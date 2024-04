Köln, Kölsch und Blasmusik: Drittes Original Egerländer Festival

“Beim ersten Mal haben wir es ausprobiert, beim zweiten Mal ist es Tradition und beim dritten Mal Brauchtum!” Ganz im Sinne dieser typischen Kölner Redewendung ist der Tanzbrunnen am Rheinufer am Samstag, 1. Juni 2024, Schauplatz einer internationalen Brauchtumsveranstaltung. Zum dritten Mal feiern Ernst Hutter und seine Original Egerländer Musikanten dort das Original Egerländer Festival. Musikalische Unterstützung erhalten Sie von Musikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu werden erneut viele Tausend Besucher und Besucherinnen aus halb Europa in der Domstadt erwartet.

Ein Festtag der Blasmusik im Tanzbrunnen

Fans des Genres dürfen sich an einem Veranstaltungsort, der genauso legendär ist wie der Hauptact des Original Egerländer Festivals, dem Kölner Tanzbrunnen, auf einen wahren Festtag der traditionellen Klänge freuen.

“Ausgiebig feiern, das Tanzbein schwingen, die Liebsten umarmen und einfach das Leben genießen – unsere Festivals 2022 und 2023 haben eindrucksvoll gezeigt, wie sehr Blasmusik Generationen von Menschen verbinden kann”, betont Ernst Hutter. “In diesem Jahr haben wir unser Programm nochmals erweitert und präsentieren dem Publikum nicht nur traditionelle Klänge auf höchstem Niveau, sondern auch Karnevalshits, neue Volksmusik, modern-hochklassigen Bläsersound und Wirtshausstimmung.”

Explosiver Mix aus Spaß und traditionellen Klängen

Nicht nur Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten – Das Original, dem erfolgreichsten Blasorchester der Welt mit über 65 Jahren Erfahrung, wird im Tanzbrunnen auftreten. Auch Die kleine Egerländer Besetzung wird vor Ort aufspielen. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf viele weitere Shootingstars der Szene freuen.

Ein Garant für einen explosiven Mix aus viel Spaß und unfassbar guter Musik sind die Fäaschtbänkler aus der Schweiz. Die fünf leidenschaftlichen Künstler haben sich mit einer breiten Mischung aus fetten Beats, poppigen Sounds sowie traditionellen Klängen eine Nische geschaffen, welche Jung und Alt gleichermaßen begeistert.

Einzigartige Sounds und eine Portion Schmäh´

Legendenstatus haben sich dagegen die sieben blechblasenden Mitglieder von da Blechhauf´n aus Österreich erspielt. Seit 24 Jahren prägen sie mit ihrer Spielfreude, einer gehörigen Portion Schmäh´ sowie einem einzigartigen Sound die Blasmusik in allen Facetten.

Scharenweise begeisterte Fans hinterlassen die Künstler der österreichischen Band Viera Blech. Sie gehören zu den besten und interessantesten Gruppen innerhalb des deutschsprachigen Blasmusikgenres – und das seit vielen Jahren.

Druckluft beim Original Egerländer Festival

Regelrecht “zusammengewildert” aus verschiedenen Teilen Österreichs und Bayerns, haben sich die Besetzung von WüdaraMusi längst in der Szene etabliert. Die ungewöhnliche Gruppierung umfasst ein Flügelhorn, zwei Basstrompeten, Tuba, steierische Harmonika und Harfe.

Den Warm-Up gestalten Blaskapelle Eifelgold und Musikverein Haunquelle Dietershausen. Und während des Programms werden die Karnevalsbands Druckluft und Rhythmussportgruppe die Stimmung mit außergewöhnlich energiegeladenen Sounds weiter anheizen.