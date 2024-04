Schick und selbstbewusst am Strand: Tipps für Bademode und Accessoires

Sobald die Urlaubszeit näher rückt, können es viele Menschen kaum noch erwarten, einen oder am besten mehrere Tage am Strand zu verbringen. Die Sonne auf der Haut und den Sand zwischen den Zehen zu spüren und die Wellen zu beobachten, ist ein Wunsch, den viele Urlauber gemein haben. Für einen schönen und entspannten Tag am Strand ist jedoch für viele nicht nur das Wetter wichtig, sondern auch, dass man sich in der jeweiligen Haut wohlfühlt. Und dazu braucht es unter anderem die perfekte Bademode und die passenden Accessoires.

Die richtige Bademode auswählen

Mit der richtigen Auswahl der Bademode bzw. dem Beach-Outfit und den darauf perfekt abgestimmten Extras kann man vor Ort richtig glänzen. Zudem kann man seinem Selbstbewusstsein einen richtigen Boost verpassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob oder wie viel Zeit man im Fitnessstudio verbringt und ob man über eine perfekte Figur verfügt. Eine “gute” Figur kann man auch mit der passenden Bademode abgeben. Denn diese kann durchaus Wunder wirken, wenn es darum geht, die Konturen zu formen und kleine unliebsame Stellen wirkungsvoll zu kaschieren. Und die passenden Accessoires tun dabei ihr Übriges.

Die Auswahl der Kleidung für den Beach hängt natürlich auch davon ab, welcher Typ man ist. Ist man eher sportlich unterwegs oder hält sich bevorzugt im Wasser auf, benötigt man andere Kleidung, als wenn man die meiste Zeit im Sand oder im Liegestuhl chillt. Betreibt man beispielsweise Wassersport, ist wohl eher ein Sportbadeanzug oder auch Tankini am ehesten geeignet. Für den Liegestuhl oder das Strandtuch bzw. zum Sonnen ist ein Bikini eine gute Wahl.

Outfit sollte zur Körperform passen

Auf jeden Fall sollte man dabei beachten, dass das, was man sich als Strand-Outfit aussucht, zur Körperform und natürlich zum eigenen Stil passt. So sind beispielsweise Frauen mit einer etwas kurvigeren Figur mit einem Tankini oder einem Bikini mit einem höheren Höschen besser beraten als mit einem kleinen Oberteil bzw. Höschen. Möchte frau ihre von Natur aus kleinere Oberweite etwas hervorheben, können hier gepolsterte Bikinis für mehr Volumen sorgen.

Auch mit Farben lässt sich spielen. So ist Schwarz natürlich ein eleganter Klassiker, der gerne unliebsame Stellen kaschieren kann. Aber man kann durchaus auch mal mutig sein und eine knalligere Farbe oder ein auffälliges Muster wählen. Auch diese können geschickt Problembereiche kaschieren und die Blicke auf sich ziehen. Besonders farblich abgesetzte Farbblöcke an der Seite können hier Wunder wirken.

Accessoires für den Strand

Um am Strand zu glänzen, ist die passende Bademode der wichtigste Aspekt. Accessoires sind allerdings das Sahnehäubchen, mit welchem man das perfekte Beach-Outfit abrunden kann. So ist eine Sonnenbrille ein absolutes Must-have am Beach. Und das nicht nur, weil sie einem ein cooles oder elegantes Aussehen verleiht. Sie schützt zudem die Augen vor zu intensiver Sonneneinstrahlung. So lässt sich das Meer und die Umgebung bewundern, ohne die Augen zu schädigen. Ebenfalls nützlich sind Sonnenhüte, da auch sie vor der prallen Sonne schützen. Außerdem können sie einem, je nach Modell, zu einem gewissen lässigen oder glamourösen Look verhelfen.

Strandtücher oder Pareos sind perfekt dazu geeignet, einen perfekten Sommer-Look zu kreieren. Sie machen jedoch nicht nur modisch etwas her, mit ihnen lassen sich zudem, wenn man sie beispielsweise um die Hüften bindet, kleine Problemstellen kaschieren. Auch mit Schmuck und Haaraccessoires lässt sich der Beach-Look aufpeppen. Halsketten aus natürlichen Materialien wie Muscheln und Perlen oder farbige Armreifen verleihen dem Look einen persönlichen Touch und runden das Sommer-Outfit ab. Das gilt auch für Haarbänder oder -reifen oder Bandanas, mit denen man seine Haare einerseits bändigen, aber auch modisch anpassen kann.

Was auch immer man bevorzugt, ob Badeanzug, Tankini, Bikini oder welche Utensilien man auswählt, wichtig ist vor allem, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Nur so kann man seinen wohlverdienten Urlaub am Strand richtig genießen.