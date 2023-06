Zum ersten Mal präsentiert das Modeunternehmen LASCANA in seinem neuen Fashion Store auf der Hohe Straße in der Kölner Innenstadt seine gesamte Sortimentsvielfalt – von Lingerie und Bademode bis hin zu angesagten Fashion-Styles, Schuhen und Accessoires ist für alle Altersgruppen etwas Passendes dabei. Auf rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche und zwei Etagen können Besucher in die feminine Fashion-Welt des Modeunternehmens eintauchen und die angesagtesten Mode-Trends der Saison entdecken. Speziell für jüngere Kundinnen und Kunden wird die Kollektion der neuen Sub-Brand LSCN BY LASCANA als neuer Teil des Sortiments erhältlich sein.

Markenbotschafterin Victoria Swarovski eröffnet LASCANA Fashion Store

Mit einem fulminanten Pre-Opening feierte die Marke am 1. Juni 2023 die Einweihung des neuen Fashion Stores in der Kölner Innenstadt. Neben Markenbotschafterin Victoria Swarovski waren weitere hochkarätige VIP-Gäste wie Massimo Sinato und Isabel Edvardsson vor Ort, die bei einem exklusiven Show-Act die Gäste in ihren Bann zogen. Gemeinsam mit weiteren prominenten Gesichtern wie u.a. Sonya Kraus, Jorge Gonzáles, Evelyn Burdecki oder Jens “Knossi” Knossalla verbachten die Gäste einen Abend mit vielen besonderen Highlights in einer einzigartigen Location.

Seit dem 2. Juni 2023 ist der neue Store von LASCANA offiziell geöffnet. Bis zum 17. Juni 2023 wartet ein attraktives Angebotsspecial mit einem Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment.

Über 500 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen

Seit der Gründung von LASCANA im Jahr 2002 stellt das Modeunternehmen die individuellen Bedürfnisse von Frauen in den Mittelpunkt und unterstützt sie in ihrer Vielfältigkeit. Damit sie sich in ihrer Kleidung, die angepasst an die individuellsten Körperformen in großen und sehr kleinen Größen erhältlich ist, wohlfühlen und dieses Selbstbewusstsein auch nach außen hin ausstrahlen. Mit der aktuellen Kampagne “MAKE IT YOUR WORLD” zeigt das Modeunternehmen, wie sehr Fashion das selbstbestimmte Lebensgefühl einer Frau unterstreichen kann.

Dieses Bewusstsein ist es, welches auch innerhalb des Ladenlokals transportiert wird und so das Einkaufserlebnis zu einem ganz besonderen macht. Der Kölner Store bietet mit seinen sehr großzügigen Umkleidekabinen einen Komfort, der nicht allzu häufig zu finden ist. Hier können die Kundinnen und Kunden die Produkte, wie auch sich selbst, sogar in vier verschiedenen Lichtvarianten vom Home über Daylight bis hin zu Beach und Candlelight betrachten und eine professionelle Kaufberatung in Anspruch nehmen. Im ersten Obergeschoss bieten wechselnde Partner diverse zusätzliche Angebote wie Nagelpflege oder Sprüh-Tan an, um den Aufenthalt zu einem außergewöhnlichen Erlebnis zu machen.