imm cologne: Die Kölner Einrichtungsmesse ist zurück

Mit frischen Formaten und zukunftsweisenden Themen machte die imm Spring Edition in Köln Vorfreude auf Januar 2024. Inspirierend, innovativ, impulsgebend: Als thementreibende Kraft mit innovativen Ausstellungsformaten und einem Fokus auf Fachbesucherinnen und Fachbesucher setzte die imm Spring Edition vom 4. bis 7. Juni 2023 den Startschuss für die Reise hin zu einer neuen, veränderten imm cologne. Inmitten des Kölner Frühsommers und begleitet von zahlreichen Event-Highlights verwandelte sich das Messegelände nach einer über dreijährigen pandemiebedingten Pause in ein Get-together der Einrichtungsszene. Die Sonderedition bot den Interior-Professionals vielfältige Gelegenheiten, um neue Kontakte zu knüpfen, Geschäfte voranzutreiben und sich inspirieren zu lassen. Vom 14. bis 18. Januar 2024 läutet die imm cologne dann wieder das neue Einrichtungsjahr ein und setzt direkt zu Beginn des Jahres die Trends von morgen.

“Mit der imm Spring Edition konnte aus Köln endlich wieder ein wichtiges Signal in den heimischen und den weltweiten Markt gesendet werden. Gemeinsam mit unseren Partnern aus der Industrie, dem VDM und dem Handel stellen wir nun die Weichen für die imm cologne 2024”, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH. Auch Elmar Duffner, Präsident des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), hob die innovativen Ausstellungskonzepte hervor und nahm die Stimmung auf der imm Spring Edition trotz der schwierigen Marktlage als überraschend positiv wahr: “Die Qualität der Besucherinnen und Besucher und ihre Resonanz auf die Präsentationen der Aussteller waren sehr vielversprechend. Auf ganz besonders viel Zuspruch traf das neue Format der Pure Galleries.”

Köln als Design-Hotspot: Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher in der Domstadt

Bei frühsommerlichen Temperaturen und einer Vielzahl von Events wurde die imm Spring Edition zum Wiedersehen der Interior-Design-Branche in Köln. Vernetzt wurde sich nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch außerhalb. Die imm Spring Edition und die rund um die Messe stattfindende Interior Design Week verwandelten Köln in ein sommerliches Designfest. Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher strömten in die Stadt und ließen sich von den vielfältigen Angeboten inspirieren. Das über viele Stadtviertel verteilte PASSAGEN-Programm, zahlreiche Aktionen der renommierten Flagship Stores und großen Einrichtungshäuser, Ausstellungen von etablierten Institutionen wie dem Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) und der Design Post, aber auch neuer attraktiver Locations wie etwa dem Technikhof Kalk, machten Köln zu einem beliebten Anlaufpunkt für Designbegeisterte.

Zentraler Zugangspunkt zu den europäischen Märkten

Als reine Fachbesuchermesse mit verkürzter Laufzeit konzentrierte sich die einmalig im Juni stattgefundene imm Spring Edition auf effizientes Business und bot den rund 30.000 Branchenteilnehmenden aus 116 Ländern eine einzigartige Plattform für lukrative Geschäftsmöglichkeiten und erfolgreiches Networking. Mit einem breiten Ausstellungsangebot, das von aufstrebenden Start-ups bis hin zu etablierten Marktführenden reichte, repräsentierte die Messe das gesamte Spektrum der Branche. Die imm Spring Edition zog zahlreiche internationale Handelsdelegationen an, darunter die Top Vertreter des europäischen Marktes. Mit einem Auslandsanteil der Besuchenden von über 50 Prozent unterstrich die Messe ihre Bedeutung als der zentrale Zugang zum europäischen Markt für internationale Herstellerinnen und Hersteller.

Auf dem Weg zur Zirkularität

Ein wichtiges Thema, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Messe zog, war die Kreislaufwirtschaft. Wertvolle Insights und nachhaltige Strategien lieferte unter anderem der imm Spring Edition Summit zum Thema Circular Economy und der von der Initiative Furniture 4.0 organisierte Circular Cooperation Network Day (CCND). Einrichtungsobjekte, die bereits seit mehr als zehn Jahren in den Kollektionen der Aussteller zu finden sind und solche, die das Potenzial dazu haben, zeigte die Ausstellung Design for Decades. Die Designklassiker veranschaulichten, wie wichtig die Qualität in Fertigung, Design und Material für eine lange Lebensdauer und Wiederverwendung im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist. Auch in den Interior-Design-Lösungen der Aussteller waren zahlreiche nachhaltige Ansätze erkennbar. Insgesamt zeigte die Branche eine große Bereitschaft, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln und eine zirkuläre Wirtschaftsweise zu fördern.

Innovative Ausstellungskonzepte

Die Pure Galleries präsentierten Einrichtungsobjekte in einem neuen Ausstellungsformat, das auf Minimalismus und eine Rückkehr zum Wesentlichen setzte. Mit kompakten Räumen und einem Fokus auf das Design der Produkte schuf das an Kunstausstellungen angelehnte Format klare Strukturen. Hier stand das Produkt selbst im Mittelpunkt und wurde zum Star. Dies bot ein einzigartiges und inspirierendes Messeerlebnis, das seitens der Aussteller und des Fachpublikums auf großen Anklang traf. Für weitere Inspiration sorgte das Neuformat The Circle inmitten der Pure Galleries, das mit anregenden Architonic Live-Talks und als Networking-Hub unter den Fachbesucherinnen und Fachbesuchern zum pulsierenden Herzstück der Messe wurde.

Die imm Spring Edition 2023 in Zahlen

An der Sonderedition der imm cologne beteiligten sich auf einer Bruttoausstellungsfläche von 120.000 m² 718 ausstellende Unternehmen aus 43 Ländern. Darunter befanden sich 86 Aussteller aus Deutschland sowie 632 ausstellende Unternehmen aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, kamen rund 30.000 Branchenteilnehmende aus 116 Ländern zur imm Spring Edition. Der Auslandsanteil lag bei 52 Prozent.