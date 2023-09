Dä längste Desch vun Kölle 2023: Alle Infos zum kölschen Straßenfest

Am 16. und 17. September 2023 findet auf der Severinstraße in der Kölner Südstadt wieder “Dä längste Desch vun Kölle” statt. Im wohl ur-kölschesten Veedel Kölns können Besucher dann wieder nach Herzenslust bummeln, shoppen und schlemmen. Auch in diesem Jahr wird es Stände von rund 120 Geschäftsleuten, Vereinen, Unternehmen und Handwerker geben, die sich und ihre Produkte präsentieren. Darüber hinaus können die ansässigen Händler ihre Waren im Rahmen eines verkaufsoffenen Sonntags am 17. September 2023 von 13:00 bis 18:00 Uhr anbieten. Nachfolgend gibt CityNEWS einen Überblick mit allen Infos zum längste Desch.

Urig, urban, ungeschliffen – so bezeichnet die Interessengemeinschaft Severinsviertel das wohl kölscheste aller Straßenfeste auf der Severinstraße zwischen Chlodwigplatz und Severinsbrücke. Und der “längste Tisch” in der Kölner Südstadt bietet auch in diesem Jahr wieder für jeden etwas. Am Samstag, 16. September 2023 von 11:00 bis 23:00 Uhr und am Sonntag, 17. September 2023 von 11:00 bis 22:00 Uhr warten neben den vielfältigen Ständen von Händler, Vereinen usw. viele Aktivitäten für die Kinder und ein buntes Programm mit Top-Musik-Acts auf die Besucher.

Qualität statt Quantität auf der Severinstraße

Vornehmlich ortsansässige Händler werden auf dem “Längste Desch vun Kölle” vertreten sein. Aber auch auswärtige Geschäftsleute werden ihre Waren präsentieren. Ob Lederwaren, Dekoartikel, Spielwaren, Schmuck oder Sportartikel, hier wird sicher jeder fündig. Dabei setzt die Interessengemeinschaft Severinsviertel auch in diesem Jahr wieder eher auf Qualität statt auf Quantität. Am Sonntag, den 17. September 2023 haben zudem die ortsansässigen Händler die Möglichkeit, den verkaufsoffenen Sonntag zu nutzen und ihre Waren von 13:00 bis 18:00 Uhr in ihrem Ladenlokal anzubieten.

Wer genug gesehen und geshoppt hat, kann sich bei einem leckeren Kölsch sowie anderen süffigen Getränken ein Päuschen gönnen. Denn für das leiblich Wohl ist beim “Desch” wie immer reichlich gesorgt. Zahlreiche Stände bieten leckere Speisen und Getränke an. Von klassischen Reibekuchen und Currywurst über Champignons, Grillspezialitäten bis hin zu Pasta, Fischgerichten und süßen Speisen wie Crêpes, Kuchen und Eis wird hierbei an jeden Geschmack gedacht.

Buntes Programm auf mehreren Bühnen beim “Längste Desch”

Laut der Interessengemeinschaft soll der “Längste Desch vun Kölle” 2023 besonders familienfreundlich werden. So wird es neben Glücksrad, Karussell und Co. weitere Aktivitäten für Groß und Klein geben. Weiterhin wird es auch 2023 auf mehreren Bühnen im Severinsviertel ein buntes Programm geben. Die IG verspricht dabei Top-Musik-Acts auf der Hauptbühne auf dem Severinskirchplatz. Vor allem “kölsche Tön” mit viel Gefühl aber auch internationale Cover-Musik sollen das Publikum anlocken und zum Singen und Schunkeln animieren. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am 16. September 2023 um 14:00 Uhr mit dem Grandseigneur des Kölner Karnevals Ludwig Sebus, der gerade erst 98 Jahre alt geworden ist.

Programm “Hauptbühne” Severinskirchplatz

Samstag, 16. September 2023

14:00 Uhr Eröffnung mit Ludwig Sebus

14:30 Uhr Detlef Lauenstein

15:15 Uhr Zesamm‘

16:00 Uhr Marita Köllner

16:30 Uhr Domstadtbande

17:00 Uhr Scharmöör

17:40 Uhr Rootsqueen

18:10 Uhr: Benni Prinz

18:35 Uhr Ramon

19:00 Uhr Versteigerung KEC-Trikot

19:15 Uhr Pures Party Glück

20:00 Uhr Schachmatt

Die Moderation am Samstag übernimmt Larry G. Rieger.

Sonntag, 17. September 2023

13:00 Uhr Swing de Cologne

14:00 Uhr Umbaupause

14:15 Uhr Schokolädcher

15:00 Uhr Julian Haag

15:45 Uhr Stagecoach

16:00 Uhr Zeitflug

16:45 Uhr Tommy Walter

17:30 Uhr Tombola

18:00 Uhr DÜX

20:00 Uhr Gino dal Nero

Die Moderation am Sonntag übernimmt Tommy Walter.

Anreise und Verkehrsinfos

Während der Veranstaltung wird es auch in diesem Jahr wieder etliche Sperrungen oder Umleitungen von Straßen in der Kölner Südstadt geben. Wer den “Längste Desch vun Kölle” besuchen möchte, sollte daher nach Möglichkeit auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Für Autofahrer wird es Beschilderungen geben, nach denen sie sich richten sollen.

Gesperrt wird ab Freitag, den 15. September 2023 um 18:00 Uhr. Die Sperrung wird erst am Montag, den 18. September 2023 gegen 5:00 Uhr wieder aufgehoben. Während dieser Zeit werden abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt.

Folgende Bereiche werden im angegebenen Zeitraum gesperrt:

Severinstraße

Severinskirchplatz

Severinskloster

Hirschgäßchen

An St. Magdalenen

Kartäuserhof

Jakobstraße

Achtergäßchen

Josephstraße

Rosenstraße

Im Dau

Landsbergstraße

Karl-Berbuer-Platz

Die Veranstalter empfehlen, per Bus und Bahn der KVB anzureisen. Erreichbar ist die Haltestelle “Chlodwigplatz” mit den Stadtbahn-Linien 15, 16 und 17 der KVB sowie mit den Bus-Linien 106, 132, 133 und 142. Die Haltestelle “Severinstraße” ist mit den Stadtbahn-Linien 3, 4 und 17, aber auch mit den Bus-Linien 106 und 132 zu erreichen.