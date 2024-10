Köln Marathon 2024: Rekordbeteiligung und internationale Gäste

Am Sonntag, den 6. Oktober 2024, findet die 26. Auflage des Köln Marathon statt. Mit über 30.000 Teilnehmern verspricht das Event, eines der größten Laufereignisse des Jahres zu werden. Die Veranstaltung ist nicht nur sportlich bedeutend, sondern auch ein Symbol für die internationalen Beziehungen Kölns zu seinen Partnerstädten. Neben sportlichen Höchstleistungen wird es auch im Verkehr zu Einschränkungen kommen, weshalb Zuschauer dazu aufgerufen sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Rekordbeteiligung beim Halbmarathon und hohe Anmeldezahlen beim Marathon

Die Beliebtheit des Köln Marathon spiegelt sich in den beeindruckenden Anmeldezahlen wider. Besonders der Halbmarathon verzeichnet einen Rekord: Mit 18.200 Starter ist das Teilnehmerfeld ausgebucht. Dies stellt gleichzeitig eine neue Bestmarke für die Veranstaltung dar. Auch der klassische Marathon hat mit über 7.600 Anmeldungen so viele Läufer wie seit 2011 nicht mehr mobilisieren können.

Zusätzlich nehmen mehr als 800 Teams am Staffelmarathon teil, bei dem die Marathonstrecke auf mehrere Läufer aufgeteilt wird. Der Schulmarathon zählt über 100 Schülermannschaften, die die junge Generation motiviert, sich sportlich zu engagieren.

Zeitplan und prominente Eröffnung bei Köln Marathon 2024

Der Startschuss für den Halbmarathon erfolgt um 9 Uhr am Ottoplatz in Köln-Deutz. Eineinhalb Stunden später, um 10:30 Uhr, eröffnet Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker offiziell den Marathon und den Staffelmarathon. Kurz darauf starten die Schüler im Rahmen des Schulmarathons.

Internationale Teilnahme als Zeichen der Städtepartnerschaften

Der Köln Marathon ist mehr als nur ein sportliches Ereignis; er dient auch als Brücke zwischen den Partnerstädten Kölns. Seit 2013 sind Sportler aus den insgesamt 23 Partnerstädten eingeladen, am Köln Marathon teilzunehmen. In diesem Jahr werden am Vorabend des Marathons Läufer aus Städten wie Istanbul, Lüttich, Lille, Kattowitz, Bethlehem, Indianapolis, Dnipro sowie aus Galiläa im Historischen Rathaus empfangen. Dieser internationale Austausch unterstreicht die Bedeutung des Sports für die Völkerverständigung und den kulturellen Dialog.

Verkehrseinschränkungen und Empfehlungen für Zuschauer

Wegen der Veranstaltung kommt es im gesamten Kölner Stadtgebiet zu Straßensperrungen. Schon am Freitag, den 4. Oktober 2024, und Samstag, den 5. Oktober 2024, werden im Start- und Zielbereich erste Sperrungen eingerichtet. Am eigentlichen Wettkampftag, Sonntag, den 6. Oktober 2024, sind Straßensperrungen von 6 bis 18 Uhr entlang der Strecke vorgesehen, die durch Stadtteile wie Deutz, Rodenkirchen, Sülz, Ehrenfeld und Nippes führt.

Die Stadt empfiehlt Zuschauern dringend, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da auch einige Linien der Kölner Verkehrs-Betriebe von Änderungen und Trennungen betroffen sein werden. Diese Einschränkungen gelten zwischen 7:30 Uhr und 18:45 Uhr. Erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten durch die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln und der Freigabe durch die Polizei wird der Verkehr wieder vollständig fließen.

Fazit

Der Köln Marathon 2024 wird nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch ein Symbol der internationalen Verbundenheit der Stadt Köln. Mit einer Rekordbeteiligung und Teilnehmern aus verschiedenen Partnerstädten verspricht die Veranstaltung ein beeindruckendes und bewegendes Ereignis zu werden.