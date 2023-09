Das 33. COLOGNE COMEDY FESTIVAL: Ein Fest der Vielfalt!

Vom 26. Oktober bis 4. November 2023 wird Köln wieder zum Comedy-Hotspot Deutschlands. Mit einer breiten Palette von Shows, neuen Locations, exklusiven Premieren und einer beeindruckenden Anzahl an Stars und aufstrebenden Talenten präsentiert sich das COLOGNE COMEDY FESTIVAL so vielfältig wie nie zuvor.

1LIVE COMEDY-NÄCHTE XXL und vielseitiges Programm

Das Festival lockt nicht nur mit erstmals vier 1LIVE COMEDY-NÄCHTEN XXL in Köln und Oberhausen, sondern auch mit einer Fülle von Premieren, Köln-Premieren, erstklassigen Solos, neuen Mix-Shows, exklusiven Live-Podcasts und innovativen Veranstaltungsreihen. Über 200 Künstlerinnen und Künstler begeistern das Publikum in 30 verschiedenen Locations. Beeilen Sie sich, denn viele Veranstaltungen sind bereits ausverkauft!

Eröffnung und Queere Comedy-Gala

Den Auftakt des Festivals bildet am 26. Oktober 2023 das Klassiker-Event “KÖLN LACHT!” in der GLORIA. Moderator Osan Yaran führt durch einen Abend mit Lara Ermer, Negah Amiri, Coremy, Abdelkarim, Tony Bauer, Tommy Jaud, René Steinberg und Patrick Nederkoorn. Am Tag darauf feiert die queere Comedy-Gala “PRIDE! DIE SHOW” im Theater am Tanzbrunnen Premiere, mit Nico Stank, Pam Pengco, Ralf König, Simon Stäblein, Marcella Rockefeller, Basti Schmidt und Sven Bensmann.

Comedy Readings und Stadtbuchfahrt

Die neue Reihe “COMEDY READINGS” präsentiert am 29. Oktober 2023 Maxi Gstettenbauer und seine Gäste, darunter Johann König, Torsten Sträter, Sarah Bosetti und Patrick Salmen, in einer einzigartigen Leseshow im Kölner E-Werk. Weitere Lesungen gibt es mit bekannten Autoren wie Tommy Jaud, Wigald Boning, Katja Berlin, Sandra Da Vina und Ralf König. Am 28. und 29. Oktober 2023 führt Moderator und Autor Nilz Bokelberg erstmals mit einer Stadtbuchfahrt durch Köln.

Live-Podcast-Highlights

Am 30. Oktober 2023 erwartet die Besucher im E-Werk der erfolgreiche Podcast “Bratwurst & Baklava” mit Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar. Fast ausverkauft ist der exklusive Live-Podcast “Kalk & Welk – Die fabelhaften Boomer Boys” am 30. Oktober 2023 im Theater am Tanzbrunnen, präsentiert von Oliver Kalkofe und Oliver Welke, mit Gast Torsten Sträter.

Comedy im Kino und Neue Shows

Das Festival präsentiert erstmals eine Kino-Reihe in Zusammenarbeit mit dem Kölner Cinedom, darunter die “Stromberg-Nacht” mit Christoph Maria Herbst und Ralf Husmann sowie das Halloween Night Special mit Lutz van der Horst und Thilo Gosejohann. Olaf Schubert zeigt am 3. November 2023 seinen fiktiven Dokumentarfilm “Olaf Jagger” im Pullunder. Ein weiteres Highlight ist die #SchleFaZ-Kino-Weltpremiere mit Oliver Kalkofe & Peter Rütten.

Inklusive Comedy und Musikalische Abenteuer

Ab dem 30. Oktober 2023 präsentieren die “SPASS ÄVENGERS” in der Volksbühne am Rudolfplatz eine Mix-Show zum Thema “Wir sind alle gleich!” unter der Leitung von Newcomer-Comedian Tony Bauer. Für Klassik-Fans gibt es am 29. Oktober 2023 ein Event in der Kölner Philharmonie, bei dem Kabarettist Martin Zingsheim mit dem Gürzenich-Orchester Köln musikalische Abenteuer erlebt.

The Female Club und Comedy-Nachwuchs

Am 4. November 2023 findet im GLORIA als Abschlussveranstaltung des Festivals “The Female Club” statt, moderiert von Jeannine Michaelsen und mit Top-Comediennes wie Nicole Jäger, Negah Amiri, Sandra Da Vina, Coremy und Lena Kupke. Das Festival fördert auch weiterhin den Comedy-Nachwuchs, darunter der NightWash Talent Award und verschiedene Open Mic-Formate.

Entdecken Sie das Comedy-Erlebnis

Das COLOGNE COMEDY FESTIVAL bietet nicht nur etablierte Megaevents und bekannte Comedians, sondern auch zahlreiche neue und aufstrebende Talente. Tickets für das COLOGNE COMEDY FESTIVAL sind ab sofort auf comedy.cologne und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!