

Es gibt wahrscheinlich nur ganz wenige Kölner, die den Tanzbrunnen nicht kennen und ihn nicht schon mindestens einmal besucht haben. Ob zu einem Live-Konzert, für einen Bummel über den Fischmarkt, einer Veranstaltung im Theater oder einem entspannten Tag im km 689 Cologne Beach Club, Gelegenheiten für einen Besuch der Event-Location gibt es immer. Und als besonderes Highlight winkt dabei ein Blick über den Rhein sowie auf die Skyline mit Altstadt und Kölns Wahrzeichen, den Dom.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des Tanzbrunnens im Jahr 1950 mit Architekt Josef Op Gen Orth. Er errichtete im bereits im Jahr 1928 entstandenen Kultur- und Freizeitpark einen Brunnen mit einem begehbaren Rondell in der Mitte. Diese Plattform diente unter anderem als Tanzfläche, daher der Name “Tanzbrunnen”. 1957 kam dann anlässlich der Bundesgartenschau das Sternwellenzelt als Dach dazu. Konstruiert wurde das Zeltdach von Professor Frei Otto, der Jahre später auch das berühmte Dach des Münchner Olympiastadions erschuf.

Open-Air-Location, Theater, Beach-Club und mehr

Über die Jahre entwickelte sich der Tanzbrunnen zusammen mit dem Open-Air-Gelände sowie dem Theater unter der Verwaltung der Koelncongress GmbH zu einer Location für viele verschiedene Events. So finden hier regelmäßig Open-Air-Konzerte regionaler, nationaler und internationaler Künstler aus den Bereichen Rock, Pop, Soul, Rap oder Comedy statt. Dabei können sich bis zu 12.500 Zuschauer an den Konzerten erfreuen. Aber auch Märkte, wie z.B. der Fischmarkt, der bis Oktober einmal in Monat stattfindet, locken Besucher an.

Zudem nutzen auch Unternehmen die Event-Location für ihre Firmenfeiern, für Produktpräsentationen und vieles mehr. Ist eine größere Veranstaltung geplant, lassen sich die verschiedenen Bereiche wie das Open-Air-Gelände oder das Theater, aber auch die unmittelbar angrenzenden Rheinterrassen mit Parksaal und Biergarten miteinander kombinieren. Ebenso lässt sich der km 689 Cologne Beach Club integrieren. So entsteht eine ganz eigene, vielfältig nutzbare Erlebniswelt.

Koelncongress GmbH bietet Full-Service im Kölner Tanzbrunnen

Egal um welches Event es geht, wichtig ist eine individuelle und professionelle Planung und Umsetzung. Die Location ist nur ein Element, weitere sind Musik, Dekoration, Catering etc. Um die Veranstaltung einzigartig zu machen und ihr eine eigene Note zu verleihen, bedarf es eines stimmigen Gesamtkonzeptes. Hier bietet die Koelncongress GmbH einen Full-Service an, unabhängig davon, ob das Gesamtpaket oder Einzelbausteine aus dem Serviceportfolio gewünscht werden. So kann man sicher sein, dass das Event ein Besonderes und Einzigartiges wird und die Gäste es noch lange in Erinnerung behalten.

Tanzbrunnen Köln Rheinparkweg 1

50679 Köln Tel.: 0221 – 28 47 91 0