Verbraucher sind vielfach müde von Kleidung, Schuhen und Accessoires aus Massenproduktion. Die handgemachten Sneakers von Hockerty bieten hier eine einzigartige Alternative, die Füße individuell zu bekleiden. Kunden haben dabei die Möglichkeit, ihre Sneaker aus verschiedenen Materialien, Farben und Stilen selbst zu kreieren. Mit der neuen Augmented-Realitiy-Technologie können die selbst kreierten Schuhe nun auch virtuell anprobiert werden.

Maßgefertigte Kleidung zu erschwinglichen Preisen

Hockerty hat verstanden, dass Kunden nicht mehr nur nach einem saisonalen Stil suchen. “Weltweit suchen Kunden nach nachhaltigen und hochwertigen Optionen zu erschwinglichen Preisen. Die maßgeschneiderte Kleidung und Schuhe von Hockerty erfüllen genau diese Anforderungen. Wenn du Kleidung oder Schuhe gestaltest, die einzigartig für dich sind, möchtest du sie nicht gegen den neuesten Modetrend der nächsten Saison eintauschen. Stattdessen möchtest du sie in den kommenden Jahren tragen”, so Salva Jovells, ein Vertreter des Unternehmens.

Den eigenen Bedürfnissen und Wünschen anpassen

So ermöglicht das Schweizer Unternehmen seinen Kunden, bei der Kreation ihrer Kleidung und Schuhe ihren individuellen Stil sowie ihre Persönlichkeit auszudrücken. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, ihr Nachhaltigkeitsbewusstsein zu zeigen bzw. zu beweisen. Und das zu erschwinglichen Preisen.

Mit der nun präsentierten 3D TRY-ON-Technologie führt Hockerty die Virtual Reality ein. Hierdurch ist es jetzt möglich, vorab selbst kreierte Sneaker virtuell anzuprobieren. So lassen sich die Schuhe individuell designen und damit genauestens den eigenen Bedürfnissen und Wünschen anpassen. Alles, was man dazu braucht, ist ein Smartphone und dessen Kamera. Eine zusätzliche App ist bei diesem einzigartigen 3D-Konfigurator nicht erforderlich.

Grundstilen, Materialien und Farben frei wählbar

Und so funktioniert es: Im ersten Schritt gestaltet der Kunde über die Webseite von Hockerty seine Schuhe. Dabei kann er aus sieben Grundstilen wählen. Für Low-Top-Sneakers sind vier Optionen verfügbar. Zudem gibt es drei Designs für Laufschuhe. Ebenso wählbar sind die Materialien, z.B. Kalbsleder, Veloursleder etc., die es in verschiedene Farben gibt. Weitere Anpassungsoptionen sind vorhanden für Sohlen, Lochungen, Schnürsenkel, gewünschte Initialen oder Zahlen und viele Möglichkeiten mehr.

Sneaker virtuell anprobieren

Nun kommt das neue Augmented-Reality-Virtual-Fitting zum Einsatz. Hat man seinen Schuh gestaltet, klick man einfach auf “virtuelle Anprobe” und richtet die Kamera auf seine Füße. Die VR-Technologie überlagert nun eine 3D-Darstellung der selbst gestalteten Sneaker auf die Füße. Dabei wird die Position der Füße automatisch erkannt. Im Anschluss kann man seine Eigenkreation bewundern. Gefällt einem das Ergebnis, drückt man einfach auf den “KAUFEN”-Button und gelangt zum Bestellprozess. Wenn nicht, dann können weitere Änderungen oder Anpassungen vorgenommen werden. Und schon kann man sich über seine selbst kreierten individuellen neuen Schuhe freuen.