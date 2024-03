Action, Spaß und Spiel auf der Deutzer Kirmes

Kirmes-Fans können sich freuen: Vom 30. März bis zum 07. April 2024, pünktlich zu Ostern, findet wieder das beliebte Volksfest auf dem Gelände der Deutzer Werft statt. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Fahrgeschäfte, Kinder- und Spielattraktionen, Losbuden sowie ein großes Feuerwerk die Besucher anlocken. Dabei hatte es im Vorfeld viel Ärger und Kritik um die Ausrichtung der Veranstaltung gegeben.

Ausrichter per Los bestimmt

Bisher richtete, fast schon traditionsgemäß, die Gemeinschaft der Kölner Schausteller (GKS) das Event aus. Vergangenes Jahr entschied die Stadt Köln dann, den Ausrichter für das Events per Los zu entscheiden, das es dieses Mal mehrere Bewerber gab. Neben der GKS hatte sich unter anderem auch der Leverkusener Schausteller Wilfried Hoffmann beworben. Auf diesen fiel das Los nach monatelangem Bangen Ende Februar dann auch, was zu heftigen Reaktionen von Seiten der GKS, deren Mitglieder um ihre Existenz fürchteten, führte. Wilfried Hoffmann begegnete den Befürchtungen mit der Ankündigung, bei der Auswahl der Attraktionen Schausteller aus Köln zu bevorzugen und lud auch die Mitglieder der GKS dazu ein, sich zu bewerben.

Stadt Köln Eigentümer der Strom-Verteilerkästen

Damit war der Ärger jedoch noch nicht ausgestanden. Denn nun verweigerte die GKS dem neuen Veranstalter den Zugang zu den an der Deutzer Werft vorhandenen Strom-Verteilerkästen, mit der Begründung, sie gehörten ihnen. Die Stadt Köln bestritt dies und forderte die Gemeinschaft Kölner Schausteller auf, den Zugang zu gewähren. Der Streit eskalierte dermaßen, dass nun das Kölner Landgericht über die Eigentumsrechte entscheiden musste. Am Dienstag, 26.03.2024, entschied letztendlich das Gericht, dass die Strominfrastruktur ursprünglich zwar von der GKS errichtet wurde, jedoch trotzdem der Stadt Köln gehören. Somit kann die Osterkirmes doch wie geplant stattfinden.

Viele Neuheiten auf der Kirmes in Deutz

Neben den bekannten und beliebten Attraktionen feiern auf dem Volksfest auch einige besondere Highlights Premiere. So wird es ein neues 48 Meter hohes Riesenrad geben, dass mit Sicherheit einen großartigen Blick über Köln bietet. Und auch Menschen im Rollstuhl können diesen Anblick genießen. Fährt man derzeit über die Deutzer Brücke, fällt einem der hohe Turm auf der Werft aus. Dieses neue Fahrgeschäft entpuppt sich als 80 Meter hohes Kettenkarussell namens “Jules Verne Tower”, welches so sonst nur auf den ganz großen Volksfesten zu finden ist.

Gruseliger Geistercoaster und lustiges Lachhaus

Ziemlich hoch, aber auch wild soll es auf “The King” zugehen. Bei dieser Attraktion steht man plötzlich auf dem Kopf und manchen wird sicher schon beim Zusehen mulmig. Auch einen Geistercoaster, eine Mischung aus Achter- und Geisterbahn. Hier wird Grusel mit Action verbunden. Weniger zum Gruseln, sondern zum Lachen ist das “XXL-Lachhaus”. Hier wartet an jeder Ecke eine Überraschung und ist als Riesenspaß für die ganze Familie gedacht.

Fantastisches Höhenfeuerwerk zum Abschluss

Neben diesen Neuheiten können sich die Besucher auf viele weitere Kirmesgeschäfte, wie Losbuden, spezielle Kinderattraktionen etc. freuen. Und für das leibliche Wohl ist natürlich mit einer Auswahl von Speisen, auch vegetarische, gesorgt. Der abschließende Höhepunkt wird dann am 07. April 2024 gegen 20:30 Uhr das obligatorische Höhenfeuerwerk sein. Hier verspricht der Veranstalter eine fantastische Licht- und Farbshow, an dem sich Groß und Klein erfreuen können.

Anreise und Sperrungen

Während der Öffnungszeiten der Osterkirmes wird die Siegburger Straße auf der gesamten Länge gesperrt. Anwohner können jedoch mit entsprechenden Zufahrtsberechtigungen passieren. Auch Ärzte in diesem Bereich können angefahren werden.

Ansonsten werden die Besucher gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abzureisen, da vor Ort nicht ausreichend Parkplätze vorhanden sind. In der Nähe zum Festplatz befinden sich mehrere Haltestellen der KVB (Haltstelle Deutzer Freiheit mit den Linien 1, 7 und 9 und die Haltestelle Suevenstraße mit den Linien 3 und 4) sowie der Deutzer Bahnhof.